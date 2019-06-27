ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»РБК вчера в 10:25

Политика Абхазия закрыла границу с Грузией В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.

Политика Путин и Трамп пообщались перед саммитом G20 Лидеры России и США успели пообщаться еще до начала саммита G20 и своей двусторонней встречи в Осаке.

Политика Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.

Баскетбол Российские баскетболистки с поражения стартовали на чемпионате Европы Сегодня, 27 июня, стартовал финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд.

Футбол «Севилья» предлагает «Аяксу» 30 млн евро за Зиеша В сезоне-2018/19 Зиеш сыграл за «Аякс» в 49 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 24 голевые передачи.

Политика Си Цзиньпин назвал главную угрозу для мировой экономики Политика односторонних действий и протекционизм отдельных развитых стран являются главной угрозой для развития мировой экономики, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.

Происшествия В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.

Здоровье Кому вредно есть помидоры, рассказали медики Медики рассказали, что есть помидоры вредно людям, имеющим болезни ЖКТ и заболевания суставов.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Происшествия В Волгограде ликвидирован пожар на строительном рынке Пожарные потушили пожар на складе оптового рынка стройматериалов в Волгограде, сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов в пятницу.

Политика Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.

Происшествия В России ДТП с участием пьяных водителей приравняли к убийству С 28 июня в России ужесточили наказание для водителей, которые в момент ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.

Шоу-бизнес Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.

Политика Грузия и Литва отказались покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной Представители Украины в ПАСЕ сообщили, что вместе с ними текущую сессию ассамблеи покинут Словакия, Грузия, Польша, Литва, Латвия и Эстония.

Армия и оружие В ЛНР заявили о гибели украинского диверсанта "В результате попытки проникновения на территорию ЛНР в нейтральной полосе произошел подрыв украинского диверсанта на мине", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции.

Политика Порошенко заявил о первом шаге к признанию Крыма российским в Европе Добившись возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Москва сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма территорией России, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Футбол «Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче «Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер».

Происшествия В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24 В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».

Происшествия ИГ взяло ответственность за взрывы в Тунисе Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в Тунисе, сообщает АFР со ссылкой на подконтрольное ИГ информагентство Amaq.

Экономика Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.

Происшествия Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.

Политика Путин назвал контрпродуктивными любые попытки разрушить ВТО Президент России Владимир Путин рассказал о недопустимости любых попыток разрушить ВТО.

Общество Более 1,8 тысячи домов подтоплены паводком в Иркутской области Более 1,8 тысячи жилых домов и более 200 приусадебных участков подтоплено паводком в Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Общество Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Общество Московских водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за грозы Власти столицы посоветовали водителям быть аккуратными на дорогах из-за прогнозируемого сильного дождя с грозой.