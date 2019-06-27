Экономика
ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетовРБК вчера в 15:44
Руководитель рабочей группы по финансам при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Александр Любосердов, который принимал участие в разработке инструкции ЦБ для предпринимателей, говорит, что столкнуться с блокировкой может любой предприниматель, так как каждый банк имеет свои критерии «сомнительности» операций.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Происшествия
Источник назвал причину жесткой посадки Ан-24 в Бурятии
Обновлено в 00:02
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
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Здоровье
Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний
В министерстве здравоохранения Ростовской области назвали основные причины онкологических заболеваний у жителей донского региона.
Обновлено вчера в 15:14
Авто
Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC
Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.
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Происшествия
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В Челябинске сегодня 27 июня около 3:10 на Бродокалмакском тракте (СНТ Учитель) ВАЗ-2112 столкнулся с автомобилем Toyota Avensis, в результате чего травмы получили шесть человек.
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Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
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В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:52
Культура
Культурные нормативы появятся в российских школах с 1 сентября
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Обновлено 25 июня в 10:08
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
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В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:59
Авто
Kia представил новый кросс-хэтчбек Kia XCeed
Сегодня состоялась официальная презентация нового "внедорожного" KIA XCeed.
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Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии
Обновлено в 04:04
Футбол
Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон
В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 21:58
Авто
Названы самые выносливые кроссоверы и внедорожники
По результатам проведенного исследования были названы автомобили с пробегом более 300 000 километров, которые не подвергались серьезному ремонту.
Обновлено вчера в 14:37
Общество
Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
Обновлено в 03:21
Кино
В США умер актер из сериала «Альф»
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Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика
США и Китай прервут торговую войну
В мае Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что торговая война США и Китая может привести к сокращению объемов мировой экономики на 0,5 процента уже в 2020 году.
Обновлено в 02:10
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Экономика
Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиков
Уточнится, что по состоянию на май 2019 года одновременно два и более кредитов имели почти 42,3% заёмщиков в России, три и более — 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:08
Экономика
В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ
По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 12:01
Технологии
Качество и стиль вождения россиян оценят с помощью сервиса
Обновлено в 03:10
Политика
Мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой для США
Кандидат в президенты США от Демократической партии, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио считает Россию главной геополитической угрозой для своей страны.
Обновлено в 01:48
Авто
В Сети продаётся винтажный кемпер Chevrolet Blazer Chalet Camper
На западном портале «Masterpiece Vintage Cars» выставлен на продажу автодом Chevrolet Blazer Chalet Camper 1977 года выпуска.
Обновлено в 01:26
Политика
Россельхознадзор не будет запрещать ввоз растительной продукции из Грузии
Россельхознадзор «даже не рассматривает» вопрос запрета ввоза растительной продукции из Грузии.
Обновлено в 03:24