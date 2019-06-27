Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»РБК 10:25
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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с чего всё началось
Центробанк установил, что Плешаков скрыл факт, что с сентября по декабрь 2016 он года перевел 63 733 508 акций «Трансаэро» на счет Анодиной, сообщает пресс-служба регулятора.Forbes11:37
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Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Полиция задержала обливших навозом сборщиков подписей за Соболь
Полиция задержала троих мужчин, обливших в Москве навозом сборщиков подписей в поддержку юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, участвующую в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 12:23
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Авто
Тюнеры из ABT представили доработанную Audi SQ2
Тюнинг-компания ABT представила своё видение немецкого компактного кроссовера Audi Q2 с шильдиком S. Специалисты ABT «накрутили» мощность двигателя Audi SQ2 с заводских 300 лошадиных сил до 350, при этом максимальный крутящий момент увеличился с 400 до 440 Нм.
Обновлено в 06:13
Футбол
«Краснодар» выиграл у ЦСКА на турнире в Австрии
Накануне "Ростов" выиграл у московского "Спартака", а во втором матче "Краснодар" был сильнее другого столичного клуба ЦСКА – 1:0. Единственный гола забил Мартынович.
Обновлено в 14:30
Политика
Путин заявил, что в России нет олигархов
«В России олигархов нет, есть крупные компании, но такие, которые используют какие-то преференции от близости к власти, практически нет», — цитирует РИА «Новости» Путина.
Обновлено в 14:41
Политика
Делегации бывших стран советского лагеря покинули сессию ПАСЕ
На сессии ПАСЕ 24 июня этого года делегации бывших стран советского лагеря безуспешно спорили по поводу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов и за крушение рейса MH17.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В МАК назвали причины крушения Ан-148 в Подмосковье в 2018 году
Причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" 12 февраля 2018 года стали ошибочные действия экипажа, говорится в итоговом отчете Межгосударственного авиационного комитета.
Обновлено в 14:55
Здоровье
Кому вредно есть помидоры, рассказали медики
Медики рассказали, что есть помидоры вредно людям, имеющим болезни ЖКТ и заболевания суставов.
Обновлено вчера в 08:55
Футбол
Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 миллионов рублей
Российский бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО
Обновлено в 13:51
Общество
«Красой России-2019» стала 17-летняя выпускница из Читы
Второй вице-мисс «Краса России» стала Наталья Фёдорова.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донецке
Трое российских журналистов попали под обстрел со стороны украинских военных на окраине Донецка.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
Геннадий Онищенко рассказал об угрозе биологического оружия
По словам депутата Государственной Думы Геннадия Онищенко, американские специалисты продолжают разрабатывать и использовать оружие бактериального типа.
Обновлено в 12:49
Кино
Клуб моряков-подводников передумал показывать «Курск» родственникам экипажа
В петербургском «Клубе моряков-подводников» отказались от идеи организовать просмотр фильма «Курск» Томаса Винтерберга для родственников погибших членов экипажа.
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес
Елена Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Певица откровенно рассказала о причинах ухода из группы «Серебро» и о эмоциях по этому поводу, а также рассекретила отношения между Максом Фадеевым и Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 09:08
Политика
Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу
Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено в 09:04
Технологии
«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Кино
Ушел из жизни актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго
На 74-м году скончался известный американский актер Билли Драго. Артист ушел из жизни в понедельник, 24 июня, в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:26
Общество
Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью
Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Обновлено в 03:48
Политика
Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам
Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Немцова
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую Россию возобновить следствие по убийству оппозиционера Бориса Немцова, передает Интерфакс в четверг.
Обновлено в 12:42
Политика
Белый дом отвел на встречу Путина и Трампа в Осаке полтора часа
Администрация президента США отвела полтора часа на встречу Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Осаке, где завтра, 28 июня, стартует саммит лидеров стран «большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 11:54
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 14:10
Спорт
Олимпийский чемпион Федоровцев дисквалифицирован на 4 года
В пробе Федоровцева, отобранной в мае 2016 года, был обнаружен модулятор метаболизма «триметазидин». Федоровцев является чемпионом ОИ-2004.
Обновлено в 13:35
Кино
Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»
Обновлено в 08:21
Политика
Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Волгограде потушили пожар на оптово-строительном складе
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН, открытое горение на складе сантехники на улице 25 лет Октября удалось ликвидировать в 20:40.
Обновлено в 13:36
Транспорт
Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26