Финансы
ЦБ рассматривает новые меры по ограничению потребкредитованияМосква 24 09:39
В ЦБ рассчитывают ввести дополнительные ограничения в отношении потребительских кредитов. Речь может идти об ограничении срока предоставления необеспеченных ссуд, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого зампреда регулятора Ксению Юдаеву.
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ЦБ РФ рассматривает дополнительные меры по ограничению роста необеспеченного потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.ТАСС04:25
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