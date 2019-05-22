Экономика
ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информациюТАСС 12:54
Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора. Соответствующее решение принято в соответствии со статьей федерального закона "О рынке ценных бумаг".
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 15:25, Ашберн
Общество
Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»
Обновлено вчера в 21:50
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Общество
Небоскрёбы в городе
Самым высоким зданием «Пермь-сити» станет 66-этажный небоскрёб административного назначения высотой 283 м. Вторая высотка предполагает 51 этаж (176 м). Здесь должны разместиться гостиница и апартаменты.
Обновлено в 09:24
Транспорт
Метро: быстрый и безопасный проход обеспечат металлодетекторы
Новосибирский метрополитен обновляет оборудование, обеспечивающее качественную и безопасную перевозку пассажиров.
Обновлено в 05:54
Гаджеты
Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20
Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.
Обновлено в 09:44
Культура
Ведущие РЕН ТВ Анна Чапман и Олег Шишкин презентовали свои книги
Главные тайны и загадки человечества представлены в новинках от культовых ведущих телеканала РЕН ТВ.
Обновлено в 14:41
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Музыка
В Петербурге стартует фестиваль «Звезды белых ночей»
В Мариинском театре открывается международный фестиваль искусств «Звезды белых ночей».
Обновлено в 02:17
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Италии завели дело против водителя попавшего в ДТП автобуса
Водитель туристического автобуса, перевернувшегося в Италии утром 22 мая, стал главным фигурантом расследования.
Обновлено в 13:46
Футбол
Молодежки «Зенита» и «Енисея» сразятся на «Газпром Арене»
Молодежные команды «Зенита» и «Енисея» сыграют на «Газпром Арене» в 12:00 25 мая. Встреча пройдет в рамках заключительного тура первенства.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Общество
Глава столичного департамента предпринимательства Алексей Фурсин рассказал Daily Storm о конкурсе «Прорыв года»
В преддверии мероприятия руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин рассказал о том, как проводится отбор участников конкурса, ответил на вопросы о необычных номинациях и иностранных бизнесменах.
Обновлено в 10:15
Общество
Если планы мэрии будут реализованы даже частично – это уже большой результат – Паутова
Член общественной палаты города Нижнего Новгорода, координатор экологического центра «Дронт» Татьяна Паутова отметила, что за год в Нижнем Новгороде произошло несколько важных позитивных изменений в экологической сфере.
Обновлено в 09:26
Технологии
Полицейские РФ тестируют камеры с функцией распознавания лиц
Функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые полицейские уже используют.
Обновлено в 02:18
Общество
В рамках программы «Подари лес другу!» на Ольхоне высадят 84 тысячи сеянцев сосны
В целом до конца месяца на участке площадью 21 гектар планируют высадить 84 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.
Обновлено в 11:06
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Общество
Комфорт – дело общее
Определены объекты благоустройства, которые появятся в нашем регионе в рамках проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива».
Обновлено в 03:29
Технологии
Кулинарный туризм в Карелии. Есть ли у него будущее?
В Карелии кулинарный туризм находится в зачаточном состоянии, хотя потребность туристов в изучении местной кухни есть благодаря простоте ингредиентов, из которых готовят местные блюда.
Обновлено в 08:52
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Авто
Эксперты Euro NCAP проверили безопасность пяти новинок для России
Европейская организация Euro NCAP провела краш-тесты 7 новых моделей, 5 из которых уже доступны или в ближайшее время появятся на российском рынке.
Обновлено в 06:45
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересмотрели итоги состязания из-за допущенной ошибки во время начисления баллов.
Обновлено в 14:57
Наука
DARPA создает шлем для управления дронами нейронной активностью
Американское исследовательское управление DARPA создает систему управления дронами с помощью силой мысли.
Обновлено в 12:58
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В больнице на Урале инвалид провёл ночь на полу в приёмном отделении
Человеку не предоставили кровать, он лежал на полу на разбросанных подгузниках для взрослых, сообщает сообщество «Регион-74» в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 13:21
Политика
Германия выступает против экстерриториальных санкций США
Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу.
Обновлено в 14:57
Политика
Президент Австрии привел к присяге переходное правительство
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в среду привел к присяге переходное правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, которое будет руководить страной до досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом
Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Обновлено в 06:45
Экономика
Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций
Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года.
Обновлено в 09:42