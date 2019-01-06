"В Банке России убеждены, что страховщик сам должен смотреть: какова плотность движения в данном поселке, качество дорог и многое другое". На вопрос "РГ", будет ли отменен коэффициент мощности, Кирилл Табаков ответил, что "здесь изменения произойдут, видимо, уже в 2021 году".

с чего всё началось

Банк России прорабатывает вопрос отмены территориального коэффициента и коэффициента мощности в полисах ОСАГО. Изменения могут вступить в силу в ближайшие три года. Напомним, в ноябре совет директоров ЦБ утвердил указание, согласно которому на 20% вверх и вниз расширится тариф базовых ставок полиса.

ЦБ рассказал о планируемых изменениях в ОСАГО

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