Райффайзенбанк стал вторым банком, которому Банк России разрешил перейти на внутреннюю методику по управлению кредитными рисками с реализацией подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР или IRB-подход).

Финансы Финансы Подъем ключевой ставки вызвал удорожание ипотечных кредитов В ноябре 2018 года российские банки подняли ставки по ипотечным кредитам до средневзвешенного значения 9,52%.

Финансы Финансы Фондовые торги в США завершились преимущественно в «красной зоне» Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов не показали единой динамики на фоне повышенной волатильности американского рынка.

Финансы Финансы Эксперты: в 2019 рубль подешевеет В уходящем году рубль уже ослабел весьма значительно: снижение к доллару с конца 2017 года составило примерно 16%, а к евро — 11%.

Финансы Финансы Увеличен максимальный лимит страховой ответственности «ЭКСАР» Минфин РФ увеличил на $10 млрд максимальный совокупный лимит страховой ответственности АО "ЭКСАР" (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, входит в группу РЭЦ).

Финансы Финансы Минфин Карелии отчитался о беспрецедентном росте зарплат бюджетников Предполагается, что средняя зарплата врачей достигнет 67 800 рублей (рост на 31%), среднего медперсонала – 34 700 рублей (рост на 22%), младшего медперсонала – 33 900 рублей (на 95% выше, чем в 2016 году).

Финансы Финансы НПФ «Лукойл-гарант» переименован в НПФ «Открытие» Смена названия объединенного НПФ — завершающий этап объединения негосударственных пенсионных фондов группы "Открытие", которое успешно состоялось в августе текущего года в форме присоединения НПФ электроэнергетики и НПФ РГС к НПФ "Лукойл-гарант", говорил в начале декабря президент — председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Финансы Финансы Доллар дешевеет на фоне новостей о бюджете США Курс доллара снижается к основным мировым валютам в пятницу днем, трейдеры оценивают новости о том, что сенат США не рассматривал в четверг проект бюджета, свидетельствуют данные торгов.

Финансы Финансы Капитал Абсолют Банка будет увеличен до 9,4 млрд рублей Акционеры Абсолют Банка приняли решение об увеличении уставного капитала кредитной организации до 9, 4 млрд рублей.

Финансы Финансы Миллер: «Газпром» достиг пика инвестиционной активности уже в 2018 г "Газпром" достиг пика инвестиционной активности уже в 2018 году, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу на праздничном итоговом селекторном совещании в корпорации.

Финансы Финансы Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 11 месяцев выросла на 65,9% "Чистая прибыль группы ВТБ составила 163,9 миллиарда рублей за 11 месяцев 2018 (рост 65,9% год к году) и 12 миллиардов рублей в ноябре 2018 года (рост 51,9% год к году) против чистой прибыли 98,8 миллиарда рублей за 11 месяцев 2017 года и 7,9 миллиарда рублей в ноябре 2017 года", — говорится в сообщении.

Финансы Финансы Рубль выбросил белый флаг. ЦБ проводит стресс-тесты К концу 2018 года рубль окончательно выбросил белый флаг. Доллар почти дорос до 70 рублей, евро уже вот-вот достигнет отметки в 80 рублей.

Финансы Финансы Банки Украины увеличили прибыль в янв-ноя 18г На Украине действуют 77 банков.

Финансы Финансы В ноябре нетто-продажи доллара в Казахстане выросли на 32% По итогам 11 месяцев 2018 года объем нетто-продаж долларов США в обменных пунктах Казахстана составил 1,3 трлн тенге (238 млрд рублей), сообщает 28 декабря аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Финансы Финансы Сотрудничество с МВФ увеличило внешний долг Украины Внешний долг Украины за время сотрудничества с Международным валютным фондом не сократился, а вырос на $13 миллиардов, заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.