Экономика

ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информациюТАСС вчера в 12:54

Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора. Соответствующее решение принято в соответствии со статьей федерального закона "О рынке ценных бумаг".
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Центробанк разрешил АвтоВАЗу не раскрывать информацию

РБКвчера в 14:50

ЦБ РФ освободил «АвтоВАЗ» от обязанности раскрывать информацию

ПРАЙМвчера в 13:02

Центробанк разрешил АвтоВАЗу не раскрывать информацию

DP.RUвчера в 13:11

ЦБ разрешил «Автовазу» не раскрывать отчетности

Rambler News Serviceвчера в 12:50

АвтоВАЗ утратил публичность

Коммерсантъвчера в 13:39

ЦБ разрешил «АВТОВАЗу» не раскрывать информацию

Finam.Ruвчера в 13:49

ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию

ТАССвчера в 12:54
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Политика

ЕС потребовал от Украины ограничить полномочия СБУ

В представительстве Евросоюза на Украине полагают, что функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.
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Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

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«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы

Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает The Times.
Обновлено вчера в 23:15
Авто

На Кубани продают старую «Волгу» за рекордные 19 млн рублей

Отечественную «Волгу» выставили на продажу в Белореченске за рекордную цену – 18 млн 750 тыс рублей.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Поручения Путина по «китовой тюрьме» не выполняются, заявили в Кремле

В Кремле констатируют, что поручения президента РФ Владимира Путина по решению судьбы косаток из "китовой тюрьмы" не выполняются, проанализируют, в какой части, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:32
Общество

Кратковременные грозовые дожди и ветер прогнозируются в Москве

Ветер северо-западный, северный подует со скоростью до 10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 17 метров в секунду, — говорится в новости метеоспециалистов.
Обновлено в 01:52
Политика

Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии

Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
Обновлено в 05:28
Гаджеты

«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Политика

В Москве ответили на призыв НАТО к России покинуть Крым

НАТО не признаёт принадлежность Крыма к России и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 06:21
Политика

На Украине официально объявили досрочные выборы в Раду

В четверг, 23 мая, указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады был официально опубликован в газете центральных органов власти Украины «Урядовый курьер» и, таким образом, вступил в силу.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Энергетика

Saudi Aramco отказалась участвовать в проекте «Новатэка»

Как сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно о намерении Saudi Aramco приобрести 30% дочерней компании «Новатэка» «Арктик СПГ — 2». Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отмечал тогда, что национальный нефтяной гигант намерен выйти на мировой газовый рынок.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Пожарные никого не спасали из «Зимней вишни», заявила пострадавшая

Обновлено в 05:53
Футбол

Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Политика

Зеленский ответил на отказ Рады рассматривать его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ Верховной рады рассматривать предложенный им законопроект о выборах нардепов.
Обновлено вчера в 13:16
Политика

В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви

Обновлено вчера в 22:17
Политика

Генассамблея ООН потребовала от Британии отдать спорную территорию

Постпред Великобритании в ООН Карен Пирс вместе с Соединенными Штатами предупредил, что голосование создаст прецедент, который должен вызывать беспокойство у всех государств-членов, имеющих собственные территориальные споры.
Обновлено в 05:23
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации Edition 1 на российском рынке составит 1 419 000 рублей.
Обновлено в 06:20
Политика

На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского

Обновлено в 06:31
Авто

Mercedes-AMG завершит производство SL 63 в этом месяце

Выпуск в соответствии с европейскими нормами выбросов — вероятная причина для отказа от Mercedes-AMG SL 63.
Обновлено в 05:07
Технологии

В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»

Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Авто

В России начались продажи Zotye T600 с заводским ГБО

Напомним, кроссоверы Zotye T600 для России производятся на заводе «Юнисон» в Белоруссии.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Обновлено в 06:10
Музыка

Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на Евровидении

Отсутствие баллов у Сергея Лазарева со стороны ближайших соседей может быть связано с тем, что наша страна по правилам конкурса не голосует за своего кандидата.
Обновлено в 01:19
Политика

Зеленский ждет от главы Генштаба замены советских стандартов западными

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главы Генштаба ВС Руслана Хомчака замены советских стандартов западными.
Обновлено в 05:20
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
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В Подмосковье юноша пытался продать двух школьниц в секс-рабство

Обновлено в 05:47
Происшествия

На Урале объяснили отказ больницы принять инвалида-колясочника

Руководство больницы было вынуждено вызвать полицию. Однако поскольку человек является инвалидом, в райотдел его не забрали.
Обновлено в 05:00
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