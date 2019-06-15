ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валютыРоссийская газета 07:34

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, при этом отметила, что это не вопрос ближайшего времени.

с чего всё началось

Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на студенческой конференции в "Сколково".

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