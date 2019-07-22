По нашим оценкам, благодаря обращениям граждан ЦБ выявил более 10% финансовых пирамид.

с чего всё началось

Мошенники на Дальнем Востоке предлагают гражданам доплатить за внесение персональных данных в анкету при оформлении ОСАГО. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

ЦБ рассказал про мошенническую схему с ОСАГО на Дальнем Востоке

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