Экономика
ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетовРБК вчера в 15:44
Руководитель рабочей группы по финансам при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Александр Любосердов, который принимал участие в разработке инструкции ЦБ для предпринимателей, говорит, что столкнуться с блокировкой может любой предприниматель, так как каждый банк имеет свои критерии «сомнительности» операций.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:25, Вашингтон
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Названы российские цены на обновлённый Land Rover Discovery Sport
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Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов.
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