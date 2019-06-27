Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»РБК 10:25
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:29, Вашингтон
Общество
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением
Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли планы по защите от российских крылатых ракет
США рассматривают варианты использования систем ПРО и обычных неядерных вооружений для защиты от российских крылатых ракет.
Обновлено в 10:39
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ
Решение семи стран покинуть заседание было вызвано решением Парламентской ассамблеи возобновить работу российской делегации и решением отклонить поправки, которые ограничивали восстановленные права представителей РФ, которые в противном случае грозили покинуть ПАСЕ.
Обновлено в 00:16
Футбол
Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО
Футболист "Зенита" Александр Кокорин выступил с обращением к болельщикам.
Обновлено в 12:12
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Культура
Теодор Курентзис написал прощальное письмо
Обновлено в 08:15
Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракты в Тунисе
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрывы в Тунисе, сообщает Reuters со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq, а также портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в соцсетях.
Обновлено в 15:58
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Футбол
Мама Рабьо: «ПСЖ» не предлагал новый контракт Адриену
Вероника Рабьо, мама и агент полузащитника «Пари Сен-Жермен» Адриена Рабьо, отрицает, что руководство французского клуба предложило её сыну новое соглашение.
Обновлено в 14:30
Политика
МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков
Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Технологии
«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Происшествия
На складе в Москве на Ярославском шоссе произошел крупный пожар
В Москве 17 июня загорелся продуктовый склад на Северном речном вокзале. Пожар охватил площадь в 300 кв. м. Никто не пострадал.
Обновлено в 15:58
Экономика
TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO
TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.
Обновлено в 04:15
Общество
Госдума одобрила сокращение рабочей недели для женщин в селах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращении рабочей недели до 36 часов для женщин, проживающих в сельской местности.
Обновлено в 10:12
Политика
Путин: если бы США приняли российский план по ПРО, мир был бы другим
Владимир Путин в своем интервью Financial Times заявил, что если бы США приняли российский план по противоракетной обороне, сегодняшний мир был бы другим.
Обновлено в 16:45
Футбол
ЦСКА проиграл «Краснодару» на Кубке «Матч Премьер»
Обновлено в 14:29
Кино
Умер известный американский актер Билли Драго
Причина смерти Билли Драго не сообщается.
Обновлено в 00:38
Авто
Mitsubishi собирается возродить модель Lancer Evolution
Японская компания Mitsubishi собирается возродить спорткар Lancer Evolution. Об этом 27 июня сообщает Autocar.
Обновлено в 04:54
Футбол
Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей
Российский миллиардер Алишер Усманов пожертвовал тульскому Футбольному клубу «Арсенал» 600 миллионов рублей.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Момент жесткой посадки самолета Ан-24 в Бурятии попал на видео
Момент аварийной посадки самолета Ан-24 зафиксировали камеры наружного наблюдения.
Обновлено в 03:30
Наука
Создана первая настоящая киберпчела, которая может летать
Обновлено в 11:08
Футбол
Денис Черышев перейдёт в «Валенсию»
Испанский футбольный клуб «Валенсия» выкупил права на 28-летнего полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева за пять миллионов евро.
Обновлено в 15:35
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено в 17:17
Здоровье
До 2023 года в онкодиспансере появится сразу два новых корпуса – лучевой и поликлинический
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как город планирует решать вопросы со строительством высокотехнологичных медицинских центров.
Обновлено в 15:52
Хоккей
На видеокубе арены «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе
Во время визита российского форварда Артемия Панарина в Нью-Йорк на видеокубе домашней арены клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Медисон-сквер-гарден» — было выведено изображение нападающего с подписью: «Добро пожаловать, Артемий».
Обновлено в 15:46