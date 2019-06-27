Экономика

Центробанк выявил манипулирование акциями «Трансаэро»EastRussia вчера в 23:32

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях заявил, что от неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком акций авиакомпании «Трансаэро» пострадали около двух тыс. частных инвесторов.
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с чего всё началось
Центробанк установил, что Плешаков скрыл факт, что с сентября по декабрь 2016 он года перевел 63 733 508 акций «Трансаэро» на счет Анодиной, сообщает
 пресс-служба регулятора.
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