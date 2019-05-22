Экономика

ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информациюТАСС вчера в 12:54

Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора. Соответствующее решение принято в соответствии со статьей федерального закона "О рынке ценных бумаг".
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Центробанк разрешил АвтоВАЗу не раскрывать информацию

РБКвчера в 14:50

ЦБ РФ освободил «АвтоВАЗ» от обязанности раскрывать информацию

ПРАЙМвчера в 13:02

ЦБ разрешил «АВТОВАЗу» не раскрывать информацию

Finam.Ruвчера в 13:49

ЦБ разрешил «Автовазу» не раскрывать отчетности

Rambler News Serviceвчера в 12:50

АвтоВАЗ утратил публичность

Коммерсантъвчера в 13:39

ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию

ТАССвчера в 12:54

Центробанк разрешил АвтоВАЗу не раскрывать информацию

DP.RUвчера в 13:11
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Общество

На Москву надвигается резкое похолодание

Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Технологии

МТС тестирует оборудование для закона о «суверенном интернете»

Роскомнадзор организовал тестирование оборудования для закона о «суверенном интернете» в нескольких регионах, МТС в нем участвует, заявил в четверг вице-президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий.
Обновлено в 08:04
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР

Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.
Обновлено вчера в 21:43
Наука

Создан самый громкий звук под водой

Обновлено 21 мая в 00:30
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика

Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Общество

Макаревич рассказал о способности власти «губить и засирать все вокруг себя»

Музыкант Андрей Макаревич высказался по поводу бездействия властей. Певец опубликовал пост на свое странице в Facebook.
Обновлено в 06:43
Общество

Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных

Жителям Петрозаводска администрация города «настоятельно не рекомендовала» запускать воздушные шары и бумажные фонарики во время последнего звонка.
Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долга «Русфонда»

"Русфонду" был возмещен долг семьи певицы Жанны Фриске в размере 7,9 млн рублей.
Обновлено в 08:07
Политика

Кремль ответил на шоу «Би-би-си» с анимированным Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск нового шоу "Би-би-си", ведущим которого станет анимированный Владимир Путин.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Водителя попавшего в ДТП в Италии автобуса с россиянами задержали

Обновлено в 04:12
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Экономика

Медведев заявил о росте качества исполнения госпрограмм

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что качество исполнения госпрограмм в 2018 году выросло, три четверти показателей были достигнуты.
Обновлено в 07:25
Футбол

Исполком РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров

Ожидалось, что сегодня Исполком РФС рассмотрит все варианты изменения лимита.
Обновлено в 07:57
Политика

Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск

Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58
Политика

На сайте президента Украины появилась петиция за отставку Зеленского

На сайте президента Украины опубликована электронная петиция с требованием отставки Владимира Зеленского с поста главы государства.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Президенство Зеленского, или Ловушка для дурней

21 мая Владимир Зеленский произвел первые кадровые перестановки Новоизбранный глава государства назначил руководителей своей Администрации и нового главу Генштаба.
Обновлено в 03:48
Политика

Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:46
Технологии

Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки

Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 16:27
Гаджеты

Яндекс запустил свое телевидение

Чтобы люди могли смотреть свой канал на большом экране, компания выпустила новое умное устройство - Яндекс.Модуль.
Обновлено в 07:25
Футбол

Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Общество

ФБК рассказал о пентхаусе Мединского в Москве за 200 млн рублей

Навальный утверждает, что на покупку такого пентхауса без ремонта и мебели семье Мединских нужно было бы откладывать все свои доходы с 2013 по 2018 годы включительно.
Обновлено в 06:28
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Общество

Москвичей предупредили о граде, грозе и сильном ветре до вечера

Обновлено в 06:42
Технологии

«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов

«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов ― совместный проект компании и ресторанов-партнеров.
Обновлено в 06:38
Как работают Яндекс.Новости?
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