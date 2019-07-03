Финансы
ЦБ рассматривает новые меры по ограничению роста потребкредитованияNews.ru 04:26
Банк России изучает введение дополнительных мер, ограничивающих рост потребительского кредитования. Об этом сообщила первый заместитель председателя регулятора Ксения Юдаева. По её словам, введение показателя предельной долговой нагрузки может привести к тому, что банки начнут удлинять кредиты.
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ЦБ РФ рассматривает дополнительные меры по ограничению роста необеспеченного потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.ТАСС04:25
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