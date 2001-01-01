Экономика
ЦБ рекомендует банкам сделать денежные переводы прозрачнееТАСС 04:51
ЦБ рекомендует банкам сделать денежные переводы прозрачнее, раскрывая гражданам больше информации при переводах без открытия счета, в том числе в другие государства. Об этом сообщается в методических рекомендациях регулятора, опубликованных на официальном сайте.
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Банкам рекомендовано раскрывать информацию о комиссиях в банкоматах
Современный Предпринимательвчера в 03:59
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Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 18:23
Авто
Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет
Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено в 10:07
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Транспорт
В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода
На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 17:27
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Политика
Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии
Обновлено в 16:16
Интернет
Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов
Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
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Общество
В Архангельске суд оштрафовал трёх протестантов — процесс продолжается
В Октябрьском суде Архангельска продолжается суд над участниками и организаторами митинга против московского мусора.
Обновлено вчера в 15:37
Хоккей
Знарок возглавит «Спартак». Контракт будет подписан по схеме «1+1»
Контракт будет подписан по схеме «1+1», — сказал Жамнов.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
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Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Энергетика
Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России
Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
Обновлено в 14:39
Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Потеря Японией самолета F-35 стала настоящим кошмаром для США
По мнению американских военных, крушение F-35 в Тихом океане представляет собой первую в истории возможность для России и Китая провести поиски одного из этих самолетов в естественных условиях, потому что ранее авария случалась только единожды, и то на территории США.
Обновлено в 05:03
Политика
Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit
Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
Обновлено в 19:10
Авто
Электрический седан Infiniti рассекречен до премьеры
Первые тизеры новинки компания публиковала в прошлом месяце, тогда же стало известно, что показ концепта с названием Qs Inspiration будет представлен на автосалоне в Шанхае, который начнет свою работу 16 апреля.
Обновлено в 19:16
Общество
Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества
Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
Авто
В России падают продажи иномарок
Если год назад она была равна 75%, то теперь, в 1 квартале, уменьшилась до 74,1%. А в марте этот показатель и вовсе составил 73,8%. Вместе с тем, как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском рынке отмечено увеличение доли продаж автомобилей отечественных брендов.Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».
Обновлено в 03:19
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Политика
Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.
Обновлено в 19:18
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Удивительный сказочный мир в клипе «Iʼve Been Waiting» от Лил Пипа, Fall Out Boy и iLoveMakonnen
Обновлено в 12:58
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Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
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Общество
Эксперты рассказали, почему вредно выкидывать бумагу в мусорное ведро
По итогам экологической акции во Владивостоке удалось собрать 158 килограммов бумажных отходов.
Обновлено в 20:00
Общество
Власти Петербурга собрались ввести сбор для иностранных туристов
В Санкт-Петербурге планируют ввести посуточный сбор для иностранных туристов.
Обновлено в 10:37
Наука
Ученые нашли бактерию, которая питается метаном и поможет удалить его из атмосферы
Метан попадает в атмосферу в результате сжигания биомассы, утечек газа и из природных резервуаров.
Обновлено в 09:59
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Общество
Как быстро накопить на собственную квартиру: восемь советов
Многие молодые семьи мечтают о собственном жилье, но большинству из них она не по карману.
Обновлено в 13:05