Экономика

ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятыхРБК 08:56

Регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого», а также «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка.
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с чего всё началось
Банк России выпустил письмо о проблеме блокировки счетов самозанятых при выполнении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов (.pdf
) Регулятор рекомендовал банкам при определении источников происхождения денежных средств учитывать статус клиента как самозанятого.
РБК08:56

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РБК: ЦБ посоветовал банкам составлять досье на самозанятых

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Росбалт10:39

ЦБ дал банкам рекомендации по работе с самозанятыми

Rambler News Service07:34
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