Экономика
ЦБ рассказал про мошенническую схему с ОСАГО на Дальнем ВостокеТАСС 05:16
Мошенники на Дальнем Востоке предлагают гражданам доплатить за внесение персональных данных в анкету при оформлении ОСАГО. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
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По нашим оценкам, благодаря обращениям граждан ЦБ выявил более 10% финансовых пирамид.ТАСС05:00
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Происшествия
На концерте Metallica поймали находившегося в розыске россиянина
На концерте Metallica в Москве задержали находившегося в розыске россиянина. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:43
Политика
Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
Обновлено в 05:53
Футбол
Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»
Обновлено в 10:09
Финансы
Банк «Россия» подал к «ЮТэйр» иск на 155 млн рублей
Банк "Россия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании "ЮТэйр" на сумму 155,4 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 09:30
Кино
«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
Обновлено в 04:56
Политика
ОБСЕ заявила о влиянии олигархов и админресурса на выборы на Украине
Глава миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Альберт Йонссон заявил о сильном влиянии олигархов на финансирование избирательной кампании на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Мосгорсуд освободил подругу полковника Захарченко
Обновлено в 09:21
Происшествия
На Урале проверяют дом, в котором взорвался газ
Как ранее сообщало РЕ, газ взорвался днём. Хозяин квартиры получил ожоги и был госпитализирован. Всего в доме имеется восемь квартир.
Обновлено в 09:54
Политика
Турция рассказала о планах на С-400
Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 заработают в Турции к началу 2020 года.
Обновлено в 06:16
Политика
Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.
Обновлено в 06:45
Происшествия
РЖД ограничили продажи билетов на ряд поездов из-за ЧП в Коми
РЖД ограничили продажи билетов на ряд поездов из-за схода вагонов с углем в Коми, произошедшего из-за размыва пути, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Липецке неизвестные атаковали бюст Сталина и офис КПРФ
Обновлено в 05:31
Политика
Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране
Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
В Генпрокуратуре Украины опровергли информацию об "исчезновении" генерального прокурора страны Юрия Луценко, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова
Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Авто
Audi представил обновленный кроссовер SQ7 TDI
Немецкая компания Audi показала обновленную версию заряженного кроссовера Audi SQ7 TDI.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Политика
Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
Обновлено в 09:26
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Гаджеты
Представлен самый мощный игровой смартфон ASUS ROG Phone 2
Обновлено в 09:47
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России
В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
Политика
Путин возглавил набсовет организации «Россия — страна возможностей»
Владимир Путин стал главой наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей», созданной по его инициативе.
Обновлено в 10:40
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Политика
В Мосгоризбиркоме разъяснили процедуру проверки паспортов избирателей
Московская избирательная комиссия разъяснила процедуру проверки подписей избирателей с нулями в номерах паспортов.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Тральщик ЧФ «Вице-адмирал Захарьин» возвращается в Новороссийск из Средиземного моря
Морской тральщик Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин» возвращается из Средиземного моря в пункт постоянной дислокации, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Великобритании чайка похитила чихуахуа
Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Общество
Навальный нашел у Соловьева вид на жительство в Италии
У российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева был вид на жительство в Италии. Об этом рассказал оппозиционер Алексей Навальный.
Обновлено в 10:39