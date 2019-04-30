ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного спискаРБК 08:54

В целом на 1 апреля, пояснили в Банке России, в черном списке находились 5830 лиц, связанных с кредитными организациями, и 1485 лиц, имеющих отношение к некредитным финансовым организациям. В феврале в ЦБ рассказали о реабилитации 77 банкиров и глав финорганизаций из этого перечня.

ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного списка

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