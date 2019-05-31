Экономика
ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятыхРБК вчера в 08:56
Регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого», а также «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Банк России выпустил письмо о проблеме блокировки счетов самозанятых при выполнении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов (.pdf) Регулятор рекомендовал банкам при определении источников происхождения денежных средств учитывать статус клиента как самозанятого.РБКвчера в 08:56
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ рекомендовал банкам учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого
Финмаркетвчера в 08:16
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек
Обновлено вчера в 23:32
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России
С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено вчера в 19:42
Футбол
Турецкий клуб намерен перехватить Влашича у ЦСКА
Турецкий "Бешикташ" заинтересован в трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, который минувший сезон провел на правах аренды в московском ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:45
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Гаджеты
Apple намерена отказаться от iTunes
Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Здоровье
Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг
Обновлено вчера в 10:35
Авто
В мае 12 брендов изменили цены на автомобили в России
В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Донбасс: ракета «третьей силы» уничтожила БМП ВСУ
Обновлено вчера в 18:30
Политика
В США предложили пять видов санкций против «Северного потока-2»
В США подготовили законопроект, в который были включены пять видов санкций против тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода «Северного потока-2».
Обновлено в 01:40
Энергетика
МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину
Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Ветер перемен: астрологи назвали, кого в июне ждут изменения в жизни
Изменения в лучшую сторону начнутся в рабочих процессах. Есть вероятность, что в июне представители знака отправятся в путешествие.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Китай готовит свой «чёрный» список для фирм из США
Представитель министерства торговли Китая Гао Фэн (Gao Feng) заявил сегодня, что КНР создаст «список организаций», в который, в частности, войдут иностранные компании, прекратившие или сократившие свой бизнес с китайскими фирмами.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Глава Раменского района уволился после задержания за убийство
Обновлено вчера в 14:52
Космос
Маск уничтожил русский спутник по приказу Нибиру, но не предотвратил удар по NASA. Эволюция мифов в действии
Раньше Маска спрашивали, готов ли он бежать на Марс, раз Нибиру уже почти приблизилась к Земле.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
Мостовой поделился прогнозом на финал Лиги чемпионов
Экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой поделился ожиданиями в преддверии финала Лиги чемпионов, передает Sport24.
Обновлено вчера в 23:30
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»
Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».
Обновлено вчера в 06:45
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено вчера в 05:11
Гаджеты
Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей
Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
В Пентагоне заявили о тесных связях Huawei с правительством Китая
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил о тесных связях корпорации Huawei с правительством Китая.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах
Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес
«Лето, я к тебе готова»: Вера Брежнева поделилась фото в купальном комбинезоне
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Неизвестные похитили в Москве более 1 млн рублей у 80-летней пенсионерки
Двое неизвестных похитили более 1 млн рублей у 80-летней пенсионерки в столичном районе Коптево.
Обновлено в 01:32
Политика
Против Порошенко завели дело о захвате власти
Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия
На Кубани осудили экс-полицейского за разглашение гостайны
Вынесен приговор бывшему сотруднику полиции в Сочи.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Космос
Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили
Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара.
Обновлено вчера в 00:23