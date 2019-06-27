Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»РБК 10:25
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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Футбол
«Валенсия» подпишет Черышева по скидке
Обновлено в 16:28
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Футбол
Отец Хамеса рассказал, какой клуб больше всего подходит сыну
Уилсон Родригес, отец полузащитника мадридского «Реала» и национальной команды Колумбии Хамеса Родригеса, рассказал о ситуации вокруг сына, который этим летом может сменить клуб.
Обновлено в 17:57
Общество
Первую группу косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в море
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выпустили в естественную среду двух косаток и шесть белух из бухты Средняя.
Обновлено в 05:46
Технологии
«Яндекс» заявил об атаке на сервисы компании
Компания "Яндекс" заявила о попытках атак на сервисы компании в 2018 году, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:08
Политика
Путин: если бы США приняли российский план по ПРО, мир был бы другим
Владимир Путин в своем интервью Financial Times заявил, что если бы США приняли российский план по противоракетной обороне, сегодняшний мир был бы другим.
Обновлено в 16:45
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию
Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 18:05
Экономика
Грузия потеряет $300 млн без российских туристов
По данным грузинского Нацбанка первые расчеты выявили, что экономика Грузии потеряет около $200–300 млн в течение оставшихся месяцев этого года из-за оттока российских отдыхающих.
Обновлено в 09:12
Здоровье
Для спасения Алеши Кузьмина не хватает 701 312 рублей
Обновлено в 18:51
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Финансы
Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекорд
За весь месяц иностранцы потратили на российские гособлигации ₽220 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю долгового рынка России.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Украинские саперы начали разминирование территории у Станицы Луганской
Обновлено в 09:20
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Москве задержан второй отравитель, притворявшийся полицейским
Задержанный отравитель проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории Москвы, Подмосковья, Ленинградской, Тверской и Костромской областей.
Обновлено в 14:57
Технологии
Сервис оценки качества вождения появится в России
В России разрабатывается электронная система оценки качества и стиля вождения автолюбителей, которую планируют ввести в действие через два года.
Обновлено в 02:49
Путешествия
Александра Мерцалова об избытке путешественников
Часто проблема встает остро, как, например, в Испании, где в 2017 году прошла волна протестов.
Обновлено в 18:51
Общество
Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции
Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Политика
Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено в 09:54
Политика
Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского
По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции
Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.
Обновлено в 12:53
Политика
Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск
Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 17:56
Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Технологии
Какие летние образовательные программы предлагают школьникам
Начнём нашу подборку с программы для старшеклассников «Мое лето в Президентской академии», которая проводится в московском филиале РАНХиГС ежегодно, с 2015 г. Участниками проекта становятся 100 школьников – выпускников 9-10 классов, прошедших конкурсный отбор.
Обновлено в 08:15