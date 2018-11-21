Экономика
"Есть ряд проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России", — сказал Данилов на форуме "Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала", организованном Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей.
РИА Новостивчера в 21:35
с чего всё началось
Ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует санкции третьих стран в отношении Москвы, эта проблема по-прежнему существует, заявил в среду глава представительства Центробанка России в КНР Владимир Данилов.РИА Новостивчера в 21:35
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Коммерческие банки в КНР «расширительно интерпретируют» санкции в отношении России
Коммерсантъвчера в 22:36
В ЦБ сообщили, что банки КНР расширительно интерпретируют санкции против России
RT на русскомвчера в 22:13
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Энергетика
Нефть подешевела на 3,5% — до $64 за баррель. Это минимум за 8 месяцев
Во вторник нефть марки Brent потеряла 3,47%, подешевев до $64 за баррель. Сорт WTI упал в цене на 5,65%, до $54,01 за баррель.
Обновлено в 00:37
Экономика
Реальные доходы россиян в октябре выросли на 1,4% в годовом выражении
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) в октябре 2018 года, по предварительным данным Росстата, выросли на 4,3% по сравнению с сентябрем.
Обновлено в 00:28
Энергетика
«Газпром» сократил инвестиции в «Северный поток-2» на 2018 год
Согласно материалам российского газового холдинга, в 2018 году «Газпром» планирует инвестировать в проект газопровода «Сила Сибири» 219,038 млрд руб. (против 217,988 млрд руб. в прежней версии).
Обновлено в 00:20
Экономика
Поступления в консолидированный бюджет РФ за 10 месяцев выросли на 23%
Поступления налогов в консолидированный бюджет РФ за 10 месяцев 2018 года увеличились на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 17,6 трлн рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным во вторник.
Обновлено вчера в 23:50
Экономика
МТС получила 37 млрд рублей убытка
На 2018 – 2019 гг. МТС прогнозирует капитальные затраты в размере 160 млрд руб. Последний раз МТС несла убыток в III квартале 2017 г. Тогда он был на порядок меньше – 3,2 млрд руб. – и был также связан со Средней Азией: компания прекратила работу в Туркменистане и обесценила туркменские активы.
Обновлено вчера в 22:23
Экономика
Онлайн-экспортеры предлагают упростить продажи за рубеж
Компании eBay, Ozon, Farfetch, DHL и Российский экспортный центр разрабатывают законопроект, совершенствующий процедуру продаж товаров из России на внешние рынки.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
Власти России могут передать надзор за добычей на шельфе новому органу
Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минприроды и ряду других ведомств проработать вопрос о целесообразности его создания, передает ТАСС со ссылкой на представителя вице-премьера Илью Джуса.
Обновлено вчера в 20:47
Экономика
Убыток российских авиакомпаний может составить 39 миллиардов рублей
Операционный убыток отечественных авиакомпаний за девять месяцев 2018 года составил более 19 миллиардов рублей.
Обновлено в 00:07
Экономика
Продажи Campbell Soup превзошли прогнозы. Акции взлетели на 7%
Благодаря позитивной отчетности и хорошим прогнозам акции изготовителя супов, соусов и снэков прибавили 7% несмотря на общее падение фондового рынка.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Губернаторы не верят в исполнимость нацпроекта «Жилье»
Рабочая группа Госсовета, которая готовит заседание по нацпроектам к 23 ноября, признала нереализуемым проект «Жилье».
Обновлено в 00:19
Экономика
«Гнилое яблоко»: Apple спровоцировала обвал на американских биржах
Американские биржевые индексы идут вниз из-за обвала акций крупнейших технологических компаний, чья капитализация падает вместе со спросом на высокотехнологичную продукцию.
Обновлено в 00:00
Финансы
Ставка по вкладам в топ-10 банков России в ноябре выросла до 7,18%
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, по итогам первой декады ноября этого года выросла до 7,18%.
Обновлено вчера в 18:35
Экономика
Книготорговцам предложили окультуриться
Минкульт предложил разместить магазины в театрах, музеях и библиотеках Комитет Госдумы по культуре на заседании 20 ноября не поддержал законопроект о льготных ставках аренды для книжных магазинов.
Обновлено в 00:22
Экономика
Порошенко продал судостроительный завод за 300 миллионов долларов
Ранее инвестиционные фонды "Прайм Эссетс Кэпитал" и "ВИК", владельцами которых являются Порошенко и Кононенко, подписали договор о продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском".
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
Третью и четвёртую линию «Ямал СПГ» запустят до конца года
Третья линия «Ямал СПГ» будет запущена в течение ближайших двух недель, а четвертая – к 19 декабря.
Обновлено в 00:38