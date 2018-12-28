Финансы
Райффайзенбанк стал вторым банком, которому Банк России разрешил перейти на внутреннюю методику по управлению кредитными рисками с реализацией подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР или IRB-подход).
Коммерсантъвчера в 09:56
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Финансы
Подъем ключевой ставки вызвал удорожание ипотечных кредитов
В ноябре 2018 года российские банки подняли ставки по ипотечным кредитам до средневзвешенного значения 9,52%.
Обновлено в 02:53
Финансы
Фондовые торги в США завершились преимущественно в «красной зоне»
Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов не показали единой динамики на фоне повышенной волатильности американского рынка.
Обновлено в 01:10
Финансы
Эксперты: в 2019 рубль подешевеет
В уходящем году рубль уже ослабел весьма значительно: снижение к доллару с конца 2017 года составило примерно 16%, а к евро — 11%.
Обновлено вчера в 11:37
Финансы
Увеличен максимальный лимит страховой ответственности «ЭКСАР»
Минфин РФ увеличил на $10 млрд максимальный совокупный лимит страховой ответственности АО "ЭКСАР" (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, входит в группу РЭЦ).
Обновлено вчера в 08:51
Финансы
Минфин Карелии отчитался о беспрецедентном росте зарплат бюджетников
Предполагается, что средняя зарплата врачей достигнет 67 800 рублей (рост на 31%), среднего медперсонала – 34 700 рублей (рост на 22%), младшего медперсонала – 33 900 рублей (на 95% выше, чем в 2016 году).
Обновлено в 01:44
Финансы
НПФ «Лукойл-гарант» переименован в НПФ «Открытие»
Смена названия объединенного НПФ — завершающий этап объединения негосударственных пенсионных фондов группы "Открытие", которое успешно состоялось в августе текущего года в форме присоединения НПФ электроэнергетики и НПФ РГС к НПФ "Лукойл-гарант", говорил в начале декабря президент — председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.
Обновлено вчера в 05:45
Финансы
Доллар дешевеет на фоне новостей о бюджете США
Курс доллара снижается к основным мировым валютам в пятницу днем, трейдеры оценивают новости о том, что сенат США не рассматривал в четверг проект бюджета, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 06:25
Финансы
Капитал Абсолют Банка будет увеличен до 9,4 млрд рублей
Акционеры Абсолют Банка приняли решение об увеличении уставного капитала кредитной организации до 9, 4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:42
Финансы
Миллер: «Газпром» достиг пика инвестиционной активности уже в 2018 г
"Газпром" достиг пика инвестиционной активности уже в 2018 году, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу на праздничном итоговом селекторном совещании в корпорации.
Обновлено вчера в 03:49
Финансы
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 11 месяцев выросла на 65,9%
"Чистая прибыль группы ВТБ составила 163,9 миллиарда рублей за 11 месяцев 2018 (рост 65,9% год к году) и 12 миллиардов рублей в ноябре 2018 года (рост 51,9% год к году) против чистой прибыли 98,8 миллиарда рублей за 11 месяцев 2017 года и 7,9 миллиарда рублей в ноябре 2017 года", — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 02:21
Финансы
Рубль выбросил белый флаг. ЦБ проводит стресс-тесты
К концу 2018 года рубль окончательно выбросил белый флаг. Доллар почти дорос до 70 рублей, евро уже вот-вот достигнет отметки в 80 рублей.
Обновлено вчера в 09:32
Финансы
Банки Украины увеличили прибыль в янв-ноя 18г
На Украине действуют 77 банков.
Обновлено вчера в 07:44
Финансы
В ноябре нетто-продажи доллара в Казахстане выросли на 32%
По итогам 11 месяцев 2018 года объем нетто-продаж долларов США в обменных пунктах Казахстана составил 1,3 трлн тенге (238 млрд рублей), сообщает 28 декабря аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.
Обновлено вчера в 02:49
Финансы
Сотрудничество с МВФ увеличило внешний долг Украины
Внешний долг Украины за время сотрудничества с Международным валютным фондом не сократился, а вырос на $13 миллиардов, заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.
Обновлено 27 декабря в 19:29
Финансы
В 2019 году в РФ подорожают птица, мясо, яйца и молочные продукты – прогноз
Рост цен, с которым столкнутся граждане РФ в 2019 году, будет весьма неоднородным, полагает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев.
Обновлено вчера в 05:36