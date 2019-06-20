Экономика

ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти КоганаРБК вчера в 14:47

О проблемах в «Уралсибе» стало известно в 2015 году. Проверка ЦБ, проведенная в нем, выявила недоначисленные резервы. В ноябре того же года регулятор объявил о санации банка и сообщил, что инвестором для финансового оздоровления банка выбран Коган.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В ЦБ рассказали о судьбе «Уралсиба» после смерти Когана

Взгляд.рувчера в 12:19

Что ждет банк «Уралсиб» после смерти владельца

РБКвчера в 15:25

В процессе санации банка «УралСиб» после смерти его основного владельца Когана, возможно, придется заменить инвестора

Эхо Москвывчера в 13:30

«Уралсиб» остался без санатора

Коммерсантъвчера в 13:33

ЦБ не планирует забирать под свой контроль «Уралсиб» после смерти Когана

Ведомостивчера в 13:23

В ЦБ назвали актуальным вопрос о замене инвестора в рамках санации «Уралсиба»

Интерфаксвчера в 12:47

В Центробанке рассказали о перспективах замены инвестора банка «Уралсиб»

Реальное времявчера в 12:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Политика

При беспорядках в Тбилиси пострадали 69 человек

Обновлено в 01:06
Авто

Семейный внедорожник начнет производить УАЗ

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Транспорт

Более 5 тыс. элементов навигации обновили к открытию новых станций Сокольнической линии метро

К открытию новых станций Сокольнической линии столичного метро было обновлено более 5 тыс. элементов навигации.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Собчак отказалась от алиментов Виторгана

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак решила не подавать на алименты на 2-летнего сына Платона после расторжения брака с Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:37
Общество

В Минприроды предложили ежегодно сокращать потребление пластика

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в беседе с РИА Новости сообщил, что Минприроды предлагает ежегодно сокращать потребление пластика в России.
Обновлено в 00:43
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

Госкорпорация ВЭБ.РФ подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:27
Политика

Работодателям и работникам предложили забыть о бумаге и чернилах

Законопроект, который вводит в Трудовой кодекс электронный документооборот в общении работодателя и работника, внесён в Госдуму.
Обновлено в 03:57
Политика

Многодетная семья из Донбасса попросила у Путина гражданство РФ

Многодетная семья Люльковичей, приехавшая в Набережные Челны из Донбасса, задала вопрос Владимиру Путину в ходе прямой линии.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 08:27
Общество

Школьница из Ижевска получила 100 баллов за ЕГЭ по двум предметам

Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес

50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже

Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:27
Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:29
Армия и оружие

Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии

Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Политика

МИД Абхазии отреагировало на события в парламенте Грузии

Сотрудники Министерства иностранных дел Абхазии прокомментировали события возле парламента Грузии, возмущаясь заявлением грузинского депутата во время заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.
Обновлено в 02:33
Единоборства

Брат Нурмагомедова не выступит на турнире UFC в Абу-Даби

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов пропустит турнир UFC в Абу-Даби, который состоится 7 сентября, из-за травмы.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок

Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 22:39
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", - отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу

Обновлено в 03:57
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ

По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Гаджеты

Apple отзовет MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

Как говорится в сообщении компании, «Apple установила, что в ограниченном числе 15-дюймовых MacBook Pro более старого поколения батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности».
Обновлено в 03:39
Политика

Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии

Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Музыка

София Ротару впервые за долгое время выступит в Сочи

Певица София Ротару впервые за долгое время выступит в Сочи на конкурсе «Новая волна».
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.
Обновлено в 00:55
Наука

Каждая третья женщина ходит на свидания из-за бесплатной еды

Обновлено в 02:36
Кино

Роднянский рассказал подробности организации съёмок фильма про Чернобыль

Продюсер Александр Роднянский в подробностях рассказал об организации съёмок фильма о Чернобыле, сообщает kp.ru.
Обновлено вчера в 10:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Игоревич Коган
Российский предприниматель
Российский банкир, еврейского происхождения, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008-2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года - заместитель министра регионального развития - руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находится на 91 позиций с состоянием 1,1 млрд долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное