Экономика
ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти КоганаРБК вчера в 14:47
О проблемах в «Уралсибе» стало известно в 2015 году. Проверка ЦБ, проведенная в нем, выявила недоначисленные резервы. В ноябре того же года регулятор объявил о санации банка и сообщил, что инвестором для финансового оздоровления банка выбран Коган.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
Политика
Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии
Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Обновлено в 05:27
Политика
Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию
Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Здоровье
В ПсковГУ впервые пройдет аккредитация cпециалистов-медиков
С 28 июня по 4 июля кибернетики будут проходить аккредитацию, чтобы подтвердить квалификацию и стать первыми в Псковской области выпускниками медицинского направления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве
Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану
После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Театры
Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета
Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:22
Политика
Путин сказал, может ли Грудинин возглавить правительство РФ
Некоторые сравнивают Грудинина с Евгением Примаковым, который заявил, что хочет баллотироваться на пост председателя правительства России в марте 2000 года.
Обновлено вчера в 09:06
Транспорт
Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки
Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Экономика
ФАС ожидает решение по делу о сговоре нефтетрейдеров к сентябрю
Вынесение решения по делу о сговоре нефтетрейдеров, который привел к росту биржевой цены, ожидается до начала сентября.
Обновлено в 05:27
Авто
В России продажи люксовых автомобилей упали на 12,2%
Обновлено вчера в 11:08
Гаджеты
Google отказалась от выпуска планшетов
Google официально отказывается от производства планшетов, включая выпуск двух неанонсированных моделей, объявил в четверг представитель компании.
Обновлено в 03:09
Экономика
Счетная палата снова нашла нарушения в Минкомсвязи
В Министерстве цифрового развития, связи массовых коммуникаций найдены нарушения.
Обновлено в 05:36
Общество
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС
Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Общество
Минкомсвязи может предложить китайской Huawei проекты в России
Минкомсвязи при участии Минпромторга готовит предложение "китайской стороне в целом, как работать с Huawei и другими высокотехнологическими компаниями в России".
Обновлено в 05:21
Общество
Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 03:46
Политика
Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным
Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:09
Политика
КС Украины признал законным решение Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, — заявил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 09:15
Гаджеты
Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи
Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.
Обновлено в 01:37