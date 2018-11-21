Экономика

ЦБ рассказал о проблемах с банками Китая из-за санкций
Газета.Ru
22:19

Глава представительства Центробанка в Китае Владимир Данилов рассказал о ряде проблем с китайскими коммерческими банками из-за санкций третьих стран, передает РИА "Новости".
Газета.Ru22:19

Подробнее о событии

Представитель ЦБ РФ: ссылки китайских банков на санкции третьих стран не имеют оснований

ТАСС22:42

Коммерческие банки в КНР «расширительно интерпретируют» санкции в отношении России

Коммерсантъ22:36

ЦБ рассказал о проблемах с банками Китая из-за санкций

Газета.Ru22:19

В ЦБ рассказали о борьбе с «расширительным» толкованием китайцами санкций

РБК22:16

В ЦБ сообщили, что банки КНР расширительно интерпретируют санкции против России

RT на русском22:13

Ряд коммерческих банков КНР расширительно интерпретирует санкции против РФ — ЦБ

ФАН21:35

ЦБ рассказал о проблемах с китайскими банками из-за санкций

РИА Новости21:35
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Энергетика

Нефть подешевела на 3,5% — до $64 за баррель. Это минимум за 8 месяцев

Во вторник нефть марки Brent потеряла 3,47%, подешевев до $64 за баррель. Сорт WTI упал в цене на 5,65%, до $54,01 за баррель.
Обновлено в 22:49
Экономика

Реальные доходы россиян в октябре выросли на 1,4% в годовом выражении

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) в октябре 2018 года, по предварительным данным Росстата, выросли на 4,3% по сравнению с сентябрем.
Обновлено в 22:45
Экономика

Поступления в консолидированный бюджет РФ за 10 месяцев выросли на 23%

Поступления налогов в консолидированный бюджет РФ за 10 месяцев 2018 года увеличились на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 17,6 трлн рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным во вторник.
Обновлено в 22:33
Экономика

МТС получила 37 млрд рублей убытка

На 2018 – 2019 гг. МТС прогнозирует капитальные затраты в размере 160 млрд руб. Последний раз МТС несла убыток в III квартале 2017 г. Тогда он был на порядок меньше – 3,2 млрд руб. – и был также связан со Средней Азией: компания прекратила работу в Туркменистане и обесценила туркменские активы.
Обновлено в 22:23
Экономика

Продажи Campbell Soup превзошли прогнозы. Акции взлетели на 7%

Благодаря позитивной отчетности и хорошим прогнозам акции изготовителя супов, соусов и снэков прибавили 7% несмотря на общее падение фондового рынка.
Обновлено в 23:01
Экономика

Власти России могут передать надзор за добычей на шельфе новому органу

Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минприроды и ряду других ведомств проработать вопрос о целесообразности его создания, передает ТАСС со ссылкой на представителя вице-премьера Илью Джуса.
Обновлено в 20:47
Экономика

Порошенко продал судостроительный завод за 300 миллионов долларов

Ранее инвестиционные фонды "Прайм Эссетс Кэпитал" и "ВИК", владельцами которых являются Порошенко и Кононенко, подписали договор о продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском".
Обновлено в 21:44
Финансы

Ставка по вкладам в топ-10 банков России в ноябре выросла до 7,18%

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, по итогам первой декады ноября этого года выросла до 7,18%.
Обновлено в 18:35
Экономика

Дело Карлоса Гона обрело государственную важность

Сегодня на фоне негативных новостей о Карлосе Гоне акции Renault продолжили дешеветь — с начала торгов на Парижской бирже котировки потеряли 2,6%. В понедельник, когда стало известно об аресте господина Гона, акции Renault обрушились на 14%.
Обновлено в 13:29
Экономика

«МегаФон» объявил о повышении тарифов в международном роуминге

"МегаФон" объявил о повышении с 3 декабря тарифов на услуги международного роуминга.
Обновлено в 16:14
Экономика

Эксперты назвали успехи и провалы реформ на Украине

Что удалось Украине К успехам авторы исследования отнесли проведенную в 2014 – 2015 годах реформу "Нафтогаза" — государственной компании по добыче, транспортировке и переработке газа.
Обновлено в 22:57
Экономика

Enel может закрыть сделку по продаже Рефтинской ГРЭС до конца февраля

Сделка по продаже Рефтинской ГРЭС, принадлежащей энергокомпании "Энел Россия", почти завершена и может быть закрыта до конца февраля, заявил гендиректор Enel Франческо Стараче.
Обновлено в 20:47
Экономика

Зарплаты растут переменными успехами

Фиксированная часть зарплат российских сотрудников сокращается с 2012 года За последние несколько лет фиксированная часть зарплаты российских сотрудников сократилась в среднем на 10 процентных пунктов.
Обновлено в 22:01
Экономика

«Эльбрус капитал» занялся обстановкой

По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Вествинг Раша" в 2017 году составила около 1 млрд руб. По прогнозам компании, по итогам 2108 года объем продаж составит 800 млн руб. Сумму, за которую "Эльбрус капитал" приобрел Westwing Russia, стороны не раскрывают.
Обновлено в 18:22
Энергетика

В «Газпроме» сократили инвестиции в «Северный поток-2» на 2018 год

В материалах российского газового холдинга сказано, что план инвестиций пересмотрен в сторону уменьшения до 92,182 млрд рублей с 114,511 млрд рублей, которые были запланированы в прежней версии инвестпрограммы 2018 года, пишет ТАСС.
Обновлено в 21:23
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