ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»РБК 10:25

с чего всё началось

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Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.

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