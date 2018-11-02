Экономика

ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятыхРБК 08:56

Регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого», а также «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка.
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с чего всё началось
Банк России выпустил письмо о проблеме блокировки счетов самозанятых при выполнении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов (.pdf
) Регулятор рекомендовал банкам при определении источников происхождения денежных средств учитывать статус клиента как самозанятого.
РБК08:56

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РБК: ЦБ посоветовал банкам составлять досье на самозанятых

Московский Комсомолец11:12

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ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых

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ЦБ рекомендовал банкам учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого

Финмаркет08:16

ЦБ дал банкам рекомендации по работе с самозанятыми

Rambler News Service07:34
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Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.
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Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
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Россия опровергла сообщения СМИ об отказе поставлять С-400 Ирану

Агентство Bloomberg сообщило накануне со ссылкой на российские источники, что Россия отказалась заключать контракт с Ираном на поставку С-400.
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