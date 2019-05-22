Экономика
ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информациюТАСС вчера в 12:54
Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора. Соответствующее решение принято в соответствии со статьей федерального закона "О рынке ценных бумаг".
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Религия
В Екатеринбурге выберут место для храма персональным голосованием
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предлагает провести голосование по вопросу выбора площадки для строительства храма Святой Екатерины, установив три места для голосования в разных точках города, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:45
Политика
Поставщик спецсвязи для Кремля объявлен в международный розыск
Агаронов, согласно базе СПАРК, входит в совет директоров предприятия «Каскад», которое поставляет оборудование спецсвязи для Кремля и Минобороны РФ.
Обновлено в 04:29
Экономика
Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes
Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Происшествия
«Суицид, по моей оценке, единственная приоритетная версия». Глава МВД Игорь Шуневич о гибели сотрудника ГАИ в Могилеве
Напомним, на прошлой неделе страну потрясло сообщение о гибели сотрудника ГАИ под Могилевом.
Обновлено в 03:29
Экономика
Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Общество
Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз
В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 18:25
Экономика
Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ
Банк России готовит иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:44
Происшествия
На проспекте Ударников ночью сгорели четыре иномарки
Обновлено в 00:28
Экономика
ФСК в I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 35%
Федеральная сетевая компания (ФСК) в первом квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 35% — до 27,4 миллиарда рублей, следует из отчета ФСК.
Обновлено вчера в 05:07
Армия и оружие
Украинские силовики потерялись и попали в плен в ДНР
По данным военных, инцидент произошел 22 мая, украинские силовики отклонились от маршрута во время движения на грузовом автомобиле.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Зеленский хочет вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения в стране референдума по вопросу переговоров с Россией.
Обновлено 21 мая в 14:27
Армия и оружие
Командиры ВСУ получили предписание по возможным переговорам с ЛДНР
Радикалы встретили сообщения о «предписании» по поводу возможных переговоров с ЛДНР заявлениями о «сдаче национальных интересов» и «необходимости игнорировать преступные приказы».
Обновлено в 03:37
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.
Обновлено в 04:58
Политика
Пушков: не осуществится «украинская мечта»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Украина не выживет без помощи НАТО и Евросоюза.
Обновлено вчера в 15:04
Авто
В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer
Российский представитель американской компании Ford ("Форд Соллерс Холдинг") отзывает 14 тысяч 576 проданных на территории страны автомобилей марки Ford Explorer.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 17:34
Энергетика
Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в СПГ-проекте «НОВАТЭКа»
Длившиеся более полутора лет переговоры о вхождении Saudi Aramco в новый СПГ-проект "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ-2" - прекращены, сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 03:58
Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Общество
О чем расскажет день Симона: народные приметы на 23 мая
В народном календаре наступил Симонов день или день Симона Зилота. Именно так называли наши предки 23 мая, и отправлялись искать клад.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика
Вынесен первый приговор по делу об убийстве Гиви в ДНР
Обновлено вчера в 17:24
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Политика
В ООН одобрили резолюцию об отказе Британии от архипелага Чагос
Как сообщает dailymail.co.uk, на заседании Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция о прекращении контроля Великобритании над островами Чагос в Индийском океане.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что США возобновили закупки нефти у Венесуэлы.
Обновлено вчера в 20:10
Экономика
Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы
Четыре российских банка (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и Альфа-банк) по итогам 2018 года вошли в топ-20 европейских банков-эквайеров по объему транзакций в интернете и через мобильные терминалы.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Подмосковье потушили пожар у оборонного завода «Рубин»
Обновлено в 04:50
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34