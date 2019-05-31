Экономика

ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятыхРБК 08:56

Регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого», а также «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка.
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с чего всё началось
Банк России выпустил письмо о проблеме блокировки счетов самозанятых при выполнении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов (.pdf
) Регулятор рекомендовал банкам при определении источников происхождения денежных средств учитывать статус клиента как самозанятого.
РБК08:56

Подробнее о событии

ЦБ РФ рекомендовал банкам составлять досье на самозанятых граждан, чтобы уберечь их от блокировок

Фонтанка.Ру14:00

РБК: ЦБ посоветовал банкам составлять досье на самозанятых

Московский Комсомолец11:12

ЦБ рекомендовал банкам учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого

Финмаркет08:16

ЦБ посоветовал банкам учитывать статус самозанятых при проверках

Полит.ру09:54

ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых

РБК08:56

ЦБ РФ посоветовал банкам вести «досье» на самозанятых

Росбалт10:39

ЦБ дал банкам рекомендации по работе с самозанятыми

Rambler News Service07:34
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