Экономика
ЦБ рассказал про мошенническую схему с ОСАГО на Дальнем ВостокеТАСС 05:16
Мошенники на Дальнем Востоке предлагают гражданам доплатить за внесение персональных данных в анкету при оформлении ОСАГО. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
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По нашим оценкам, благодаря обращениям граждан ЦБ выявил более 10% финансовых пирамид.ТАСС05:00
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Политика
Опровергнуты планы продажи Карелии Финляндии
Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис заявил, что российская сторона не собиралась продавать Финляндии граничащую с ней Карелию.
Обновлено в 22:02
Политика
Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы
В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Недуг изуродовал ногу Анастасии Волочковой еще больше — фото
Балерина пожертвовала здоровьем ради выступления. Анастасия Волочкова продолжает игнорировать проблему с суставом большого пальца.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Самолет, летевший в Анталью, возвращается во Внуково
Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково.
Обновлено в 11:39
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубков
В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 13:41
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Обновлено вчера в 14:58
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
Россия и Китай решили договориться о военном сотрудничестве
Минобороны России проведет переговоры с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве.
Обновлено в 07:09
Политика
Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью РФ
По мнению политика, текущую ситуацию на Украине можно сравнить с "раком четвертой стадии" Депутат Государственной думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Украина может войти в состав РФ уже через пару лет, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:02
Общество
Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах
Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено в 21:17
Общество
В Красноярском крае горит 650 тысяч гектаров леса
Как сообщили в Министерстве лесного хозяйства, в том числе в авиационной зоне зарегистрировано восемь пожаров площадью 7,5 тысячи га.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий
Более 20 радикалов из секты «Домой в СССР» задержаны в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) при попытке вооруженных захватов административных зданий.
Обновлено в 03:55
Экономика
Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне»
Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне» с ростом основных индексов от 0,1 до 0,7%, 22 июля передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:32
Шоу-бизнес
Оксана Федорова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Через год у супругов родился сын Федор, в 2013-м появилась на свет дочь Елизавета.А недавно Оксана нежно обратилась к маме, отпраздновавшей очередной день рождения.
Обновлено в 18:00
Гаджеты
Apple покупает 5G бизнес Intel за $ 1 млрд
На следующей неделе может быть достигнуто соглашение по приобретению компанией Apple этой части бизнеса Intel, охватывающей портфель патентов и сотрудников на сумму $ 1 млрд.
Обновлено в 21:57
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено в 22:26
Здоровье
Развенчаны популярные мифы о женской груди
Специалист в области онкопластики молочных желез Жаклин Льюис развенчала наиболее распространенные мифы, касающиеся формы и размера женской груди.
Обновлено в 09:44
Общество
Путин поздравил Наталию Солженицыну с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил общественного деятеля Наталию Солженицыну с 80-летним юбилеем.
Обновлено в 04:11
Технологии
«Энергомаш» прекратил производство двигателей для ракет «Протон-М»
НПО «Энергомаш» произвело двигатели для всех заказанных ракет «Протон-М» и прекратило их выпуск.
Обновлено в 12:44
Политика
В Генпрокуратуре Украины рассказали, куда «исчез» Луценко
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после выборов в Раду будет назначен новый генпрокурор Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко официально находится в отпуске, рассказала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Обновлено в 12:00
Интернет
Мошенники распространяют поддельные версии приложения FaceApp
Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.
Обновлено в 11:58
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Общество
В США придумали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Театры
Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермского театра
Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе, в котором просит освободить его от занимаемой должности с 21 августа.
Обновлено в 10:48
Космос
Луна больше не актуальна. Nubia похвасталась снимком Большого Магелланова Облака, сделанным на камеру смартфона Nubia Z20
Инженеры Nubia не устояли перед искушением, и тоже попрактиковались в фотографировании естественного спутника Земли (во время полного солнечного затмения), для чего использовали не анонсированный пока флагман Nubia Z20.
Обновлено в 10:18