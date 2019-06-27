Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»РБК 10:25
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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с чего всё началось
Центробанк установил, что Плешаков скрыл факт, что с сентября по декабрь 2016 он года перевел 63 733 508 акций «Трансаэро» на счет Анодиной, сообщает пресс-служба регулятора.Forbes11:37
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Политика
Госдума поддержала право женщин в селах на сокращенный рабочий день
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Ла Лига презентовала новый мяч от Puma
Испанская Ла Лига презентовал мяч на следующий сезон.
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Космос
В «Роскосмосе» хотят запустить «Прогресс МС-12» по сверхбыстрой схеме
Грузовой корабль «Прогресс МС-12», который планируется запустить 31 июля, полетит к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме.
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Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
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Происшествия
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье
Обновлено в 13:04
Футбол
Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
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С лидерами протестного движения 27 июня общалось издание 47News, когда стало известно, что последний из предводителей забастовки, Владимир Лесик, написал заявление на участие в программе добровольного увольнения.
Обновлено в 13:47
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Москве при урагане женщину травмировала упавшая ветка
Обновлено в 14:04
Политика
Президент Туниса оказался на грани смерти
Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.
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Происшествия
Склад загорелся на Ярославском шоссе в Москве
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес
Алена Водонаева и Алексей Косинус подали на развод
Через месяц модель Алена Водонаева официально станет свободной женщиной.
Обновлено в 06:04
Футбол
Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.
Обновлено в 13:53
Политика
Посол Белоруссии оценил отношения с Россией
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что союзные отношения Минска и Москвы в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень.
Обновлено в 13:33
Политика
Евросоюз проведет военные игры для подготовки к кибератакам РФ
В Евросоюзе планируют провести военные игры для подготовки к возможным "российским кибератакам".
Обновлено в 14:15
Политика
Премьер Грузии заявил о необходимости сохранения российского турпотока
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе пообещал предпринять меры для сохранения туристического потока из России.
Обновлено в 12:28
Политика
Пушков одобрил идею о переносе столицы Украины
Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно предложения команды президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В «Ангаре» прокомментировали катастрофу Ан-24 в Бурятии
В авиакомпании "Ангара", которой принадлежит совершивший аварийную посадку самолет Ан-24 в Бурятии, прокомментировали произошедшую трагедию.
Обновлено в 04:27
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Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено в 10:59
Футбол
«Краснодар» победил ЦСКА благодаря голу Мартыновича
Обновлено в 14:03
Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Футбол
Руни забил гол со своей половины поля
Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля.
Обновлено в 03:58
Политика
В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера
В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 09:56
Авто
McLaren представил детскую копию суперкара McLaren 720S
Модель практически полностью повторяет оригинал, включая мультимедийную систему в «салоне» с загруженными в неё детскими песнями.
Обновлено в 10:20
Футбол
Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКА
По данным СМИ, тульский "Арсенал" выкупил у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачева.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Граждане России не пострадали при взрывах в Тунисе
Обновлено в 08:23
Политика
Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу
Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено в 09:04
Политика
Экс-президент Киргизии пообещал отстреливаться в случае попытки ареста
Бывший президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев намекнул, что даст отпор наградным пистолетом, если его попытаются арестовать, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
Минобороны получит 76 истребителей Су-57
Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 10:16