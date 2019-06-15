ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валютыРоссийская газета 07:34

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, при этом отметила, что это не вопрос ближайшего времени.

с чего всё началось

Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на студенческой конференции в "Сколково".

Здоровье В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге, туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Интернет В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.

Общество В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

Музыка Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.

Общество Познер отреагирвал на скандал с Малышевой после передачи о «кретинах» Малышеву подвергли критике после выпуска передачи о "детях-кретинах". В заставке программы одним из лозунгов был "Мой ребенок - идиот".

Шоу-бизнес «Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.

Политика Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.

Футбол «Наполи» близок к покупке Лосано у ПСВ за 50 млн евро Неаполитанцы готовы заплатить за Лосано 50 миллионов евро и предлагают ему зарплату 4,5 миллиона евро в год.

Наука Российские ученые создадут часы для прогнозирования землетрясений Как отмечают ученые, которые уже давно трудятся над этой технологией, с помощью атомных оптических часов нового поколения, аналогов которым в России нет, можно улучшить качество навигации, создавать навигационные карты, контролировать изменение ледяного покрова планеты и уровень Мирового океана.

Политика В Душанбе открылся саммит СВМДА В Душанбе сегодня, 15 июня, начинается саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Общество Повреждения забора во время протестов на Драме оценили в 900 тысяч ООО «Храм Святой Екатерины» оценил ущерб от повреждения забора, установленного в сквере у Драмтеатра, в 923 тысячи рублей.

Политика Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".

Армия и оружие Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.

Кино Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Происшествия Появилось видео последствий жесткой посадки самолета в Краснодаре Самолет летел в Краснодар из Москвы и не смог сесть с первого раза. Видео опубликовал Telegram-канал «На видео видно».

Авто Автомобили с пробегом подорожали Как отмечают эксперты, рост цен на автомобили с пробегом связан с выходом на рынок более дорогих автомобилей возрастом до 5 лет, потому как с 2014 года цены на новые машины постоянно росли.

Шоу-бизнес Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.

Происшествия Неизвестные на машине обстреляли из пейнтбольных ружей семерых прохожих в Екатеринбурге В ночь на 15 июня в Екатеринбурге неизвестные на автомобиле «ВАЗ-2114» открыли огонь из пейнтбольных ружей по прохожим.

Футбол Дзюба рассказал о своем пенальти в ворота Испании на ЧМ‐2018 Форвард российской сборной по футболу Артем Дзюба вспомнил, как забил пенальти в ворота команды Испании в 1/8 финала ЧМ-2018.