ЦБ РФ посоветовал банкам вести «досье» на самозанятыхРосбалт 10:39

с чего всё началось

Регулятор посоветовал банкам принимать во внимание информацию о статусе клиента как самозанятого и, помимо этого, фиксировать данную информацию в анкете (досье) клиента. Выяснить, является ли клиент самозанятым, банк может с помощью сервиса ФНС.

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