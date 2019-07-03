Финансы

ЦБ рассматривает новые меры по ограничению роста потребкредитованияNews.ru 04:26

Банк России изучает введение дополнительных мер, ограничивающих рост потребительского кредитования. Об этом сообщила первый заместитель председателя регулятора Ксения Юдаева. По её словам, введение показателя предельной долговой нагрузки может привести к тому, что банки начнут удлинять кредиты.
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Банк России рассматривает дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования

ЦБ РФ рассматривает дополнительные меры по ограничению роста необеспеченного потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.
ТАСС04:25

Подробнее о событии

ЦБ думает над введением дополнительных мер по ограничению потребкредитов

РИА Новости05:40

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

РБК05:15

ЦБ рассматривает новые меры по ограничению роста потребкредитования

News.ru04:26

ЦБ рассматривает дополнительные меры ограничения роста потребкредитования

Коммерсантъ05:06

В ЦБ допустили введение дополнительных ограничений в потребкредитовании

Интерфакс05:01

ЦБ ищет новые способы оградить россиян от кредитов

Газета.Ru05:09

Банк России рассматривает дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования

ТАСС04:25
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:58, Вашингтон
Общество

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Футбол

«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста «Бенфики» Фелиша за €126 млн

По информации портала Goal, "Атлетико" активировал опцию отступных в контракте 19-летнего футболиста с "Бенфикой" в размере €126 млн.
Обновлено в 14:22
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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».
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Происшествия

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Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
Обновлено в 05:21
Космос

InSight переставил марсианский бур на другое место

Оказалось, что версия о том, что буру не хватало сцепления с окружающим грунтом, верна, и, возможно, удастся возобновить его работу, утрамбовав в другом месте.
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Общество

Две трети рабочих мест в Москве находятся за пределами центра города

По словам мэра, в последнее время две трети рабочих мест были созданы за Третьим транспортным кольцом, хотя еще десять лет назад свыше 40% из них располагались в центре Москвы.
Обновлено в 11:56
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Скончался кинорежиссёр Василий Панин

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Футбол

«Реал» предложил МЮ за Погба 80 миллионов евро и Бэйла

Индо уточнил, что президент «Реала» Флорентино Перес предложил «Манчестер Юнайтед» 80 миллионов евро и валлийского атакующего полузащитника Гарета Бэйла, трансферная стоимость которого оценивается в 90 миллионов евро.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Убийц старейшей сотрудницы Мариинского театра признали виновными

Присяжные Санкт-Петербургского городского суда признали виновными и не заслуживающими снисхождения женщину-работницу благотворительного фонда и двух мужчин, задушивших Нину Мацину, старейшую работницу Мариинского театра, пережившую блокаду.
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Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Футбол

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Обновлено в 16:23
Политика

Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов

В преддверии празднования Дня независимости в США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Экономика

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Обновлено в 08:28
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Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои

В работе Instagram, WhatsApp, Facebook и Facebook Messenger произошли сбои.
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Происшествия

Сын арабского шейха скончался в Великобритании

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Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

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Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес

Аллу Пугачеву могут вызвать на допрос

Сергеев настаивает на допросе певицы «с целью установления лиц совершивших правонарушение».
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Политика

Главой Европарламента избран итальянец Сассоли

Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Политика

Премьер Италии пообещал продемонстрировать Путину свое гостеприимство

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте надеется ответить президенту РФ Владимиру Путину, которого ожидает в четверг в Риме, тем же гостеприимством, что было оказано ему в Москве в октябре прошлого года.
Обновлено в 13:12
Политика

Аваков попросил ЦИК снять экс-главу администрации Януковича с выборов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков направил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) письмо с просьбой снять кандидатуру экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева с выборов в Верховную раду.
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Гаджеты

Windows 10 сможет показывать уведомления с Android-смартфонов

В новой версии Windows 10 сможет показывать уведомления с Android-устройств.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона

В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
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Аршавин официально развелся с женой

Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Футбол

Агент бразильского игрока прилетит на переговоры с «Зенитом»

Обновлено вчера в 07:40
Кино

Квентин Тарантино заявил, что его новый фильм может стать последним

Раньше Тарантино не раз говорил, что перестанет снимать кино после десятого фильма.
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Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей

Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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