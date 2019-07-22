По нашим оценкам, благодаря обращениям граждан ЦБ выявил более 10% финансовых пирамид.

с чего всё началось

Мошенники на Дальнем Востоке предлагают гражданам доплатить за внесение персональных данных в анкету при оформлении ОСАГО. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

ЦБ рассказал про мошенническую схему с ОСАГО на Дальнем Востоке

Политика Опровергнуты планы продажи Карелии Финляндии Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис заявил, что российская сторона не собиралась продавать Финляндии граничащую с ней Карелию.

Политика Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.

Шоу-бизнес Недуг изуродовал ногу Анастасии Волочковой еще больше — фото Балерина пожертвовала здоровьем ради выступления. Анастасия Волочкова продолжает игнорировать проблему с суставом большого пальца.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.

Музыка Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках» Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".

Футбол «Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубков В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Кино Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.

Армия и оружие Россия и Китай решили договориться о военном сотрудничестве Минобороны России проведет переговоры с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве.

Политика Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью РФ По мнению политика, текущую ситуацию на Украине можно сравнить с "раком четвертой стадии" Депутат Государственной думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Украина может войти в состав РФ уже через пару лет, передает РИА Новости.

Общество Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.

Общество В Красноярском крае горит 650 тысяч гектаров леса Как сообщили в Министерстве лесного хозяйства, в том числе в авиационной зоне зарегистрировано восемь пожаров площадью 7,5 тысячи га.

Происшествия Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий Более 20 радикалов из секты «Домой в СССР» задержаны в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) при попытке вооруженных захватов административных зданий.

Экономика Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне» Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне» с ростом основных индексов от 0,1 до 0,7%, 22 июля передает агентство Reuters.

Шоу-бизнес Оксана Федорова трогательно поздравила дочь с днем рождения Через год у супругов родился сын Федор, в 2013-м появилась на свет дочь Елизавета.А недавно Оксана нежно обратилась к маме, отпраздновавшей очередной день рождения.

Гаджеты Apple покупает 5G бизнес Intel за $ 1 млрд На следующей неделе может быть достигнуто соглашение по приобретению компанией Apple этой части бизнеса Intel, охватывающей портфель патентов и сотрудников на сумму $ 1 млрд.

Политика США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

Здоровье Развенчаны популярные мифы о женской груди Специалист в области онкопластики молочных желез Жаклин Льюис развенчала наиболее распространенные мифы, касающиеся формы и размера женской груди.

Общество Путин поздравил Наталию Солженицыну с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил общественного деятеля Наталию Солженицыну с 80-летним юбилеем.

Технологии «Энергомаш» прекратил производство двигателей для ракет «Протон-М» НПО «Энергомаш» произвело двигатели для всех заказанных ракет «Протон-М» и прекратило их выпуск.

Политика В Генпрокуратуре Украины рассказали, куда «исчез» Луценко Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после выборов в Раду будет назначен новый генпрокурор Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко официально находится в отпуске, рассказала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Интернет Мошенники распространяют поддельные версии приложения FaceApp Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.

Общество Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Общество В США придумали самый короткий IQ-тест Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.

Театры Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермского театра Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе, в котором просит освободить его от занимаемой должности с 21 августа.