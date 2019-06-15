Экономика

ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валютыРоссийская газета 07:34

Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на студенческой конференции в "Сколково".
Читать в источнике
с чего всё началось

ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, при этом отметила, что это не вопрос ближайшего времени.
ТАСС05:33

Подробнее о событии

ЦБ рассматривает возможность введения собственной цифровой валюты

Коммерсантъ07:48

В ЦБ заявили о рассмотрении идеи создания своей цифровой валюты

РБК06:58

ЦБ РФ начал изучать возможность запуска цифровой валюты

Телеканал 360°06:41

ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты

ТАСС05:33

Центробанк изучает возможность запуска цифровой валюты

РЕН ТВ05:32

ЦБ РФ изучает возможность запуска цифровой валюты

ПРАЙМ05:17

ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты

Говорит Москва05:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:52, Вашингтон
Музыка

Загитова представила номер под любимую песню Медведевой

Обновлено в 07:09
Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 09:12
Происшествия

Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве

Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

ЛНР: украинские телеканалы готовят провокационные сюжеты о Донбассе

Киевом поставлена задача украинским телевизионщикам максимально дискредитировать самопровозглашённые республики Донбасса, показав всему миру, что Луганск и Донецк нарушают Минские договорённости.
Обновлено в 09:15
Футбол

Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»

Обновлено в 06:42
Происшествия

На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП

Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения

Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Учения «Славянское братство» стартовали в Сербии

Обновлено вчера в 20:40
Происшествия

В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами

Обновлено вчера в 18:48
Общество

Глава СЖР пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова выступить в воскресенье на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Подозреваемого в убийстве матери сына экс-хоккеиста доставили в суд

Подозреваемый в убийстве матери сын бывшего хоккеиста петербургского СКА Максима Соколова был доставлен в суд Всеволожска Ленинградской области, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:43
Транспорт

Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса

Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Общество

Сын Алибасова рассказал о самочувствии отца

Обновлено в 09:09
Космос

В FCC не считают, что развертывание сетей 5G ухудшит прогнозирование погоды

Пока сложно сказать, каким будет эффект от внедрения 5G на практике, и каковы реальные мотивы противоборствующих сторон, но похоже, что в США настроены ускорить развертывание новой технологии даже ценой некоторого риска.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:43
Гаджеты

MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G

На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
Экономика

Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
Обновлено в 01:43
Единоборства

Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Футбол

«Ливерпуль» может продать Салаха

Вырученные от продажи Мохаммеда средства "Ливерпуль" планирует пустить на приобретение нападающего "Лилля" и сборной Кот д'Ивуар Николы Пепе.
Обновлено в 09:00
Политика

Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку законопроектов, которые должны будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Донбассе.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Як-52 упал в реку во время авиашоу в Польше

Спортивно-тренировочный самолет Як-52 потерпел крушение во время авиационного шоу в польском городе Плоцк в субботу, 15 июня.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

50-летняя Светлана Бондарчук показала романтику с новым возлюбленным

Еще в прошлом году Светлану стали замечать в компании Сергея Харченко, и спустя несколько месяцев Бондарчук перестала скрывать роман с новым возлюбленным.
Обновлено в 06:26
Автоспорт

Куартараро выиграл квалификацию MotoGP в Барселоне, Маркес — 2-й, Росси — 5-й

Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Политика

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске поделилась трогательным фото с певицей

Сестра покойной Жанны Фриске опубликовала архивное фото, где она запечатлена вместе с певицей.
Обновлено в 06:16
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

В окружении Алибасова рассказали о судьбе кота-самозванца

Обновлено в 09:39
Политика

Соболь поблагодарила Федермессер за отказ баллотироваться в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь поблагодарила основателя фонда «Вера» Анну Федермессер за то, что та отказалась участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе

Обновлено в 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное