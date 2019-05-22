Экономика
ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информациюТАСС вчера в 12:54
Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора. Соответствующее решение принято в соответствии со статьей федерального закона "О рынке ценных бумаг".
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Политика
ЕС потребовал от Украины ограничить полномочия СБУ
В представительстве Евросоюза на Украине полагают, что функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.
Обновлено в 06:21
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы
Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает The Times.
Обновлено вчера в 23:15
Авто
На Кубани продают старую «Волгу» за рекордные 19 млн рублей
Отечественную «Волгу» выставили на продажу в Белореченске за рекордную цену – 18 млн 750 тыс рублей.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Поручения Путина по «китовой тюрьме» не выполняются, заявили в Кремле
В Кремле констатируют, что поручения президента РФ Владимира Путина по решению судьбы косаток из "китовой тюрьмы" не выполняются, проанализируют, в какой части, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:32
Общество
Кратковременные грозовые дожди и ветер прогнозируются в Москве
Ветер северо-западный, северный подует со скоростью до 10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 17 метров в секунду, — говорится в новости метеоспециалистов.
Обновлено в 01:52
Политика
Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии
Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
Обновлено в 05:28
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Политика
В Москве ответили на призыв НАТО к России покинуть Крым
НАТО не признаёт принадлежность Крыма к России и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 06:21
Политика
На Украине официально объявили досрочные выборы в Раду
В четверг, 23 мая, указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады был официально опубликован в газете центральных органов власти Украины «Урядовый курьер» и, таким образом, вступил в силу.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Энергетика
Saudi Aramco отказалась участвовать в проекте «Новатэка»
Как сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно о намерении Saudi Aramco приобрести 30% дочерней компании «Новатэка» «Арктик СПГ — 2». Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отмечал тогда, что национальный нефтяной гигант намерен выйти на мировой газовый рынок.
Обновлено в 02:22
Футбол
Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Политика
Зеленский ответил на отказ Рады рассматривать его законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ Верховной рады рассматривать предложенный им законопроект о выборах нардепов.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Генассамблея ООН потребовала от Британии отдать спорную территорию
Постпред Великобритании в ООН Карен Пирс вместе с Соединенными Штатами предупредил, что голосование создаст прецедент, который должен вызывать беспокойство у всех государств-членов, имеющих собственные территориальные споры.
Обновлено в 05:23
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации Edition 1 на российском рынке составит 1 419 000 рублей.
Обновлено в 06:20
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Обновлено в 06:31
Авто
Mercedes-AMG завершит производство SL 63 в этом месяце
Выпуск в соответствии с европейскими нормами выбросов — вероятная причина для отказа от Mercedes-AMG SL 63.
Обновлено в 05:07
Технологии
В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»
Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Авто
В России начались продажи Zotye T600 с заводским ГБО
Напомним, кроссоверы Zotye T600 для России производятся на заводе «Юнисон» в Белоруссии.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Музыка
Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на Евровидении
Отсутствие баллов у Сергея Лазарева со стороны ближайших соседей может быть связано с тем, что наша страна по правилам конкурса не голосует за своего кандидата.
Обновлено в 01:19
Политика
Зеленский ждет от главы Генштаба замены советских стандартов западными
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главы Генштаба ВС Руслана Хомчака замены советских стандартов западными.
Обновлено в 05:20
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Происшествия
На Урале объяснили отказ больницы принять инвалида-колясочника
Руководство больницы было вынуждено вызвать полицию. Однако поскольку человек является инвалидом, в райотдел его не забрали.
Обновлено в 05:00