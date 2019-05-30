ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы РоссииРБК вчера в 11:00

с чего всё началось

Эффект от реализации рисков может быть усилен уязвимостями российского финансового сектора, предупреждает ЦБ. Регулятор выделяет четыре проблемы.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».

Музыка Дочь Алсу впервые дала интервью после скандального «Голоса» Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу Абрамовой, заявила, что она намерена "преодолевать трудности", чтобы сделать музыкальную карьеру.

Экономика Пенсионеры смогут получать пенсию по старому пенсионному возрасту Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о новом законопроекте, который позволит пенсионерам получать пенсионные выплаты при достижении старого пенсионного возраста 55-60 лет.

Космос Космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосе Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, провисевшее на внешней стороне МКС десять лет, трансляция идет на сайте Роскосмоса.

Политика Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.

Происшествия Под Смоленском пресекли незаконный вывоз бивней мамонта в Белоруссию Незаконный вывоз бивней мамонта предотвратили полицейские совместно с сотрудниками ФСБ в Смоленской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия В Свердловской области в массовом ДТП сгорел автомобиль 31 мая в утренние часы под Полевским произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого одна машина загорелась, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Политика Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.

Происшествия Электричка сбила трех человек на востоке Москвы Несчастный случай произошел на станции "Электрозаводская" Казанского направления Московской железной дороги, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый ситуацией.

Политика Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.

Политика Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400 Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Политика Россия предложила Японии отказаться от виз Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Происшествия Жертвами взрыва в Кабуле стали 4 человека По меньшей мере четыре мирных жителя погибли и трое получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана.

Экономика «Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщал, что в 2020 году "Газпром" может пересмотреть дивидендную политику с тем, чтобы выплаты стремились к 50% чистой прибыли по МСФО.

Здоровье Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян Орлова рассказала, что у Счетной палаты есть вопросы и к проекту «Спорт — норма жизни», поскольку не у всех могут найтись свободные средства для покупки спортивного инвентаря и экипировки.

Финансы Обвал на рынке нефти: менее чем за сутки баррель подешевел на 7% Zerohedge Экспорт американской нефти вырос за неделю на 395 тыс. баррелей в сутки и достиг 3,317 млн баррелей ежедневно.

Политика Зеленский сфотографировался в спортзале Администрации президента Глава украинского государства Владимир Зеленский сфотографировался в спортивном зале Администрации президента (АП) на ул. Банковой.

Экономика Глава Национальной перестраховочной компании покинет свой пост Президент - председатель правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин 1 июля покинет свой пост, но продолжит входить в состав наблюдательного совета компании.

Политика Цукерберга не смогли сместить с поста главы совета директоров Facebook Акционеры американской компании Facebook не смогли сместить Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании.

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.