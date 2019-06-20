Экономика

ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти КоганаРБК вчера в 14:47

О проблемах в «Уралсибе» стало известно в 2015 году. Проверка ЦБ, проведенная в нем, выявила недоначисленные резервы. В ноябре того же года регулятор объявил о санации банка и сообщил, что инвестором для финансового оздоровления банка выбран Коган.
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В ЦБ рассказали о судьбе «Уралсиба» после смерти Когана

Взгляд.рувчера в 12:19

В Центробанке рассказали о перспективах замены инвестора банка «Уралсиб»

Реальное времявчера в 12:38

«Уралсиб» остался без санатора

Коммерсантъвчера в 13:33

В процессе санации банка «УралСиб» после смерти его основного владельца Когана, возможно, придется заменить инвестора

Эхо Москвывчера в 13:30

ЦБ не планирует забирать под свой контроль «Уралсиб» после смерти Когана

Ведомостивчера в 13:23

В ЦБ назвали актуальным вопрос о замене инвестора в рамках санации «Уралсиба»

Интерфаксвчера в 12:47

Что ждет банк «Уралсиб» после смерти владельца

РБКвчера в 15:25
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Политика

Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии

Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Обновлено в 05:27
Политика

Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию

Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Япония выразила протест России из-за инцидента с Ту-95МС

Обновлено в 04:51
Здоровье

В ПсковГУ впервые пройдет аккредитация cпециалистов-медиков

С 28 июня по 4 июля кибернетики будут проходить аккредитацию, чтобы подтвердить квалификацию и стать первыми в Псковской области выпускниками медицинского направления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.
Обновлено в 03:53
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Экономика

Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог

Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено вчера в 10:07
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

Обновлено в 04:01
Происшествия

В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Футбол

Родри решил перейти в «Манчестер Сити». Хочет поработать с Пепом

Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану

После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Театры

Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета

Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:22
Политика

Путин сказал, может ли Грудинин возглавить правительство РФ

Некоторые сравнивают Грудинина с Евгением Примаковым, который заявил, что хочет баллотироваться на пост председателя правительства России в марте 2000 года.
Обновлено вчера в 09:06
Транспорт

Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки

Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Экономика

ФАС ожидает решение по делу о сговоре нефтетрейдеров к сентябрю

Вынесение решения по делу о сговоре нефтетрейдеров, который привел к росту биржевой цены, ожидается до начала сентября.
Обновлено в 05:27
Авто

В России продажи люксовых автомобилей упали на 12,2%

Обновлено вчера в 11:08
Гаджеты

Google отказалась от выпуска планшетов

Google официально отказывается от производства планшетов, включая выпуск двух неанонсированных моделей, объявил в четверг представитель компании.
Обновлено в 03:09
Экономика

Счетная палата снова нашла нарушения в Минкомсвязи

В Министерстве цифрового развития, связи массовых коммуникаций найдены нарушения.
Обновлено в 05:36
Общество

В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Музыка

Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

Обновлено в 04:08
Общество

Минкомсвязи может предложить китайской Huawei проекты в России

Минкомсвязи при участии Минпромторга готовит предложение "китайской стороне в целом, как работать с Huawei и другими высокотехнологическими компаниями в России".
Обновлено в 05:21
Общество

Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 03:46
Политика

Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:09
Политика

КС Украины признал законным решение Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, — заявил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 09:15
Гаджеты

Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.
Обновлено в 01:37
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Владимир Игоревич Коган
Российский предприниматель
Российский банкир, еврейского происхождения, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008-2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года - заместитель министра регионального развития - руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находится на 91 позиций с состоянием 1,1 млрд долларов.
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