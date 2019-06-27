ЦБ рассказал предпринимателям, как избежать блокировки счетаНаша версия 11:20

с чего всё началось

Центробанк опубликовал методические рекомендации бизнесу, в которых разъяснил, как избежать блокировки счетов и что необходимо делать, если компания все-таки попала в черный список.

Авто Porsche собрал на одном видео все поколения легендарного 911 Компания Porsche опубликовала видеоролик, на котором запечатлены сразу все поколения легендарного спорткара 911.

Происшествия Возбуждено дело против основателя «Рольфа» Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.

Политика Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, которые являются гражданами Украины.

Происшествия Пассажир снял на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии Один из пассажиров потерпевшего катастрофу пассажирского самолета Ан-24 в Бурятии снял на видео момент жесткой посадки лайнера.

Музыка «Anima»: Том Йорк выпустил новый сольный альбом Британский музыкант, вокалист Radiohead Том Йорк выпустил свой третий сольный альбом «Anima».

Политика Евросоюз официально продлил санкции против России Направленные против РФ экономические санкции Евросоюза официально продлены на шесть месяцев.

Кино Скончался актер Макс Райт из сериала «Альф» В США скончался Макс Райт - актер, ставший известным благодаря популярному сериалу 80-х "Альф".

Транспорт Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.

Происшествия В Boeing 737 MAX обнаружен новый опасный дефект Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило в самолетах Boeing 737 MAX новый потенциальный источник риска, пишет 26 июня Reuters со ссылкой на источники.

Экономика Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ Банк «Открытие» пообещал учесть позицию Центробанка и изменить вызвавший недовольство регулятора слоган.

Космос В «Роскосмосе» хотят запустить «Прогресс МС-12» по сверхбыстрой схеме Грузовой корабль «Прогресс МС-12», который планируется запустить 31 июля, полетит к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме.

Общество Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.

Политика Украина ввела запрет на ввоз авто и вагонов из России Украинские власти ввели запрет на ввоз автомобилей и вагонов из России, для авто запрет начинает действовать с 1 июля 2019 года, для железнодорожных и трамвайных вагонов – с 1 марта 2020 года.

Единоборства ММА. Допинг-проба Ивана Штыркова лишила его контракта с UFC Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC расторгла контракт с российским бойцом Иваном Штырковым.

Шоу-бизнес Водонаева и Косинус официально разводятся Алена Водонаева разводится со своим мужем — музыкантом Алексеем Косинусом, брак с которым не продлился и 2 лет.

Армия и оружие ЛНР заявила о выполнении отвода войск с позиций в Станице Луганской Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что республика отвела подразделения Народной милиции с занимаемых ранее позиций в районе Станицы Луганской.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Политика Президент Туниса госпитализирован Тунисский президент Каид ас-Себси госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия в четверг.

Транспорт Опубликована карта расстановки видеокамер на дорогах Подмосковья Как подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, интерактивная карта со стационарными видеокамерами доступна жителям Подмосковья с 2017 года.

Происшествия Суд продлил арест Арашукову на три месяца Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, сообщает «Интерфакс».

Экономика Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиян Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.

Экономика Грузинские отельеры митингуют, желая возврата российских туристов Напомним, сохранить турпоток российских туристов в Грузию и избавить рынок от необходимости расплачиваться за «провокаторов» призвал турбизнес грузинского курорта Кобулети власти страны.

Происшествия Полиция отчиталась о задержании людей, которые облили фекалиями сборщиков подписей за выдвижение Любови Соболь Три молодых и неработающих человека в возрасте от 20 до 26 лет свои действия объяснили тем, что поспорили между собой, кто обольет волонтера разведенным лошадиным навозом.

Общество Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.

Политика Госдума одобрила сокращение рабочего дня селянкам Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращенном рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.