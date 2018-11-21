Ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует санкции третьих стран в отношении Москвы, эта проблема по-прежнему существует, заявил в среду глава представительства Центробанка России в КНР Владимир Данилов.

с чего всё началось

"Есть ряд проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России", — сказал Данилов на форуме "Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала", организованном Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей.

ЦБ рассказал о проблемах с китайскими банками из-за санкций

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