ЦБ разрешит банкам не формировать резервы под ипотечные каникулыРИА Новости 10:55

"Кредитные организации получат право принимать решение о неухудшении качества обслуживания долга по ипотечным ссудам, выданным заемщикам, которые решат воспользоваться ипотечными каникулами, вне зависимости от оценки их финансового положения и, как следствие, возможность не увеличивать размер формируемых резервов на возможные потери", - отмечает регулятор.

ЦБ разрешит банкам не формировать резервы под ипотечные каникулы

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