ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»РБК вчера в 10:25

с чего всё началось

Происшествия В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.

Общество Исследование показало, как знание английского языка влияет на зарплату Пиарщик, не владеющий английским, может рассчитывать на средний заработок 50 тысяч —90 тысяч рублей, знание иностранного языка повышает зарплату до 60 —100 тысяч руб.

Политика Трамп и Меркель обсудили поддержку экономических реформ на Украине Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили на состоявшейся в пятницу встрече проблематику поддержки экономических реформ на Украине, ситуацию вокруг Ирана и ряд других вопросов международной повестки дня.

Происшествия В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24 В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».

Политика Стариков прокомментировал основные тезисы Путина в интервью FT Интервью российского лидера Владимира Путина британскому изданию The Financial Times стало попыткой донести до Запада стремление России к сотрудничеству.

Происшествия Воры сбили движение поездов между Петербургом и Москвой Воры сбили движение по Октябрьской железной дороге ночью и утром 28 июня.

Происшествия Три человека погибли в автомобильной аварии в ХМАО В результате столкновения погибли водитель и два 18-летних пассажира Renault.

Транспорт Участок федеральной трассы в Иркутской области перекрыт из-за паводка В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка.

Политика Си Цзиньпин назвал главную угрозу для мировой экономики Политика односторонних действий и протекционизм отдельных развитых стран являются главной угрозой для развития мировой экономики, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.

Общество Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.

Шоу-бизнес Светлана Лобода собралась замуж Популярная певица Светлана Лобода заинтриговала пользователей Сети известием о скорой свадьбе, однако не уточнила имён жениха и невесты.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.

Экономика Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.

Транспорт Карту камер видеофиксации Подмосковья опубликовал Минтранс Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало полный перечень мест установки стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации, сообщает пресс-служба ведомства.

Шоу-бизнес 53-летняя Ирина Салтыкова заявила, что никогда не делала уколы красоты Ирина Салтыкова Салтыкова добавила, что не прибегает к уколам красоты — популярному средству для борьбы со старением среди многих знаменитостей.

Политика Байден заявил, что НАТО распадется в случае переизбрания Трампа НАТО прекратит свое существование, если президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок.

Армия и оружие СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с Россией По мнению, аналитиков издания, в случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать помощи НАТО.

Происшествия Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа» Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.

Политика Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».

Политика Порошенко заявил о первом шаге Европы к признанию Крыма российским Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европа сделала первый шаг к тому, чтобы признать Крым российским.

Гаджеты Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.

Происшествия Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области "Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.

Происшествия Двухлетняя девочка умерла от менингита в Челябинске Через сутки девочка скончалась. По предварительным результатам вскрытия школьница умерла от менингококковой инфекции.

Происшествия Пьяные водители станут пассажирами надолго Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.