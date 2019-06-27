Экономика
ЦБ рассказал предпринимателям, как избежать блокировки счетаНаша версия 11:20
Центробанк опубликовал методические рекомендации бизнесу, в которых разъяснил, как избежать блокировки счетов и что необходимо делать, если компания все-таки попала в черный список.
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с чего всё началось
Регулятор ожидает, что подробные инструкции помогут бизнесу разобраться в причинах отказа от проведения операций и заключения договора банковского счета и избежать таких ситуаций.Право.рувчера в 13:53
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