Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»РБК вчера в 10:25
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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с чего всё началось
Центробанк установил, что Плешаков скрыл факт, что с сентября по декабрь 2016 он года перевел 63 733 508 акций «Трансаэро» на счет Анодиной, сообщает пресс-служба регулятора.Forbesвчера в 11:37
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Совладелец «Трансаэро» Александр Плешаков и его мать манипулировали акциями компании
Ведомостивчера в 11:46
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
Транспорт
Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило из-за обильных ливней
«В связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево-1 (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе)», — сказано в сообщении.
Обновлено в 05:09
Политика
Путин оценил сотрудничество России, Китая и Индии
Президент России Владимир Путин оценил сотрудничество России, Китая и Индии в решении различных проблем в мире во время саммита G20.
Обновлено в 04:02
Политика
Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву
Президент России Владимир Путин пригласил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на 75-летие Победы 9 мая 2020 года, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 04:36
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу
В России вступил в силу закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые произошли по вине нетрезвых водителей, пишет в пятницу, 28 июня, РБК.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Во время паводка в Иркутской области погибло два человека
Семья из двух человек погибла в деревне Евдокимовка Тулунского района в результате сильного паводка на территории Иркутской области, доложил заммэра Тулунского района Владимир Карпенко на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 05:07
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
Обновлено в 04:17
Здоровье
Сотню человек спасли от ампутации конечностей хирурги из Воскресенска
Свыше ста человек спасли от ампутации нижних конечностей хирурги Воскресенской больницы №2 за два года, передает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Завершено расследование дела о краже картины Куинджи
Установлено, что 27 января один из посетителей музея снял картину со стены, изъял полотно из рамы, вышел из здания на улицу и скрылся.
Обновлено в 01:40
Игры
Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам
Обновлено в 01:13
Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Авто
Новый пикап JAC T6 появится в России в сентябре
Новый китайский пикап JAC T6 появится в России 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:21
Общество
МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве
В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12 – 17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Обновлено в 02:12
Энергетика
Минск оценил сломанное из-за грязной нефти оборудование НПЗ в $20 млн
Стоимость оборудования, уже вышедшего из строя на Мозырском НПЗ после попадания поставленной из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, составляет около $20 млн.
Обновлено в 05:12
Футбол
У Руни есть предложения о тренерской работе
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что ему поступают предложения о тренерской работе.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию
Обновлено в 04:16
Общество
Почти 30% россиян надеются получать пенсию в размере 45-60 тыс. рублей
Почти 30% россиян рассчитывают на пенсию в 45-60 тыс. рублей.
Обновлено в 04:54
Авто
В Смоленске продают самодельный спорткар «Лаура» за 5 млн рублей
В Смоленске выставлен на продажу самодельный уникальный спорткар «Лаура». Автомобиль создал Сергей Максименков.
Обновлено в 04:51
Кино
Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Меркель снова стало плохо на публике
Канцлеру Германии Ангеле Меркель снова стало плохо на публике.
Обновлено вчера в 05:13
Наука
Грибные споры нашли путь из легких в мозг через лимфоузлы
Как правило, организм со здоровым иммунитетом легко справляется с этой грибной инфекцией, но бывают и исключения, когда даже внешне крепкие индивиды после вдыхания криптококков погибают от менингоэнцефалита — воспаления оболочек мозга и вещества самого органа.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено вчера в 08:19
Экономика
Васильева разъяснила, как считаются зарплаты учителям
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, как рассчитываются зарплаты учителей.
Обновлено в 04:41
Интернет
Создатели «раздевающего» приложения временно закрыли проект
Обновлено в 04:41
Общество
В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы»
В Сети появилось видео с реакцией белух из приморской «китовой тюрьмы», выпущенных накануне в Охотское море.
Обновлено в 04:08