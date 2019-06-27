Экономика

ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»РБК 10:25

ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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с чего всё началось
Центробанк установил, что Плешаков скрыл факт, что с сентября по декабрь 2016 он года перевел 63 733 508 акций «Трансаэро» на счет Анодиной, сообщает
 пресс-служба регулятора.
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