Финансы

ЦБ рассматривает дополнительные меры по ограничению потребкредитованияБанки.ру 04:24

Банк России рассматривает возможность введения дополнительных мер для охлаждения сегмента потребительского кредитования. Об этом журналистам сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
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Банк России рассматривает дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования

ЦБ РФ рассматривает дополнительные меры по ограничению роста необеспеченного потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.
ТАСС04:25

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В ЦБ допустили введение дополнительных ограничений в потребкредитовании

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ЦБ рассматривает дополнительные меры ограничения роста потребкредитования

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News.ru04:26

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ТАСС04:25
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:49, Вашингтон
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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