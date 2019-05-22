Экономика

ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информациюТАСС 12:54

Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора. Соответствующее решение принято в соответствии со статьей федерального закона "О рынке ценных бумаг".
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Центробанк разрешил АвтоВАЗу не раскрывать информацию

РБК14:50

ЦБ РФ освободил «АвтоВАЗ» от обязанности раскрывать информацию

ПРАЙМ13:02

ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию

ТАСС12:54

ЦБ разрешил «Автовазу» не раскрывать отчетности

Rambler News Service12:50

АвтоВАЗ утратил публичность

Коммерсантъ13:39

Центробанк разрешил АвтоВАЗу не раскрывать информацию

DP.RU13:11
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 15:25, Ашберн
Общество

Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»

Обновлено вчера в 21:50
Авто

Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%

В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Общество

Небоскрёбы в городе

Самым высоким зданием «Пермь-сити» станет 66-этажный небоскрёб административного назначения высотой 283 м. Вторая высотка предполагает 51 этаж (176 м). Здесь должны разместиться гостиница и апартаменты.
Обновлено в 09:24
Транспорт

Метро: быстрый и безопасный проход обеспечат металлодетекторы

Новосибирский метрополитен обновляет оборудование, обеспечивающее качественную и безопасную перевозку пассажиров.
Обновлено в 05:54
Гаджеты

Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20

Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.
Обновлено в 09:44
Культура

Ведущие РЕН ТВ Анна Чапман и Олег Шишкин презентовали свои книги

Главные тайны и загадки человечества представлены в новинках от культовых ведущих телеканала РЕН ТВ.
Обновлено в 14:41
Авто

Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер

Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Музыка

В Петербурге стартует фестиваль «Звезды белых ночей»

В Мариинском театре открывается международный фестиваль искусств «Звезды белых ночей».
Обновлено в 02:17
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Италии завели дело против водителя попавшего в ДТП автобуса

Водитель туристического автобуса, перевернувшегося в Италии утром 22 мая, стал главным фигурантом расследования.
Обновлено в 13:46
Футбол

Молодежки «Зенита» и «Енисея» сразятся на «Газпром Арене»

Молодежные команды «Зенита» и «Енисея» сыграют на «Газпром Арене» в 12:00 25 мая. Встреча пройдет в рамках заключительного тура первенства.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Сестры Хачатурян отказались от наследства убитого ими отца

Обновлено в 12:36
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Общество

Глава столичного департамента предпринимательства Алексей Фурсин рассказал Daily Storm о конкурсе «Прорыв года»

В преддверии мероприятия руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин рассказал о том, как проводится отбор участников конкурса, ответил на вопросы о необычных номинациях и иностранных бизнесменах.
Обновлено в 10:15
Общество

Если планы мэрии будут реализованы даже частично – это уже большой результат – Паутова

Член общественной палаты города Нижнего Новгорода, координатор экологического центра «Дронт» Татьяна Паутова отметила, что за год в Нижнем Новгороде произошло несколько важных позитивных изменений в экологической сфере.
Обновлено в 09:26
Технологии

Полицейские РФ тестируют камеры с функцией распознавания лиц

Функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые полицейские уже используют.
Обновлено в 02:18
Общество

В рамках программы «Подари лес другу!» на Ольхоне высадят 84 тысячи сеянцев сосны

В целом до конца месяца на участке площадью 21 гектар планируют высадить 84 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.
Обновлено в 11:06
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Общество

Комфорт – дело общее

Определены объекты благоустройства, которые появятся в нашем регионе в рамках проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива».
Обновлено в 03:29
Технологии

Кулинарный туризм в Карелии. Есть ли у него будущее?

В Карелии кулинарный туризм находится в зачаточном состоянии, хотя потребность туристов в изучении местной кухни есть благодаря простоте ингредиентов, из которых готовят местные блюда.
Обновлено в 08:52
Авто

В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer

Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Авто

Эксперты Euro NCAP проверили безопасность пяти новинок для России

Европейская организация Euro NCAP провела краш-тесты 7 новых моделей, 5 из которых уже доступны или в ближайшее время появятся на российском рынке.
Обновлено в 06:45
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересмотрели итоги состязания из-за допущенной ошибки во время начисления баллов.
Обновлено в 14:57
Наука

DARPA создает шлем для управления дронами нейронной активностью

Американское исследовательское управление DARPA создает систему управления дронами с помощью силой мысли.
Обновлено в 12:58
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия

В больнице на Урале инвалид провёл ночь на полу в приёмном отделении

Человеку не предоставили кровать, он лежал на полу на разбросанных подгузниках для взрослых, сообщает сообщество «Регион-74» в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 13:21
Политика

Германия выступает против экстерриториальных санкций США

Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу.
Обновлено в 14:57
Политика

Президент Австрии привел к присяге переходное правительство

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в среду привел к присяге переходное правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, которое будет руководить страной до досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом

Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Обновлено в 06:45
Экономика

Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций

Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года.
Обновлено в 09:42
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