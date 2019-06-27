Центробанк выявил манипулирование акциями «Трансаэро»EastRussia вчера в 23:32

с чего всё началось

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях заявил, что от неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком акций авиакомпании «Трансаэро» пострадали около двух тыс. частных инвесторов.

Политика Туск ответил на слова Путина о либеральной идее Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.

Политика Первый шаг для признания Крыма Европой сделан, заявил Порошенко Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России.

Футбол «Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче «Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер».

Происшествия Задержан один из руководителей «Рольфа» В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.

Авто Новый Chrysler Voyager: искусственный ассортимент Имя Voyager исчезло из модельного ряда марки Chrysler еще в 2007 году, а Grand Voyager отправился в отставку в 2016-м, когда ему на смену пришел минивэн Chrysler Pacifica.

Транспорт В центре Москвы началось благоустройство площади Академика Доллежаля В центре Москвы начались работы по благоустройству площади Академика Доллежаля, Верхней Красносельской улицы, улицы Лобачика и прилегающих территорий, говорится в сообщении столичного департамента капремонта.

Политика Юнкер пошутил про интервью Путина Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ходе саммита G20 в Осаке пошутил насчет интервью президента России Владимира Путина газете Financial Times, сообщает ТАСС.

Армия и оружие В ЛНР сообщили о подрыве диверсанта ВСУ на собственной мине Украинский диверсант подорвался на мине при попытке проникнуть на территорию самопровозглашённой Луганской Народной Республики.

Экономика ПФР пересчитал доплаты к пенсиям Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Происшествия Пассажир записал на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии На борту находились 43 пассажира. 22 человека пострадали, командир и бортмеханик самолета погибли.

Технологии Катастрофа на рынке 3D NAND: завод Western Digital и Toshiba обесточен вторую неделю На одном из крупнейших предприятий по производству 3D NAND ― на совместном заводе компаний Western Digital и Toshiba в Японском городе Йоккаити — в один из июньских дней внезапно пропало электричество.

Музыка Лидер The Retuses о Есенине, страхах и депрессии Михаил Родионов, создатель и лидер группы The Retuses, получил умеренную известность в начале 2010-х благодаря перепевкам стихов Сергея Есенина, однако ни полученная им после выступлений на федеральных каналах слава, ни то, что его до сих пор ассоциируют с классиком русской поэзии, музыканта совсем не радует.

Происшествия В районе Химок произошел сбой в движении поездов Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.

Общество Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.

Политика Климкин обнародовал ноты России и Украины 27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году.

Происшествия Петербуржец с мачете напал на охранника из-за парковочного места В четверг вечером, 27 июня, петербуржец с мачете напал на сотрудника одного из частных охранных предприятий, который припарковал служебную машину возле одного из домов по улице Рылеева.

Происшествия Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24 Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.

Происшествия В Волгограде загорелся строительный рынок В Советском районе Волгограда на одном из строительных рынков вспыхнул пожар.

Происшествия Два человека стали жертвами паводка в Иркутской области Два человека погибли во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

Гаджеты Xiaomi CC9 Meitu Edition получит другой дизайн, эксклюзивный цвет корпуса и специальный ночной режим для селфи Специальная версия Xiaomi CC9 носит кодовое название «Маленькая фея» (Little Fairy), смартфон будет поставляться в специальной упаковке, которая будет значительно больше, чем упаковка стандартной версии.

Политика Дочь и зять президента США участвуют во встрече Путина и Трампа Переговоры российского и американского лидеров проходят на полях саммита G20 в Осаке Во встрече президента России Владимир Путина и американского лидера Дональда Трампа в Осаке участвуют Иванка Трамп и ее муж, старший советник президента Джаред Кушнер, сообщает РИА Новости.

Происшествия В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.

Политика Россия заявила о трудностях в проработке документов G20 Проработка документов «двадцатки» проходит непросто, но есть вероятность, что они будут приняты, заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.