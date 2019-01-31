Экономика
ЦБ рассказал о новой угрозе россиянам при посещении банковLenta.ru 10:52
Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала о противоречиях, которые возникают между регулятором и Сбербанком. Одним из главных является ситуация со сбором биометрических данных россиян, описанная Набиуллиной.
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Мы работаем с Росфинмониторингом над корректировкой признаков сомнительных операций, чтобы исключить устаревшие, неактуальные, что должно существенно сократить основания для отказа в проведении операций.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИАМО 10:42
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Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела Арашуковых
Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, подозреваемого в мошенничестве и участии в преступной организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:50
Авто
У Chevrolet Corvette С7 появилась финальная версия
В этом году компания Chevrolet представит восьмое поколения спорткара Corvette, напоследок американцы решили порадовать поклонников модели с индексом С7 двумя спецверсиями под названием Final Edition.
Обновлено в 03:44
Гаджеты
Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Обновлено в 11:06
Общество
Власти Москвы не ждут перебоев с поставками продуктов
Ранее в СМИ появилась информация о возможных перебоях с поставками продуктов в Москву, а также их удорожанием из-за изменений правил передвижения грузовых машин в Москве.
Обновлено в 01:49
Авто
Volkswagen показал электрический багги на эскизе
Компания Volkswagen поделилась эскизными изображениями своей новинки — багги с электрической силовой установкой.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Без лишних реверансов: на видео Су-27 жёстко отогнал истребитель НАТО
Обновлено в 05:41
Интернет
Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента «Пульс»
Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента.
Обновлено в 07:34
Общество
«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс
«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено в 10:31
Авто
Первый седан Lada Vesta Sport купил губернатор Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал первым покупателем новой Lada Vesta Sport, передает 31 января пресс-служба компании «АвтоВАЗ».
Обновлено в 06:59
Космос
Запуск спутников на треснувшем «Фрегате» перенесен на 27 февраля
В четверг для дополнительных проверок разгонного блока "Фрегат" на космодром Куру вылетели российские специалисты.
Обновлено в 07:54
Гаджеты
Apple планирует выпустить iPhone с лазерной 3D-камерой
Apple намерена и дальше развивать технологию дополненной реальности и новая 3D-камера позволит значительно расширить возможности данной технологии.
Обновлено в 03:08
Гаджеты
Найден простой способ взломать iPhone по номеру телефона
По словам Севима, при регистрации Apple ID номер телефона связывается с аккаунтом iCloud, где могут храниться данные владельца смартфона.
Обновлено в 06:46
Политика
Европарламент признал Гуаидо временным главой Венесуэлы
Европарламент одобрил резолюцию, в которой признал главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо «легитимным временным президентом».
Обновлено в 07:02
Экономика
Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине
Шоумен и актер Владимир Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 09:21
Политика
Путин: на Украине реализуется не имеющий отношения к вере проект
Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине в настоящее время реализуется не имеющий отношения к вере фальшивый проект.
Обновлено в 08:54
Происшествия
У сенатора Арашукова изъяли сабли и золотые слитки
У арестованного сенатора Арашукова изъяли коллекцию холодного оружия, золотые слитки и большую сумму наличных денег, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 08:36
Авто
Стоимость Lada Vesta Sport будет превышать миллион рублей
В Lada Vesta Sport комплектации Luxe предусмотрено наличие системы стабилизации, климат- и круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, а также датчики дождя и света, камера заднего вида, обогрев ветрового стекла, мультимедийная система с навигатором и новая аудиосистема, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:39
Транспорт
В Москве появится первый турбоперекресток
Обновлено в 08:34
Экономика
У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард
Глава «Газпрома» Алексей Миллер владеет квартирой в центре Санкт-Петербурга площадью 1396,3 квадратных метра и стоимостью не менее миллиарда рублей.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Однокурсники Арашукова не вспомнили его студентом
Выпускники Северо-Кавказского федерального университета, которые окончили обучение в 2007 году вместе с арестованным сенатором Рауфом Арашуковым, не смогли его вспомнить.
Обновлено в 10:04
Общество
В Ессентуках нашли тайник охранника Николая II
Обновлено в 07:39
Происшествия
Чуприков извинился за кражу картины Куинджи
Утром 28 января в поселке Заречье Московской области по подозрению в хищении картины был задержан 31-летний Денис Чуприков.
Обновлено в 10:14
Авто
Volvo привезет в РФ бюджетную версию кроссовера Volvo XC40
На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее скорое появление в России бюджетной версии компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Дочь арестованной активистки «Открытой России» умерла в реанимации
В реанимации скончалась дочь активистки «Открытой России» (ОР) Анастасии Шевченко, сообщил РБК председатель движения Андрей Пивоваров и подтвердила пресс-секретарь ОР Наталья Грязневич.
Обновлено в 04:38
Авто
Новый внедорожник KIA Mohave почти готов
Новинка, покрытая камуфляжем, очень напоминает внешностью дебютировавший на автосалоне в Детройте кроссовер Kia Telluride, но под маскировкой угадываются черты модели Mohave.
Обновлено в 01:17
Общество
Минприроды намерено сдерживать рост тарифа за вывоз мусора
Минприроды России намерено сдерживать рост тарифов за вывоз мусора, заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин после первого заседания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.
Обновлено в 09:24
Авто
Mercedes-Benz обновил минивэн V-Class
Компания Mercedes-Benz представила рестайлинговый минивэн V-Class, презентация которого состоялась на специальном мероприятии в Германии.
Обновлено в 10:48
Политика
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €10 млн за депортацию грузин
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию за коллективное выдворение из страны граждан Грузии в 2006-2007 годах.
Обновлено в 10:34
Наука
Люди начали посещать Денисову пещеру 300 000 лет назад
Согласно результатам анализа, неандертальцы начали появляться тут еще 200 000 лет назад, а денисовцы около 300 000, что намного превышает предыдущие оценки.
Обновлено в 08:04