ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»РБК 10:25

с чего всё началось

Политика Госдума поддержала право женщин в селах на сокращенный рабочий день Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах, согласно которому рабочая неделя должна длиться не более 36 часов в неделю.

Футбол Ла Лига презентовала новый мяч от Puma Испанская Ла Лига презентовал мяч на следующий сезон.

Космос В «Роскосмосе» хотят запустить «Прогресс МС-12» по сверхбыстрой схеме Грузовой корабль «Прогресс МС-12», который планируется запустить 31 июля, полетит к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме.

Происшествия В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.

Общество Лидеры забастовки рабочих завода Ford во Всеволожске взяли деньги. Протестовать больше некому С лидерами протестного движения 27 июня общалось издание 47News, когда стало известно, что последний из предводителей забастовки, Владимир Лесик, написал заявление на участие в программе добровольного увольнения.

Общество Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.

Политика Президент Туниса оказался на грани смерти Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.

Футбол Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.

Политика Посол Белоруссии оценил отношения с Россией Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что союзные отношения Минска и Москвы в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень.

Политика Евросоюз проведет военные игры для подготовки к кибератакам РФ В Евросоюзе планируют провести военные игры для подготовки к возможным "российским кибератакам".

Политика Премьер Грузии заявил о необходимости сохранения российского турпотока Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе пообещал предпринять меры для сохранения туристического потока из России.

Политика Пушков одобрил идею о переносе столицы Украины Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно предложения команды президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева в другой город.

Происшествия В «Ангаре» прокомментировали катастрофу Ан-24 в Бурятии В авиакомпании "Ангара", которой принадлежит совершивший аварийную посадку самолет Ан-24 в Бурятии, прокомментировали произошедшую трагедию.

Политика Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.

Общество Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.

Футбол Руни забил гол со своей половины поля Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля.

Политика В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

Авто McLaren представил детскую копию суперкара McLaren 720S Модель практически полностью повторяет оригинал, включая мультимедийную систему в «салоне» с загруженными в неё детскими песнями.

Футбол Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКА По данным СМИ, тульский "Арсенал" выкупил у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачева.

Политика Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».

Политика Экс-президент Киргизии пообещал отстреливаться в случае попытки ареста Бывший президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев намекнул, что даст отпор наградным пистолетом, если его попытаются арестовать, сообщает Sputnik Кыргызстан.