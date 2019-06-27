ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»РБК 10:25

с чего всё началось

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Политика Зеленский обратился к Путину с призывом освободить украинских моряков Президент Украины добавил, что МИД не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по украинским морякам.

Экономика Грузия потеряет $300 млн без российских туристов По данным грузинского Нацбанка первые расчеты выявили, что экономика Грузии потеряет около $200–300 млн в течение оставшихся месяцев этого года из-за оттока российских отдыхающих.

Футбол «Локомотив» победил «Злин» в контрольном матче Московский "Локомотив" обыграл чешский "Злин" в товарищеском матче на сборе в Австрии.

Экономика Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян Минэкономразвития России не планирует вводить контроль за расходами физических лиц, планов по разработке таких мер также нет.

Происшествия В Волгограде загорелся строительный рынок В Советском районе Волгограда на одном из строительных рынков вспыхнул пожар.

Футбол Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Авто В «АвтоВАЗе» раскрыли правду о качестве экспортных Lada Официальные представители крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» прокомментировали популярные в народе слухи о том, что экспортные автомобили LADA в своё время были более качественными, нежели представленные на отечественном рынке модели.

Политика Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ 26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова ходит по пляжу в маске на все лицо Отечественная телеведущая Анфиса Чехова предпочитает ходить по пляжу в маске на все лицо.

Происшествия В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.

Политика Названы дата и время встречи Путина и Трампа Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в очень хорошем разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Армия и оружие В Пентагоне раскрыли планы по защите от российских крылатых ракет США рассматривают варианты использования систем ПРО и обычных неядерных вооружений для защиты от российских крылатых ракет.

Наука Останки гигантской доисторической птицы нашли в Крыму В Крыму обнаружили останки гигантской доисторической птицы, возраст которой может достигать 2 млн лет. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия СК возбудил дело о грязной нефти по жалобе «дочки» «Роснефти» По словам адвоката, возбужденное по заявлению гендиректора КНПЗ уголовное дело в дальнейшем было объединено в единое производство с другими делами по загрязнению нефти в «Дружбе», фигурантами которого являются несколько связанных с «Нефтеперевалкой» сотрудников, топ-менеджеров и владельцев.

Политика Пушков одобрил идею о переносе столицы Украины Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно предложения команды президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева в другой город.

Авто Mitsubishi Lancer Evolution возродится с двигателем Renault Mitsubishi Lancer Evolution X Полноприводный Mitsubishi Lancer Evolution представили в 1992 году, а седан десятого поколения выпускался с 2007 по 2016 год.

Футбол «Краснодар» назвал стартовый состав на матч с ЦСКА Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч Кубка Париматч Премьер против ЦСКА.

Игры Эксклюзив PlayStation стал доступен для бесплатного ознакомления на ПК В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store выпущена демо-версия игры Beyond: Two Souls для персональных компьютеров.

Происшествия Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.

Экономика ПФР пересчитал доплаты к пенсиям Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.