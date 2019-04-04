ЦБ разрешит списывать комиссию с неактивных электронных кошельковInc.Russia 04:05

По требованию ЦБ ассоциация «Электронные деньги» подготовила документ, который признает законной комиссию за неиспользование электронного кошелька, а также вводит единые правила для всех операторов. В ассоциацию входят и сервисы «Яндекс.Деньги», Qiwi.

Происшествия Суд прекратил одно из дел об изнасилованиях в детдоме в Петербурге Кировский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении директора детского дома № 10 на улице Ивана Черных Натальи Федоровой.

Хоккей «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Армия и оружие Индия требует доли от продажи Су-57 Китаю Если РФ решит продать Китаю истребитель пятого поколения Су-57 (FGFA), то Индия вправе будет добиваться выплаты части прибыли себе.

Политика Олег Говорун уходит из администрации президента Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.

Авто «Мустанг-кросс» на батарее получил официальное название Вероятно, речь идет о долгожданном электрическом кроссовере, созданном по образу легендарного «Мустанга».

Политика Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.

Кино Актер Алексей Булдаков умер во сне Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.

Происшествия Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Домодедовском районе Подмосковья, в котором шесть человек погибли и двое пострадали.

Происшествия Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца Киевский районный суд Симферополя в четверг вечером избрал меру пресечения главе администрации Евпатории Андрею Филонову, которого местное управление ФСБ обвинило в причинении 35-миллионного ущерба местной казне.

Авто Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России Дилеры Volvo начали принимать заказы на новый V60 Cross Country в России.

Общество Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».

Кино Скончался режиссер Георгий Данелия Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.

Общество Роструд напомнил о выходных днях в майские праздники СМИ приводят слова заместителя главы Роструда: Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5, 6 января и 23 февраля в мае россияне получат настоящие весенние каникулы — пишут «Аргументы и факты».

Наука Кошки идут по пути собак и учатся запоминать свои имена Исследования, проведенные японской ученой Ацуко Сайто, доказали, что кошки на самом деле так же, как и собаки, способны различать свои имена.

Наука Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.

Политика В Венесуэле начался уголовный процесс против Гуайдо В Венесуэле начался уголовный процесс против лидера оппозиции, провозгласившего себя президентом, Хуана Гуайдо.

Единоборства Конор МакГрегор опять объявил о возобновлении карьеры 26 марта ирландец сообщил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

Происшествия Российские школы оборудуют тревожными кнопками «Будут введены и единые требования к охране учебных заведений, в том числе по оборудованию средствами тревожной сигнализации», — сообщил он.

Авто Стартовали продажи битопливной Lada Largus 4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.

Экономика Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".

Происшествия В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.

Общество Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.

Здоровье Смертность от отравления спиртным в Калининградской области растет Сегодня, 4 апреля, в Калининграде прошло заседание областной коллегии по здравоохранению, на котором глава Минздрава Александр Кравченко заявил о том, что в самом западном регионе России отмечается рост смертности от отравления алкогольными напитками.

Гаджеты В России стартовали продажи игрового ноутбука Acer Predator Triton 500 В России официально стартовали продажи мощного игрового ноутбука Acer Predator Triton 500.

Футбол Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.