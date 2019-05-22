ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информациюТАСС вчера в 12:54

Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора. Соответствующее решение принято в соответствии со статьей федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Политика В Британии назвали дело Бутиной провалом политики США Дело осужденной россиянки Марии Бутиной, приговоренной судом в США к тюремному заключению, стало провалом американской политики, СМИ и правоохранительных органов.

Энергетика Козак ответил на заявления независимых АЗС о росте цен на бензин Биржевые цены на топливо в России выросли вслед за мировыми, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Наука Самый древний в мире гриб нашли в Канаде Ранее самыми древними окаменелыми грибами считались находки из Шотландии, которые относились к девонскому периоду (410 млн лет назад), и Висконсина (ордовикский период, 450 млн лет назад).

Политика На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».

Футбол В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судей 21 мая Сергей Хусаинов в интервью изданию «Спорт день за днем», отвечая на вопрос, связаны ли ошибки судей в пользу «Локомотива» с работой в клубе экс-арбитра ФИФА Станислава Сухины, заявил, что эти ошибки не являются совпадением.

Кино Вышел первый тизер сиквела «Притяжения» Фёдора Бондарчука Во время Каннского кинорынка прошла презентация проектов студии Art Pictures Studio, в том числе и «Притяжения 2». Первая часть ленты Фёдора Бондарчука имела большой кассовый успех в России, а также была успешно продана во многие страны мира, в связи с чем сиквел вызывает повышенный интерес со стороны зарубежных дистрибьюторов.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Наука Усы в 16 раз снижают риск развития онкологического заболевания Специалисты из Канзаса пришли к выводу, что у мужчин, носящих усы толщиной не менее 9 мм, риск развития рака на нижней губе в 16 раз меньше, чем у тех, кто не имеет достаточной растительности на лице.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.

Гаджеты В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.

Общество Доля овощей с нитратами в России увеличилась Роспотребнадзор констатировал рост в полтора раз доли овощей с нитратами в России в прошлом году.

Общество Госдума одобрила проект о штрафах за отказ обслуживать инвалидов Законопроект о введении штрафов за отказ обслуживать пожилых и инвалидов принят в первом чтении.

Политика Против Порошенко будет подано заявление об отмывании $300 млн Ранее Государственное бюро расследований начало следствие по заявлению Андрея Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Авто АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.

Религия Екатеринбургская епархия оценила опрос ВЦИОМ о храме Екатеринбургская епархия прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма Святой Екатерины.

Кино Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.

Хоккей Сборная России настроена на победу в матче с США Игроки сборной настроены бороться до конца и отмечают, что у них на этом чемпионате большие цели, а значит, нужно выигрывать все игры, а вот недооценивать соперника в матчах плей-офф чемпионата мира – последнее дело.

Шоу-бизнес Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.

Спорт Медведева заявила о желании начать заниматься йогой Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила своим подписчикам о том, что хочет начать заниматься йогой.

Шоу-бизнес Джанабаева не исключила рождение третьего ребенка от Меладзе Ведущая поинтересовалась у супруги певца Валерия Меладзе, хочет ли она в будущем еще одного ребенка от своего мужа.

Экономика Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компанию Отмечается, что ранее идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию уже обсуждалась в российском правительстве — ещё в декабре 2017 года.