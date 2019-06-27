Экономика
Центробанк выявил манипулирование акциями «Трансаэро»EastRussia вчера в 23:32
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях заявил, что от неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком акций авиакомпании «Трансаэро» пострадали около двух тыс. частных инвесторов.
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с чего всё началось
Центробанк установил, что Плешаков скрыл факт, что с сентября по декабрь 2016 он года перевел 63 733 508 акций «Трансаэро» на счет Анодиной, сообщает пресс-служба регулятора.Forbesвчера в 11:37
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Совладелец «Трансаэро» Александр Плешаков и его мать манипулировали акциями компании
Ведомостивчера в 11:46
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:59, Вашингтон
Политика
В Осаке завершилась встреча Трампа и Путина
Обновлено в 02:30
Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Политика
Первый шаг для признания Крыма Европой сделан, заявил Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донецке
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие
Сирия сообщила о минометном обстреле со стороны армии Турции
Обновлено вчера в 21:36
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче
«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:20
Происшествия
Задержан один из руководителей «Рольфа»
В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Авто
Новый Chrysler Voyager: искусственный ассортимент
Имя Voyager исчезло из модельного ряда марки Chrysler еще в 2007 году, а Grand Voyager отправился в отставку в 2016-м, когда ему на смену пришел минивэн Chrysler Pacifica.
Обновлено вчера в 21:58
Транспорт
В центре Москвы началось благоустройство площади Академика Доллежаля
В центре Москвы начались работы по благоустройству площади Академика Доллежаля, Верхней Красносельской улицы, улицы Лобачика и прилегающих территорий, говорится в сообщении столичного департамента капремонта.
Обновлено в 02:29
Политика
Юнкер пошутил про интервью Путина
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ходе саммита G20 в Осаке пошутил насчет интервью президента России Владимира Путина газете Financial Times, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о подрыве диверсанта ВСУ на собственной мине
Украинский диверсант подорвался на мине при попытке проникнуть на территорию самопровозглашённой Луганской Народной Республики.
Обновлено вчера в 19:58
Экономика
ПФР пересчитал доплаты к пенсиям
Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия
Пассажир записал на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии
На борту находились 43 пассажира. 22 человека пострадали, командир и бортмеханик самолета погибли.
Обновлено вчера в 01:58
Технологии
Катастрофа на рынке 3D NAND: завод Western Digital и Toshiba обесточен вторую неделю
На одном из крупнейших предприятий по производству 3D NAND ― на совместном заводе компаний Western Digital и Toshiba в Японском городе Йоккаити — в один из июньских дней внезапно пропало электричество.
Обновлено в 01:05
Музыка
Лидер The Retuses о Есенине, страхах и депрессии
Михаил Родионов, создатель и лидер группы The Retuses, получил умеренную известность в начале 2010-х благодаря перепевкам стихов Сергея Есенина, однако ни полученная им после выступлений на федеральных каналах слава, ни то, что его до сих пор ассоциируют с классиком русской поэзии, музыканта совсем не радует.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
В районе Химок произошел сбой в движении поездов
Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Кино
Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Климкин обнародовал ноты России и Украины
27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Петербуржец с мачете напал на охранника из-за парковочного места
В четверг вечером, 27 июня, петербуржец с мачете напал на сотрудника одного из частных охранных предприятий, который припарковал служебную машину возле одного из домов по улице Рылеева.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Волгограде загорелся строительный рынок
В Советском районе Волгограда на одном из строительных рынков вспыхнул пожар.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Два человека стали жертвами паводка в Иркутской области
Два человека погибли во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:39
Гаджеты
Xiaomi CC9 Meitu Edition получит другой дизайн, эксклюзивный цвет корпуса и специальный ночной режим для селфи
Специальная версия Xiaomi CC9 носит кодовое название «Маленькая фея» (Little Fairy), смартфон будет поставляться в специальной упаковке, которая будет значительно больше, чем упаковка стандартной версии.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Дочь и зять президента США участвуют во встрече Путина и Трампа
Переговоры российского и американского лидеров проходят на полях саммита G20 в Осаке Во встрече президента России Владимир Путина и американского лидера Дональда Трампа в Осаке участвуют Иванка Трамп и ее муж, старший советник президента Джаред Кушнер, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Россия заявила о трудностях в проработке документов G20
Проработка документов «двадцатки» проходит непросто, но есть вероятность, что они будут приняты, заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
Обновлено в 02:54
Наука
Больше, чем море
Аналогичная картина наблюдается, например, в отдельных районах Балтики или на озере Эри, в системе Великих американских озер, где уже несколько лет наблюдается масштабное цветение вод, в том числе с массовым развитием токсичных цианобактерий, причем на огромных территориях, соответствующих примерно четверти площади Байкала.
Обновлено вчера в 14:32