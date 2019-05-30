Финансы

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы РоссииРБК вчера в 11:00

Эффект от реализации рисков может быть усилен уязвимостями российского финансового сектора, предупреждает ЦБ. Регулятор выделяет четыре проблемы.
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Банк России опубликовал очередной «Обзор финансовых рисков
» — систематизированное описание изменения рисков банковского и небанковского сегмента финсистемы на первый квартал 2019 года.
Коммерсантъвчера в 18:17

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Банк России беспокоит прирост кредита в нескольких десятках крупных компаний

Коммерсантъвчера в 18:17

Названы слабые места финансовой системы России

Lenta.ruвчера в 13:12

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

РБКвчера в 11:00

ЦБ назвал основные риски для финансовой стабильности России

ТАССвчера в 12:38

ЦБ сообщил о сохранении риска ужесточения санкций

Rambler News Serviceвчера в 11:32

В ЦБ назвали серьезные риски для российской экономики

Газета.Ruвчера в 14:08

Набиуллина отметила роль мер ЦБ по дедолларизации в сокращении внешних рисков для РФ

Народные новостивчера в 05:28
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:44, Ашберн
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Обновлено вчера в 12:28
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Музыка

Дочь Алсу впервые дала интервью после скандального «Голоса»

Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу Абрамовой, заявила, что она намерена "преодолевать трудности", чтобы сделать музыкальную карьеру.
Обновлено в 00:37
Культура

Роулинг написала новые книги о вселенной Гарри Поттера

Обновлено в 02:02
Экономика

Пенсионеры смогут получать пенсию по старому пенсионному возрасту

Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о новом законопроекте, который позволит пенсионерам получать пенсионные выплаты при достижении старого пенсионного возраста 55-60 лет.
Обновлено 29 мая в 23:31
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов в Балаклее

Обновлено в 02:29
Космос

Космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосе

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, провисевшее на внешней стороне МКС десять лет, трансляция идет на сайте Роскосмоса.
Обновлено 29 мая в 14:47
Политика

Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Под Смоленском пресекли незаконный вывоз бивней мамонта в Белоруссию

Незаконный вывоз бивней мамонта предотвратили полицейские совместно с сотрудниками ФСБ в Смоленской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

В Свердловской области в массовом ДТП сгорел автомобиль

31 мая в утренние часы под Полевским произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого одна машина загорелась, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Обновлено в 02:40
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Электричка сбила трех человек на востоке Москвы

Несчастный случай произошел на станции "Электрозаводская" Казанского направления Московской железной дороги, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый ситуацией.
Обновлено в 02:30
Футбол

Антонио Конте стал главным тренером «Интера»

Обновлено в 01:56
Политика

Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Политика

Россия предложила Японии отказаться от виз

Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.
Обновлено в 02:20
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР

Обновлено в 03:39
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

Жертвами взрыва в Кабуле стали 4 человека

По меньшей мере четыре мирных жителя погибли и трое получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана.
Обновлено в 02:18
Экономика

«Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику

Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщал, что в 2020 году "Газпром" может пересмотреть дивидендную политику с тем, чтобы выплаты стремились к 50% чистой прибыли по МСФО.
Обновлено вчера в 10:23
Здоровье

Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян

Орлова рассказала, что у Счетной палаты есть вопросы и к проекту «Спорт — норма жизни», поскольку не у всех могут найтись свободные средства для покупки спортивного инвентаря и экипировки.
Обновлено в 02:43
Финансы

Обвал на рынке нефти: менее чем за сутки баррель подешевел на 7%

Zerohedge Экспорт американской нефти вырос за неделю на 395 тыс. баррелей в сутки и достиг 3,317 млн баррелей ежедневно.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Зеленский сфотографировался в спортзале Администрации президента

Глава украинского государства Владимир Зеленский сфотографировался в спортивном зале Администрации президента (АП) на ул. Банковой.
Обновлено в 03:08
Экономика

Глава Национальной перестраховочной компании покинет свой пост

Президент - председатель правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин 1 июля покинет свой пост, но продолжит входить в состав наблюдательного совета компании.
Обновлено в 03:26
Общество

В Москве в четверг выпала почти половина месячной нормы осадков

Обновлено в 03:19
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено вчера в 05:35
Политика

Цукерберга не смогли сместить с поста главы совета директоров Facebook

Акционеры американской компании Facebook не смогли сместить Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге

Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
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