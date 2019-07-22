Экономика

ЦБ рассказал про мошенническую схему с ОСАГО на Дальнем ВостокеТАСС 05:16

Мошенники на Дальнем Востоке предлагают гражданам доплатить за внесение персональных данных в анкету при оформлении ОСАГО. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
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с чего всё началось

Глава департамента ЦБ: россияне стали лучше понимать, как отличить мошенников

По нашим оценкам, благодаря обращениям граждан ЦБ выявил более 10% финансовых пирамид.
ТАСС05:00

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ЦБ РФ в 2019 году выявил более 1 тысячи «чёрных» кредиторов

News.ru10:25

В ЦБ радуются, что россияне стали лучше разбираться в мошенниках

Росбалт05:40

Центробанк за полгода выявил более тысячи черных кредиторов

Коммерсантъ06:59

Более 10% финансовых пирамид в России в этом году помогли выявить сами потребители

Эхо Москвы06:30

ЦБ хочет включить в черный список создателей финансовых пирамид и нелегальных кредиторов

ТАСС10:43

Банк России выявил в первом полугодии 154 финансовые пирамиды

Вести.Финанс09:09

Центробанк выявил в январе-июне 1024 «черных» кредиторов

DP.RU06:01
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Происшествия

На концерте Metallica поймали находившегося в розыске россиянина

На концерте Metallica в Москве задержали находившегося в розыске россиянина. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:43
Политика

Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
Обновлено в 05:53
Футбол

Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»

Обновлено в 10:09
Финансы

Банк «Россия» подал к «ЮТэйр» иск на 155 млн рублей

Банк "Россия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании "ЮТэйр" на сумму 155,4 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 09:30
Кино

«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории

Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
Обновлено в 04:56
Политика

ОБСЕ заявила о влиянии олигархов и админресурса на выборы на Украине

Глава миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Альберт Йонссон заявил о сильном влиянии олигархов на финансирование избирательной кампании на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Мосгорсуд освободил подругу полковника Захарченко

Обновлено в 09:21
Происшествия

На Урале проверяют дом, в котором взорвался газ

Как ранее сообщало РЕ, газ взорвался днём. Хозяин квартиры получил ожоги и был госпитализирован. Всего в доме имеется восемь квартир.
Обновлено в 09:54
Политика

Турция рассказала о планах на С-400

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 заработают в Турции к началу 2020 года.
Обновлено в 06:16
Политика

Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.
Обновлено в 06:45
Происшествия

РЖД ограничили продажи билетов на ряд поездов из-за ЧП в Коми

РЖД ограничили продажи билетов на ряд поездов из-за схода вагонов с углем в Коми, произошедшего из-за размыва пути, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 06:42
Происшествия

В Липецке неизвестные атаковали бюст Сталина и офис КПРФ

Обновлено в 05:31
Политика

Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране

Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Политика

Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко

В Генпрокуратуре Украины опровергли информацию об "исчезновении" генерального прокурора страны Юрия Луценко, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова

Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Авто

Audi представил обновленный кроссовер SQ7 TDI

Немецкая компания Audi показала обновленную версию заряженного кроссовера Audi SQ7 TDI.
Обновлено в 04:14
Общество

Шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет

Обновлено в 10:46
Происшествия

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Политика

Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
Обновлено в 09:26
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Гаджеты

Представлен самый мощный игровой смартфон ASUS ROG Phone 2

Обновлено в 09:47
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Происшествия

BlaBlaCar подтвердил информацию о поездке пассажира в кабине машиниста

Обновлено в 08:10
Происшествия

В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России

В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
Политика

Путин возглавил набсовет организации «Россия — страна возможностей»

Владимир Путин стал главой наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей», созданной по его инициативе.
Обновлено в 10:40
Футбол

Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Политика

В Мосгоризбиркоме разъяснили процедуру проверки паспортов избирателей

Московская избирательная комиссия разъяснила процедуру проверки подписей избирателей с нулями в номерах паспортов.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Тральщик ЧФ «Вице-адмирал Захарьин» возвращается в Новороссийск из Средиземного моря

Морской тральщик Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин» возвращается из Средиземного моря в пункт постоянной дислокации, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Великобритании чайка похитила чихуахуа

Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Общество

Навальный нашел у Соловьева вид на жительство в Италии

У российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева был вид на жительство в Италии. Об этом рассказал оппозиционер Алексей Навальный.
Обновлено в 10:39
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