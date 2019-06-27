Экономика

ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»РБК вчера в 10:25

ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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с чего всё началось
Центробанк установил, что Плешаков скрыл факт, что с сентября по декабрь 2016 он года перевел 63 733 508 акций «Трансаэро» на счет Анодиной, сообщает
 пресс-служба регулятора.
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Биржевые спекулянты не взыщут с «Трансаэро»

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Вести.Ruвчера в 09:52
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Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России

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Политика

Путин оценил сотрудничество России, Китая и Индии

Президент России Владимир Путин оценил сотрудничество России, Китая и Индии в решении различных проблем в мире во время саммита G20.
Обновлено в 04:02
Политика

Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на 75-летие Победы 9 мая 2020 года, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 04:36
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу

В России вступил в силу закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые произошли по вине нетрезвых водителей, пишет в пятницу, 28 июня, РБК.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Во время паводка в Иркутской области погибло два человека

Семья из двух человек погибла в деревне Евдокимовка Тулунского района в результате сильного паводка на территории Иркутской области, доложил заммэра Тулунского района Владимир Карпенко на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 05:07
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым

Обновлено в 04:17
Здоровье

Сотню человек спасли от ампутации конечностей хирурги из Воскресенска

Свыше ста человек спасли от ампутации нижних конечностей хирурги Воскресенской больницы №2 за два года, передает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Обновлено в 05:20
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Завершено расследование дела о краже картины Куинджи

Установлено, что 27 января один из посетителей музея снял картину со стены, изъял полотно из рамы, вышел из здания на улицу и скрылся.
Обновлено в 01:40
Игры

Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам

Обновлено в 01:13
Политика

Туск ответил на слова Путина о либеральной идее

Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Посольство РФ не комментирует вызов атташе в генштаб ВС Турции

Обновлено в 03:46
Авто

Новый пикап JAC T6 появится в России в сентябре

Новый китайский пикап JAC T6 появится в России 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:21
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МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве

В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12 – 17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
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Энергетика

Минск оценил сломанное из-за грязной нефти оборудование НПЗ в $20 млн

Стоимость оборудования, уже вышедшего из строя на Мозырском НПЗ после попадания поставленной из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, составляет около $20 млн.
Обновлено в 05:12
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У Руни есть предложения о тренерской работе

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что ему поступают предложения о тренерской работе.
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Почти 30% россиян надеются получать пенсию в размере 45-60 тыс. рублей

Почти 30% россиян рассчитывают на пенсию в 45-60 тыс. рублей.
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В Смоленске продают самодельный спорткар «Лаура» за 5 млн рублей

В Смоленске выставлен на продажу самодельный уникальный спорткар «Лаура». Автомобиль создал Сергей Максименков.
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Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»

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Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
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Канцлеру Германии Ангеле Меркель снова стало плохо на публике.
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Грибные споры нашли путь из легких в мозг через лимфоузлы

Как правило, организм со здоровым иммунитетом легко справляется с этой грибной инфекцией, но бывают и исключения, когда даже внешне крепкие индивиды после вдыхания криптококков погибают от менингоэнцефалита — воспаления оболочек мозга и вещества самого органа.
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Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
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Васильева разъяснила, как считаются зарплаты учителям

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, как рассчитываются зарплаты учителей.
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Создатели «раздевающего» приложения временно закрыли проект

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В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы»

В Сети появилось видео с реакцией белух из приморской «китовой тюрьмы», выпущенных накануне в Охотское море.
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Александр Петрович Плешаков
Российский бизнесмен
Главный исполнительный директор, и основатель авиакомпании «Трансаэро».
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Татьяна Григорьевна Анодина
Председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК), доктор технических наук, профессор.
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