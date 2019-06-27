Экономика

ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»РБК 10:25

ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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Биржевые спекулянты не взыщут с «Трансаэро»

Коммерсантъ15:48

ЦБ обвинил главу МАК Анодину и ее сына в уголовных преступлениях

Вести.Ru09:52

В МАК заявили, что ЦБ не обращался к главе комитета по манипулированию акциями «Трансаэро»

ТАСС13:36

Совладелец «Трансаэро» Александр Плешаков и его мать манипулировали акциями компании

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Интерфакс11:37

ЦБ установил факт манипулирования рынком акций «Трансаэро»

Finam.Ru09:59

МАК ответил на обвинения ЦБ в адрес экс-совладельцев «Трансаэро»

РБК15:40
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Футбол

«Валенсия» подпишет Черышева по скидке

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Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Футбол

Отец Хамеса рассказал, какой клуб больше всего подходит сыну

Уилсон Родригес, отец полузащитника мадридского «Реала» и национальной команды Колумбии Хамеса Родригеса, рассказал о ситуации вокруг сына, который этим летом может сменить клуб.
Обновлено в 17:57
Общество

Первую группу косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выпустили в естественную среду двух косаток и шесть белух из бухты Средняя.
Обновлено в 05:46
Технологии

«Яндекс» заявил об атаке на сервисы компании

Компания "Яндекс" заявила о попытках атак на сервисы компании в 2018 году, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:08
Политика

Путин: если бы США приняли российский план по ПРО, мир был бы другим

Владимир Путин в своем интервью Financial Times заявил, что если бы США приняли российский план по противоракетной обороне, сегодняшний мир был бы другим.
Обновлено в 16:45
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 18:05
Экономика

Грузия потеряет $300 млн без российских туристов

По данным грузинского Нацбанка первые расчеты выявили, что экономика Грузии потеряет около $200–300 млн в течение оставшихся месяцев этого года из-за оттока российских отдыхающих.
Обновлено в 09:12
Здоровье

Для спасения Алеши Кузьмина не хватает 701 312 рублей

Обновлено в 18:51
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Финансы

Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекорд

За весь месяц иностранцы потратили на российские гособлигации ₽220 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю долгового рынка России.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие

Украинские саперы начали разминирование территории у Станицы Луганской

Обновлено в 09:20
Культура

Теодор Курентзис рассказал о причинах своего ухода из Пермского театра

Обновлено в 10:26
Здоровье

Ребенок искупался на отдыхе и подхватил смертельно опасную инфекцию

Обновлено в 12:53
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:20
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Москве задержан второй отравитель, притворявшийся полицейским

Задержанный отравитель проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории Москвы, Подмосковья, Ленинградской, Тверской и Костромской областей.
Обновлено в 14:57
Технологии

Сервис оценки качества вождения появится в России

В России разрабатывается электронная система оценки качества и стиля вождения автолюбителей, которую планируют ввести в действие через два года.
Обновлено в 02:49
Путешествия

Александра Мерцалова об избытке путешественников

Часто проблема встает остро, как, например, в Испании, где в 2017 году прошла волна протестов.
Обновлено в 18:51
Общество

Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции

Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Политика

Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено в 09:54
Политика

Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского

По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции

Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.
Обновлено в 12:53
Политика

Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 17:56
Политика

Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР

Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Технологии

Какие летние образовательные программы предлагают школьникам

Начнём нашу подборку с программы для старшеклассников «Мое лето в Президентской академии», которая проводится в московском филиале РАНХиГС ежегодно, с 2015 г. Участниками проекта становятся 100 школьников – выпускников 9-10 классов, прошедших конкурсный отбор.
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Александр Петрович Плешаков
Российский бизнесмен
Главный исполнительный директор, и основатель авиакомпании «Трансаэро».
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Татьяна Григорьевна Анодина
Председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК), доктор технических наук, профессор.
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