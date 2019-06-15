Экономика

ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валютыРоссийская газета 07:34

Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на студенческой конференции в "Сколково".
Читать в источнике
с чего всё началось

ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, при этом отметила, что это не вопрос ближайшего времени.
ТАСС05:33

Подробнее о событии

ЦБ рассматривает возможность введения собственной цифровой валюты

Коммерсантъ07:48

ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты

Российская газета07:34

Центробанк изучает возможность запуска цифровой валюты

РЕН ТВ05:32

Центробанк обдумывает запуск цифровой валюты

Московский Комсомолец06:31

ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты

ТАСС05:33

В ЦБ заявили о рассмотрении идеи создания своей цифровой валюты

РБК06:58

ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты

Говорит Москва05:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:04, Вашингтон
Здоровье

В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге

В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге, туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:57
Интернет

В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества

Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Общество

В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G

Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 01:48
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Общество

Познер отреагирвал на скандал с Малышевой после передачи о «кретинах»

Малышеву подвергли критике после выпуска передачи о "детях-кретинах". В заставке программы одним из лозунгов был "Мой ребенок - идиот".
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия

Унизивший россиян звезда «Универа» задержан в центре Москвы

Обновлено в 07:25
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Футбол

«Наполи» близок к покупке Лосано у ПСВ за 50 млн евро

Неаполитанцы готовы заплатить за Лосано 50 миллионов евро и предлагают ему зарплату 4,5 миллиона евро в год.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 07:09
Наука

Российские ученые создадут часы для прогнозирования землетрясений

Как отмечают ученые, которые уже давно трудятся над этой технологией, с помощью атомных оптических часов нового поколения, аналогов которым в России нет, можно улучшить качество навигации, создавать навигационные карты, контролировать изменение ледяного покрова планеты и уровень Мирового океана.
Обновлено 13 июня в 09:59
Происшествия

Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой

Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Политика

В Душанбе открылся саммит СВМДА

В Душанбе сегодня, 15 июня, начинается саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 01:57
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

Обновлено в 05:25
Общество

Повреждения забора во время протестов на Драме оценили в 900 тысяч

ООО «Храм Святой Екатерины» оценил ущерб от повреждения забора, установленного в сквере у Драмтеатра, в 923 тысячи рублей.
Обновлено в 02:23
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие

Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии

Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.
Обновлено в 06:50
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Появилось видео последствий жесткой посадки самолета в Краснодаре

Самолет летел в Краснодар из Москвы и не смог сесть с первого раза. Видео опубликовал Telegram-канал «На видео видно».
Обновлено в 06:17
Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как отмечают эксперты, рост цен на автомобили с пробегом связан с выходом на рынок более дорогих автомобилей возрастом до 5 лет, потому как с 2014 года цены на новые машины постоянно росли.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Суд запретил бывшему менеджеру Бритни Спирс приближаться к ней

Обновлено в 01:09
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в Турции

Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено вчера в 01:11
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

Неизвестные на машине обстреляли из пейнтбольных ружей семерых прохожих в Екатеринбурге

В ночь на 15 июня в Екатеринбурге неизвестные на автомобиле «ВАЗ-2114» открыли огонь из пейнтбольных ружей по прохожим.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Бизнесмена осудили за истязание детей в Нижнем Тагиле

Обновлено вчера в 08:21
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:36
Футбол

Дзюба рассказал о своем пенальти в ворота Испании на ЧМ‐2018

Форвард российской сборной по футболу Артем Дзюба вспомнил, как забил пенальти в ворота команды Испании в 1/8 финала ЧМ-2018.
Обновлено вчера в 17:19
Политика

Шредер назвал законным присоединение Крыма к России

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что присоединение Крыма к России было законным.
Обновлено вчера в 22:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное