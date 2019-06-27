ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетовРБК вчера в 15:44

Руководитель рабочей группы по финансам при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Александр Любосердов, который принимал участие в разработке инструкции ЦБ для предпринимателей, говорит, что столкнуться с блокировкой может любой предприниматель, так как каждый банк имеет свои критерии «сомнительности» операций.

Транспорт Движение по Макаровскому мосту откроют 1 июля В Екатеринбурге с 1 июля будет открыто движение по Макаровскому мосту.

Происшествия Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, погибли два члена экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Бурятии.

Общество Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Экономика Пенсионные резервы запретят хранить в подпавших под санкции банках Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию нельзя будет размещать в банках, соблюдающих антироссийские санкции, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Политика Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии В последний раз главой республики Евкурова избрали в сентябре прошлого года. Его кандидатуру на этот пост тогда выдвинул Путин.

Общество В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.

Армия и оружие Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой Издание Daily Mail написало о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.

Футбол В российском футболе вновь изменился лимит на легионеров С сезона-2020/2021 для клубов будет введена схема «8+17»: из 25 футболистов в заявке может быть не более восьми игроков из других стран, при этом количество одновременно находящихся на поле легионеров не будет ограничено.

Политика Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева Депутаты парламента Киргизии большинством голосов лишили неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева за его действия на посту главы государства, в которых Генпрокуратура выявила признаки коррупции.

Общество Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала Велта Задорнова, первая жена скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова, выиграла суд с Первым каналом, по итогам которого ей присудили 3,75 миллиона рублей.

Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Политика МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.

Шоу-бизнес Поклонники Александра Серова заподозрили певца в ношении памперсов Поклонники обратили внимание на странную выпуклость под брюками исполнителя. Они решили, что певец теперь носит памперсы из-за недержания.

Общество МЧС Москвы предупредило о грозе с градом «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один—два часа с сохранением до конца суток 27 июня в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с», — сообщили в ведомстве.

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Экономика TCS Group разместит около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок Головная структура Тинькофф банка и "Тинькофф страхование" - TCS Group - объявила о планах разместить около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках программы по привлечению капитала.

Технологии Качество и стиль вождения россиян оценят с помощью сервиса Для оценки качества вождения сервис сможет использовать данные операторов телематических и сервисных платформ (параметры движения, состояние систем и агрегатов ТС), данные ГИБДД, ЭРА-ГЛОНАСС, различных корпоративных систем датчиков на самом автомобилей.

Здоровье Диетолог рассказала о полезных для здоровья жирах К полезным жирам диетолог отнесла и сало. Оно снижает воспалительные процессы.

Политика США и Китай договорились о мире в торговой войне, сообщают источники "США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры", - говорится в сообщении.

Хоккей Московское «Динамо» продлило контракт с хоккеистом Шипачевым Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" продлил контракт с нападающим Вадимом Шипачевым.

Армия и оружие ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.

Интернет Mozilla представила инструмент, как обмануть таргетированную рекламу Компания Mozilla представила уникальный инструмент, как обмануть таргетированную рекламу, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Политика Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.

Общество В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.