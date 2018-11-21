Экономика
Глава представительства Центробанка в Китае Владимир Данилов рассказал о ряде проблем с китайскими коммерческими банками из-за санкций третьих стран, передает РИА "Новости".
Газета.Ru22:19
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Энергетика
Нефть подешевела на 3,5% — до $64 за баррель. Это минимум за 8 месяцев
Во вторник нефть марки Brent потеряла 3,47%, подешевев до $64 за баррель. Сорт WTI упал в цене на 5,65%, до $54,01 за баррель.
Обновлено в 22:49
Экономика
Реальные доходы россиян в октябре выросли на 1,4% в годовом выражении
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) в октябре 2018 года, по предварительным данным Росстата, выросли на 4,3% по сравнению с сентябрем.
Обновлено в 22:45
Экономика
Поступления в консолидированный бюджет РФ за 10 месяцев выросли на 23%
Поступления налогов в консолидированный бюджет РФ за 10 месяцев 2018 года увеличились на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 17,6 трлн рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным во вторник.
Обновлено в 22:33
Экономика
МТС получила 37 млрд рублей убытка
На 2018 – 2019 гг. МТС прогнозирует капитальные затраты в размере 160 млрд руб. Последний раз МТС несла убыток в III квартале 2017 г. Тогда он был на порядок меньше – 3,2 млрд руб. – и был также связан со Средней Азией: компания прекратила работу в Туркменистане и обесценила туркменские активы.
Обновлено в 22:23
Экономика
Продажи Campbell Soup превзошли прогнозы. Акции взлетели на 7%
Благодаря позитивной отчетности и хорошим прогнозам акции изготовителя супов, соусов и снэков прибавили 7% несмотря на общее падение фондового рынка.
Обновлено в 23:01
Экономика
Власти России могут передать надзор за добычей на шельфе новому органу
Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минприроды и ряду других ведомств проработать вопрос о целесообразности его создания, передает ТАСС со ссылкой на представителя вице-премьера Илью Джуса.
Обновлено в 20:47
Экономика
Порошенко продал судостроительный завод за 300 миллионов долларов
Ранее инвестиционные фонды "Прайм Эссетс Кэпитал" и "ВИК", владельцами которых являются Порошенко и Кононенко, подписали договор о продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском".
Обновлено в 21:44
Финансы
Ставка по вкладам в топ-10 банков России в ноябре выросла до 7,18%
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, по итогам первой декады ноября этого года выросла до 7,18%.
Обновлено в 18:35
Экономика
Дело Карлоса Гона обрело государственную важность
Сегодня на фоне негативных новостей о Карлосе Гоне акции Renault продолжили дешеветь — с начала торгов на Парижской бирже котировки потеряли 2,6%. В понедельник, когда стало известно об аресте господина Гона, акции Renault обрушились на 14%.
Обновлено в 13:29
Экономика
«МегаФон» объявил о повышении тарифов в международном роуминге
"МегаФон" объявил о повышении с 3 декабря тарифов на услуги международного роуминга.
Обновлено в 16:14
Экономика
Эксперты назвали успехи и провалы реформ на Украине
Что удалось Украине К успехам авторы исследования отнесли проведенную в 2014 – 2015 годах реформу "Нафтогаза" — государственной компании по добыче, транспортировке и переработке газа.
Обновлено в 22:57
Экономика
Enel может закрыть сделку по продаже Рефтинской ГРЭС до конца февраля
Сделка по продаже Рефтинской ГРЭС, принадлежащей энергокомпании "Энел Россия", почти завершена и может быть закрыта до конца февраля, заявил гендиректор Enel Франческо Стараче.
Обновлено в 20:47
Экономика
Зарплаты растут переменными успехами
Фиксированная часть зарплат российских сотрудников сокращается с 2012 года За последние несколько лет фиксированная часть зарплаты российских сотрудников сократилась в среднем на 10 процентных пунктов.
Обновлено в 22:01
Экономика
«Эльбрус капитал» занялся обстановкой
По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Вествинг Раша" в 2017 году составила около 1 млрд руб. По прогнозам компании, по итогам 2108 года объем продаж составит 800 млн руб. Сумму, за которую "Эльбрус капитал" приобрел Westwing Russia, стороны не раскрывают.
Обновлено в 18:22
Энергетика
В «Газпроме» сократили инвестиции в «Северный поток-2» на 2018 год
В материалах российского газового холдинга сказано, что план инвестиций пересмотрен в сторону уменьшения до 92,182 млрд рублей с 114,511 млрд рублей, которые были запланированы в прежней версии инвестпрограммы 2018 года, пишет ТАСС.
Обновлено в 21:23