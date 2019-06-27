Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»РБК 10:25
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено в 15:44
Политика
Путин перечислил восхищающих его политических деятелей
Своим мнением Владимир Путин поделился в разговоре с изданием Financial Times.
Обновлено в 17:36
Экономика
Реальные зарплаты в России растут — Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что реальная заработная плата в России начала расти, однако располагаемые доходы граждан снижаются из-за выплаты процентов по потребительским и ипотечным кредитам, а также из-за краткосрочного эффекта, связанного с повышением НДС с 19 до 20%.
Обновлено в 16:53
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 14:10
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку
Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку, сообщила компания.
Обновлено в 17:10
Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Музыка
Лучшим среди пианистов на конкурсе Чайковского стал Александр Канторов
Пианист Александр Канторов из Франции стал обладателем первой премии ХVІ Международного конкурса имени П. И. Чайковского.
Обновлено в 16:20
Политика
Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился фотографией с жаркого курорта
Подписчики предположили, что скорее всего Максим Галкин отдыхает на Кипре.
Обновлено в 17:05
Футбол
Федор Кудряшов: «В Турции во время матча однажды оглох»
Фото Федор Успенский, "СЭ" Кудряшов: гол в редакции "СЭ" Защитник Кудряшов в своей карьере забил три мяча на уровне сборной и клубов элитных лиг – два их них в этом сезоне: один в турецкой лиге (причем в первом же матче за свою новую команду), а второй в составе сборной в ворота Сан-Марино.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Врачам удалось спасти девочку, у которой шесть дней не билось сердце
Врачи решили, что спасти ребенка сможет лишь донорский орган. Девочке повезло: в течение нескольких дней ей нашли новое сердце.
Обновлено в 08:32
Футбол
«Рубин» разгромил «Мордовию» в контрольном матче
Обновлено в 11:43
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Происшествия
СК возбудил дело против владельца компании «Рольф»
Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 09:16
Технологии
Скорость доступа в Интернет сократится в 10 тысяч раз
По мнению экспертов, скорость доступа в сеть Интернет в России может сократиться в десятки тысяч раз в случае полного выполнения законов о «суверенном Рунете».
Обновлено в 08:03
Футбол
Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей
Российский миллиардер Алишер Усманов пожертвовал тульскому Футбольному клубу «Арсенал» 600 миллионов рублей.
Обновлено в 16:40
Экономика
Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019
Frank Premium Banking Award это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.
Обновлено в 08:38
Футбол
Ривалдо считает, что Месси заслужил «Золотой мяч»
Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо считает, что форвард "Барселоны" Лионель Месси должен получить "Золотой мяч" по итогам 2019-го года.
Обновлено в 16:17
Политика
Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией
Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
Обновлено в 16:13
Происшествия
АТОР: ситуация на курортах Туниса остается спокойной, несмотря на взрывы в столице
Ситуация на курортах в Тунисе, где отдыхают российские граждане, остается спокойной после взрывов, прогремевших в столице страны в четверг.
Обновлено в 16:53
Футбол
«Валенсия» подпишет Черышева по скидке
Обновлено в 16:28
Технологии
В «Яндексе» сообщили о попытке взлома сервисов компании
Компания "Яндекс" подтвердила попытки атак сервисов компании в конце 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 15:25
Общество
Сокровище столицы Сибири
Крупнейшие в Сибири и на Дальнем Востоке централизованные системы водоснабжения и водоотведения протяжённостью более 3300 км получили нового хозяина.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Теннис
Россиянка Флинк пробилась в основную сетку Уимблдона
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Анастасию Костенко заподозрили в новой беременности
Поклонники пары надеются, что Дмитрий и Анастасия вскоре объявят о новой беременности.
Обновлено в 11:21
Политика
В США одобрили введение санкций против «Северного потока-2»
Санкции планируется ввести против нескольких судов, которые занимаются строительством «Северного потока-2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 12:43
Происшествия
Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом
Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39