ЦБ РФ рассматривает дополнительные меры по ограничению роста необеспеченного потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

с чего всё началось

Банк России изучает введение дополнительных мер, ограничивающих рост потребительского кредитования. Об этом сообщила первый заместитель председателя регулятора Ксения Юдаева. По её словам, введение показателя предельной долговой нагрузки может привести к тому, что банки начнут удлинять кредиты.

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