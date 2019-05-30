Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы РоссииРБК вчера в 11:00
Эффект от реализации рисков может быть усилен уязвимостями российского финансового сектора, предупреждает ЦБ. Регулятор выделяет четыре проблемы.
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с чего всё началось
Банк России опубликовал очередной «Обзор финансовых рисков» — систематизированное описание изменения рисков банковского и небанковского сегмента финсистемы на первый квартал 2019 года.Коммерсантъвчера в 18:17
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Банк России беспокоит прирост кредита в нескольких десятках крупных компаний
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Набиуллина отметила роль мер ЦБ по дедолларизации в сокращении внешних рисков для РФ
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Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Обновлено вчера в 12:28
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после скандального «Голоса»
Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу Абрамовой, заявила, что она намерена "преодолевать трудности", чтобы сделать музыкальную карьеру.
Обновлено в 00:37
Культура
Роулинг написала новые книги о вселенной Гарри Поттера
Обновлено в 02:02
Экономика
Пенсионеры смогут получать пенсию по старому пенсионному возрасту
Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о новом законопроекте, который позволит пенсионерам получать пенсионные выплаты при достижении старого пенсионного возраста 55-60 лет.
Обновлено 29 мая в 23:31
Космос
Космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосе
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, провисевшее на внешней стороне МКС десять лет, трансляция идет на сайте Роскосмоса.
Обновлено 29 мая в 14:47
Политика
Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Под Смоленском пресекли незаконный вывоз бивней мамонта в Белоруссию
Незаконный вывоз бивней мамонта предотвратили полицейские совместно с сотрудниками ФСБ в Смоленской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Свердловской области в массовом ДТП сгорел автомобиль
31 мая в утренние часы под Полевским произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого одна машина загорелась, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Обновлено в 02:40
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Электричка сбила трех человек на востоке Москвы
Несчастный случай произошел на станции "Электрозаводская" Казанского направления Московской железной дороги, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый ситуацией.
Обновлено в 02:30
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Политика
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Россия предложила Японии отказаться от виз
Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.
Обновлено в 02:20
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Жертвами взрыва в Кабуле стали 4 человека
По меньшей мере четыре мирных жителя погибли и трое получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана.
Обновлено в 02:18
Экономика
«Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику
Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщал, что в 2020 году "Газпром" может пересмотреть дивидендную политику с тем, чтобы выплаты стремились к 50% чистой прибыли по МСФО.
Обновлено вчера в 10:23
Здоровье
Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян
Орлова рассказала, что у Счетной палаты есть вопросы и к проекту «Спорт — норма жизни», поскольку не у всех могут найтись свободные средства для покупки спортивного инвентаря и экипировки.
Обновлено в 02:43
Финансы
Обвал на рынке нефти: менее чем за сутки баррель подешевел на 7%
Zerohedge Экспорт американской нефти вырос за неделю на 395 тыс. баррелей в сутки и достиг 3,317 млн баррелей ежедневно.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Зеленский сфотографировался в спортзале Администрации президента
Глава украинского государства Владимир Зеленский сфотографировался в спортивном зале Администрации президента (АП) на ул. Банковой.
Обновлено в 03:08
Экономика
Глава Национальной перестраховочной компании покинет свой пост
Президент - председатель правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин 1 июля покинет свой пост, но продолжит входить в состав наблюдательного совета компании.
Обновлено в 03:26
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Политика
Цукерберга не смогли сместить с поста главы совета директоров Facebook
Акционеры американской компании Facebook не смогли сместить Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге
Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22