Экономика
ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетовРБК вчера в 15:44
В инструкциях Центробанка, разработанных совместно с деловыми объединениями и опубликованных на сайте регулятора, перечисляются причины, по которым могут быть заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей или отключено дистанционное обслуживание.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Что делать при блокировке счета по 115-ФЗ: новая методичка от ЦБ для бизнеса
ИА Клерк.Рувчера в 23:50
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 01:06, Вашингтон
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Резолюция по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, отметил ранее руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено вчера в 12:06
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Армия и оружие
ВСУ сообщают об отведении сил в Станице Луганской
Обновлено вчера в 08:36
Экономика
Высшее образование в России подорожало
"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Спецпредставитель Грузии назвал причины кризиса в отношениях с Россией
Кризис в отношениях между Россией и Грузией, начавшийся в конце июня этого года, основан на старых причинах, заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Путин изменил расчет НДФЛ задним числом
Какие выплаты освобождены от НДФЛПодробный список Изменения по НДФЛ задним числом Путин подписал Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ.
Обновлено вчера в 13:25
Общество
Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах
Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено вчера в 08:21
Кино
Умер известный американский актер Билли Драго
Причина смерти Билли Драго не сообщается.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Красноярском крае вынесен приговор Надежде Маршалкиной
Обновлено вчера в 06:11
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
В Крыму два десантника утонули после прыжка с парашютом
В Крыму погибли два десантника, которые после прыжка с парашютом приземлились на воду.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
В районе Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг в районе Командорских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 00:49
Общество
В КНДР пропал студент из Австралии
В КНДР пропал студент из Австралии. Об этом 27 июня сообщает телеканал ABC.
Обновлено вчера в 21:45
Финансы
Банк «Открытие» впервые выйдет на долговой рынок после санации
Фактически новая сделка станет первым существенным выходом «Открытия» на долговой рынок после того, как в августе 2017 года Центробанк забрал банк на санацию.
Обновлено в 00:30
Экономика
Расходы на охрану окружающей среды в регионах снизились почти на 20%
В начале года регионы России резко, почти на 20%, снизили расходы на охрану окружающей среды.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты
Обновлено вчера в 11:09
Общество
ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ
На заседании Государственного совета Владимир Путин заявил, что целью установки камер слежения на дорогах должно быть сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения.
Обновлено вчера в 14:35
Авто
Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC
Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.
Обновлено вчера в 03:58
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS
Обновлено вчера в 22:44
Музыка
Карди Би презентовала клип Press
Обновлено вчера в 16:43
Авто
Названы рублевые цены на обновленный Land Rover Discovery Sport
Названы рублевые цены на обновленный британский кроссовер Land Rover Discovery Sport.
Обновлено вчера в 16:08
Футбол
Гол Алтидора через себя принёс победу США над Панамой
Единственный гол забил ударом через себя нападающий «Торонто» Жози Алтидор на 66-й минуте встречи.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
Американский корабль проследил за российским
Американский корабль проследил за действиями российского фрегата «Адмирал Горшков» у кубинского побережья.
Обновлено 24 июня в 07:59
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
В Японии столкнулись минный тральщик ВМС и сухогруз
Обновлено вчера в 23:52
Политика
В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 10:24
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено вчера в 07:29
Космос
Комплекс подготовки кораблей «Федерация» на Восточном построят в 2027 году
Технический комплекс для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов на космодроме Восточный построят в 2027 году, стоимость его создания оценивается в 8,6 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено вчера в 19:10
Армия и оружие
Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС
«В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС России всех уровней», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:32