Экономика
ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного спискаРБК 08:54
В целом на 1 апреля, пояснили в Банке России, в черном списке находились 5830 лиц, связанных с кредитными организациями, и 1485 лиц, имеющих отношение к некредитным финансовым организациям. В феврале в ЦБ рассказали о реабилитации 77 банкиров и глав финорганизаций из этого перечня.
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