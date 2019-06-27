ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетовРБК вчера в 15:44

Руководитель рабочей группы по финансам при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Александр Любосердов, который принимал участие в разработке инструкции ЦБ для предпринимателей, говорит, что столкнуться с блокировкой может любой предприниматель, так как каждый банк имеет свои критерии «сомнительности» операций.

Авто Культовый Mitsubishi Lancer Evolution будет возрождён В основу одиннадцатого поколения полноприводного Lancer Evolution ляжет платформа CMF-C/D F4, разработанная в Renault-Nissan-Mitsubishi.

Здоровье Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний В министерстве здравоохранения Ростовской области назвали основные причины онкологических заболеваний у жителей донского региона.

Авто Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.

Происшествия В ДТП в Челябинске пострадали шесть человек В Челябинске сегодня 27 июня около 3:10 на Бродокалмакском тракте (СНТ Учитель) ВАЗ-2112 столкнулся с автомобилем Toyota Avensis, в результате чего травмы получили шесть человек.

Происшествия На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.

Культура Культурные нормативы появятся в российских школах с 1 сентября Учебная программа в российских школах с 1 сентября 2019 года будет дополнена культурными нормативами.

Футбол РФС утвердил новый лимит на легионеров В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Футбол Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.

Авто Названы самые выносливые кроссоверы и внедорожники По результатам проведенного исследования были названы автомобили с пробегом более 300 000 километров, которые не подвергались серьезному ремонту.

Общество Forbes назвал лучший российский вуз Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).

Общество Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".

Политика США и Китай прервут торговую войну В мае Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что торговая война США и Китая может привести к сокращению объемов мировой экономики на 0,5 процента уже в 2020 году.

Общество В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.

Политика Евкуров станет заместителем Шойгу Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.

Экономика Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиков Уточнится, что по состоянию на май 2019 года одновременно два и более кредитов имели почти 42,3% заёмщиков в России, три и более — 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов, сообщает РИА Новости.

Экономика В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.

Политика Мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой для США Кандидат в президенты США от Демократической партии, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио считает Россию главной геополитической угрозой для своей страны.