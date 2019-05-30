Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы РоссииРБК 11:00
Эффект от реализации рисков может быть усилен уязвимостями российского финансового сектора, предупреждает ЦБ. Регулятор выделяет четыре проблемы.
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Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Политика
Партия Зеленского хочет включить США в нормандский формат
Партия "Слуга народа" Владимира Зеленского заявила о намерении добиваться включения США в нормандский формат переговоров о Донбассе, в который на данный момент, помимо Украины, входят Россия, Франция и Германия.
Обновлено в 14:37
Футбол
Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
Обновлено в 19:38
Политика
Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома
С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено в 20:12
Армия и оружие
Под Волгоградом показали новейший военный тягач КЭТ-Л1
Как сообщается, на сборе был представлен первый экземпляр новейшего военного тягача КЭТ-Л1 на базе шасси КАМАЗ-6560-1345-022.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой
Если вчера в студию программы пришел бизнесмен, который уверял, что у него была сексуальная связь с пианисткой, а также заявил, что заплатил певцу 10 миллионов, чтобы тот отказался от Виталины, то сегодня пару вызвала на детектор лжи Татьяна Гудзева, которая уверяет, что беременна от Шаляпина.
Обновлено в 09:24
Общество
Исследование показало, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено в 20:38
Армия и оружие
Названы возможные причины крушения Ми-8
В украинской военной прокуратуре назвали основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области, сообщает РИА "Новости" Там отметили, что причиной трагедии могли стать техническая неисправность, качество топливо и плохая подготовка к полету.
Обновлено в 07:23
Общество
СМИ: контейнеровоз с мусором отправился из Филиппин в Канаду
22 мая министр по вопросам окружающей среды и изменения климата Канады Кэтрин Маккенна сообщила, что Оттава наняла транспортную компанию, которая до конца июня заберет канадский мусор с Филиппин.
Обновлено в 20:28
Авто
Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа
В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.
Обновлено в 06:31
Политика
Трамп вводит пошлины против Мексики из-за наплыва мигрантов
Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт мексиканских товаров, если Мексика не решит проблему с наплывом мигрантов из Центральной Америки.
Обновлено в 20:08
Происшествия
СКР опубликовал видео из суда над гендиректором ППГХО Глотовым
Следственное управление следственного Комитета России по Забайкальскому краю 31 мая в своём аккаунте в Instagram опубликовало видео из суда города Краснокаменска, где гендиректора Приаргунского производственного горно-химического объединения Александра Глотова арестовали на 2 месяца по подозрению в получении взятки в крупном размере.
Обновлено в 21:07
Гаджеты
Computex 2019: Почему ноутбуки для работы больше никому не нужны?
Ежегодная выставка достижений компьютерной индустрии — Computex-2019 еще не завершилась, но поскольку все премьеры и ключевые пресс-конференции прошли в первые два дня, мы уже смело можем подводить итоги.
Обновлено в 17:19
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни 11-летний Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено в 06:46
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Политика
The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена
Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:49
Общество
Роструд напомнил о возможности сокращения рабочего дня в жару
Длительность рабочего дня в жару при отклонении температуры воздуха от нормы может быть сокращена на период от одного до четырех часов в зависимости от вида работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 20:12
Кино
Сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов»
Обновлено в 04:26
Политика
В Кремле обеспокоены данными статистики о снижении доходов россиян
Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:17
Политика
Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий
На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено в 14:19
Происшествия
МАК опубликует отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) 5 июня намерен опубликовать отчет о катастрофе самолета Sukhoi Superjet-100, произошедшей 5 мая в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 17:51
Финансы
Нерезиденты в апреле увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублей
Нерезиденты в апреле 2019 года увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублей, или на 9,6% - до 2,242 трлн рублей с 2,046 млрд рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 09:17
Кино
Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Армия и оружие
Пентагон: через С-400 в Турции Россия получит секретные данные об F-35
Обновлено в 15:44
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Музыка
Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами»
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу критики из-за участия музыкальной группы в концерте, приуроченном к празднованию Дня России.
Обновлено в 12:23
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:14
Транспорт
Ремонт по гарантии. Дорожные службы Сургута проверяют состояние автомагистралей
Дорожные службы города вышли на улицы Сургута, чтобы проверить состояние автомагистралей.
Обновлено в 10:08