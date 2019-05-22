ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информациюТАСС вчера в 12:54

Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора. Соответствующее решение принято в соответствии со статьей федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Общество На Москву надвигается резкое похолодание Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.

Общество Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.

Происшествия В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.

Технологии МТС тестирует оборудование для закона о «суверенном интернете» Роскомнадзор организовал тестирование оборудования для закона о «суверенном интернете» в нескольких регионах, МТС в нем участвует, заявил в четверг вице-президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий.

Экономика Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.

Политика В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Политика Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.

Общество Макаревич рассказал о способности власти «губить и засирать все вокруг себя» Музыкант Андрей Макаревич высказался по поводу бездействия властей. Певец опубликовал пост на свое странице в Facebook.

Общество Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных Жителям Петрозаводска администрация города «настоятельно не рекомендовала» запускать воздушные шары и бумажные фонарики во время последнего звонка.

Политика Зеленский исключил возможность переговоров с Россией Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».

Политика Кремль ответил на шоу «Би-би-си» с анимированным Путиным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск нового шоу "Би-би-си", ведущим которого станет анимированный Владимир Путин.

Экономика Медведев заявил о росте качества исполнения госпрограмм Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что качество исполнения госпрограмм в 2018 году выросло, три четверти показателей были достигнуты.

Политика Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Политика На сайте президента Украины появилась петиция за отставку Зеленского На сайте президента Украины опубликована электронная петиция с требованием отставки Владимира Зеленского с поста главы государства.

Армия и оружие Президенство Зеленского, или Ловушка для дурней 21 мая Владимир Зеленский произвел первые кадровые перестановки Новоизбранный глава государства назначил руководителей своей Администрации и нового главу Генштаба.

Политика Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.

Технологии Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».

Гаджеты Яндекс запустил свое телевидение Чтобы люди могли смотреть свой канал на большом экране, компания выпустила новое умное устройство - Яндекс.Модуль.

Футбол Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Авто Названа цена нового кроссовера Renault Arkana Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.

Общество ФБК рассказал о пентхаусе Мединского в Москве за 200 млн рублей Навальный утверждает, что на покупку такого пентхауса без ремонта и мебели семье Мединских нужно было бы откладывать все свои доходы с 2013 по 2018 годы включительно.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.