Экономика
ЦБ рекомендует банкам сделать денежные переводы прозрачнееТАСС 04:51
ЦБ рекомендует банкам сделать денежные переводы прозрачнее, раскрывая гражданам больше информации при переводах без открытия счета, в том числе в другие государства. Об этом сообщается в методических рекомендациях регулятора, опубликованных на официальном сайте.
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Банкам рекомендовано раскрывать информацию о комиссиях в банкоматах
Современный Предпринимательвчера в 03:59
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Российские военнослужащие официально выведены из Телль-Рифъат, одного из ключевых городов на севере провинции Алеппо.
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Президент России Владимир Путин поддержал план развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, о которых доложил ему врио губернатора города Александр Беглов.
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Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
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Происшествия
Абызов не смог снять деньги со своего счета до ареста
Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве и содержащийся под стражей, пытался скрыть средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
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ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
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Авто
Названы самые популярные на рынке России новые иномарки
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
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Украина расширила антироссийские торговые санкции
Санкции против России В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
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Авто
Euro NCAP протестировал Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross
Кроссовер Citroen C5 Aircross позиционировался инженерами компании как безопасная модель, а также с богатым оснащением, которые призваны спасти водителя и пассажиров автомобиля от аварии и травм.
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Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
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У китайского арендатора забирают томский лес
Органы прокуратуры добиваются признания недействительным договора аренды китайским предприятием крупного лесного участка в Томской области.
Обновлено в 06:28
Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 09:48
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Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.
Обновлено в 02:47
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В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
В квартире на 14-м этаже одного из домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге прогремел взрыв, передает Life.
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В январе 2017 года были переименованы морские порты "Ильичевск" в Одесской области в "Черноморск" и специализированный морской порт "Октябрьск" в Николаевской области в "Ольвию".
Обновлено в 09:56
Происшествия
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
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Россияне заинтересовались саморазвитием
Большая часть россиян проинформирована о существующих в стране проектах саморазвития и готова в них участвовать.
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Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
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Происшествия
В Ростове столкнулись два пассажирских автобуса
В Ростове-на-Дону на улице Петрашевского у дома №34 произошло крупное ДТП с двумя пассажирскими автобусами.
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Пусть все знают: в этом году Зенит чемпион стопроцентно, сказал Боярский в эфире YouTube-канала LOOKYANOV.
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Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
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Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
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Гинер рассказал о приговоре Кокорину и Мамаеву
Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, какое наказание ждало бы Александра Кокорина и Павла Мамаева, если бы они были игроками ЦСКА и устроили бы драку в общественном месте.
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