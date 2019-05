ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информациюТАСС 12:54

Как сообщает Deadline, новый анимационный полнометражный фильм о приключениях желтых приспешников получил название "Minions: The Rise of Gru" и выйдет на экраны, как сообщалось ранее, 3 июля 2020 года.

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).