Экономика

ЦБ рекомендует банкам сделать денежные переводы прозрачнееТАСС 04:51

ЦБ рекомендует банкам сделать денежные переводы прозрачнее, раскрывая гражданам больше информации при переводах без открытия счета, в том числе в другие государства. Об этом сообщается в методических рекомендациях регулятора, опубликованных на официальном сайте.
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Коммерсантъ19:02

Банкам рекомендовано раскрывать информацию о комиссиях в банкоматах

Современный Предпринимательвчера в 03:59

ЦБ предписал ввести информацию о возможных комиссиях при переводе денег

МонаВиста09:38

ЦБ рекомендует банкам сделать денежные переводы прозрачнее

ТАСС04:51

ЦБ дал банкам рекомендации по информированию клиентов с денежными переводами

Банки.ру04:34

ЦБ РФ выпустил рекомендации для банков о переводах без открытия банковских счетов

Banknn.ru04:30

Банк России рекомендовал банкам подробнее рассказывать гражданам об условиях денежных переводов

Гарант09:51
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Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 18:23
Авто

Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет

Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено в 10:07
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Транспорт

В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода

На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 17:27
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Политика

Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии

Обновлено в 16:16
Интернет

Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов

Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
Обновлено в 06:46
Общество

В Архангельске суд оштрафовал трёх протестантов — процесс продолжается

В Октябрьском суде Архангельска продолжается суд над участниками и организаторами митинга против московского мусора.
Обновлено вчера в 15:37
Хоккей

Знарок возглавит «Спартак». Контракт будет подписан по схеме «1+1»

Контракт будет подписан по схеме «1+1», — сказал Жамнов.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Энергетика

Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России

Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
Обновлено в 14:39
Наука

Белок может сигнализировать о проблемах с печенью

Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Хоккей

Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова

Обновлено в 18:27
Армия и оружие

Потеря Японией самолета F-35 стала настоящим кошмаром для США

По мнению американских военных, крушение F-35 в Тихом океане представляет собой первую в истории возможность для России и Китая провести поиски одного из этих самолетов в естественных условиях, потому что ранее авария случалась только единожды, и то на территории США.
Обновлено в 05:03
Политика

Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
Обновлено в 19:10
Авто

Электрический седан Infiniti рассекречен до премьеры

Первые тизеры новинки компания публиковала в прошлом месяце, тогда же стало известно, что показ концепта с названием Qs Inspiration будет представлен на автосалоне в Шанхае, который начнет свою работу 16 апреля.
Обновлено в 19:16
Общество

Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества

Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
Авто

В России падают продажи иномарок

Если год назад она была равна 75%, то теперь, в 1 квартале, уменьшилась до 74,1%. А в марте этот показатель и вовсе составил 73,8%. Вместе с тем, как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском рынке отмечено увеличение доли продаж автомобилей отечественных брендов.Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».
Обновлено в 03:19
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Политика

Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.
Обновлено в 19:18
Музыка

Удивительный сказочный мир в клипе «Iʼve Been Waiting» от Лил Пипа, Fall Out Boy и iLoveMakonnen

Обновлено в 12:58
Общество

Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель

Обновлено в 17:49
Общество

Эксперты рассказали, почему вредно выкидывать бумагу в мусорное ведро

По итогам экологической акции во Владивостоке удалось собрать 158 килограммов бумажных отходов.
Обновлено в 20:00
Наука

Носимое устройство моментально захватило раковые клетки из крови

Обновлено в 15:45
Общество

Власти Петербурга собрались ввести сбор для иностранных туристов

В Санкт-Петербурге планируют ввести посуточный сбор для иностранных туристов.
Обновлено в 10:37
Наука

Ученые нашли бактерию, которая питается метаном и поможет удалить его из атмосферы

Метан попадает в атмосферу в результате сжигания биомассы, утечек газа и из природных резервуаров.
Обновлено в 09:59
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Экономика

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Общество

Как быстро накопить на собственную квартиру: восемь советов

Многие молодые семьи мечтают о собственном жилье, но большинству из них она не по карману.
Обновлено в 13:05
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