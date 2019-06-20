Экономика
ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти КоганаРБК вчера в 14:47
О проблемах в «Уралсибе» стало известно в 2015 году. Проверка ЦБ, проведенная в нем, выявила недоначисленные резервы. В ноябре того же года регулятор объявил о санации банка и сообщил, что инвестором для финансового оздоровления банка выбран Коган.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Политика
При беспорядках в Тбилиси пострадали 69 человек
Обновлено в 01:06
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Транспорт
Более 5 тыс. элементов навигации обновили к открытию новых станций Сокольнической линии метро
К открытию новых станций Сокольнической линии столичного метро было обновлено более 5 тыс. элементов навигации.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Собчак отказалась от алиментов Виторгана
Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак решила не подавать на алименты на 2-летнего сына Платона после расторжения брака с Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:37
Общество
В Минприроды предложили ежегодно сокращать потребление пластика
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в беседе с РИА Новости сообщил, что Минприроды предлагает ежегодно сокращать потребление пластика в России.
Обновлено в 00:43
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
Госкорпорация ВЭБ.РФ подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:27
Политика
Работодателям и работникам предложили забыть о бумаге и чернилах
Законопроект, который вводит в Трудовой кодекс электронный документооборот в общении работодателя и работника, внесён в Госдуму.
Обновлено в 03:57
Политика
Многодетная семья из Донбасса попросила у Путина гражданство РФ
Многодетная семья Люльковичей, приехавшая в Набережные Челны из Донбасса, задала вопрос Владимиру Путину в ходе прямой линии.
Обновлено вчера в 09:07
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 08:27
Шоу-бизнес
50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже
Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:29
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Политика
МИД Абхазии отреагировало на события в парламенте Грузии
Сотрудники Министерства иностранных дел Абхазии прокомментировали события возле парламента Грузии, возмущаясь заявлением грузинского депутата во время заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.
Обновлено в 02:33
Единоборства
Брат Нурмагомедова не выступит на турнире UFC в Абу-Даби
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов пропустит турнир UFC в Абу-Даби, который состоится 7 сентября, из-за травмы.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок
Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 22:39
Путешествия
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", - отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ
По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Гаджеты
Apple отзовет MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи
Как говорится в сообщении компании, «Apple установила, что в ограниченном числе 15-дюймовых MacBook Pro более старого поколения батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности».
Обновлено в 03:39
Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии
Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Музыка
София Ротару впервые за долгое время выступит в Сочи
Певица София Ротару впервые за долгое время выступит в Сочи на конкурсе «Новая волна».
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.
Обновлено в 00:55
Наука
Каждая третья женщина ходит на свидания из-за бесплатной еды
Обновлено в 02:36
Кино
Роднянский рассказал подробности организации съёмок фильма про Чернобыль
Продюсер Александр Роднянский в подробностях рассказал об организации съёмок фильма о Чернобыле, сообщает kp.ru.
Обновлено вчера в 10:52