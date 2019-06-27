Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»РБК 10:25
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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с чего всё началось
Центробанк установил, что Плешаков скрыл факт, что с сентября по декабрь 2016 он года перевел 63 733 508 акций «Трансаэро» на счет Анодиной, сообщает пресс-служба регулятора.Forbes11:37
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Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
Обновлено в 09:50
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по убийству Бориса Немцова
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
В Москве простились с актрисой Аллой Покровской
Прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской, которая умерла 25 июня на 82-м году жизни, завершилось в Московском художественном театре имени Чехова.
Обновлено в 05:54
Политика
Опрос показал, кого украинцы хотят видеть премьер-министром
Среди лидеров оказался действующий глава украинского правительства Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди граждан Украины по поводу того, кто может занять пост премьер-министра.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Футбол
Каррера прокомментировал свое увольнение из «Спартака»
Обновлено в 11:24
Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено в 08:12
Происшествия
Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Обновлено в 00:46
Футбол
«Ливерпуль» приобрел 17-летнего защитника «Зволле»
Обновлено в 05:16
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Общество
Гороскоп: чего ждать знакам зодиака в июле
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывают, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в июле.
Обновлено в 09:34
Политика
Климкин ответил на критику Зеленского
Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского по поводу того, что глава государства узнает о шагах внешнеполитического ведомства из интернета.
Обновлено в 11:41
Футбол
Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Израиль обвинил Россию в сбое системы GPS
Израиль обвинил Россию во вмешательстве в работу систем GPS в своем воздушном пространстве.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.
Обновлено в 11:06
Музыка
Илья Найшуллер снял сразу два клипа для своей группы Biting Elbows
Режиссер и музыкант Илья Найшуллер снял сразу два клипа для своей группы Biting Elbows: первый — на песню «Heartache», а второй — на песню «Control».
Обновлено в 11:21
Общество
В Иркутской области в результате паводка подтоплены почти 600 домов
В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции
Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.
Обновлено в 12:53
Авто
Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродится с мотором Renault
Планируется продолжить богатую историю моделей Lancer Evolution, начатую с выходом модели первого поколения в 1992 году, когда производились четырехдверные седаны или пятидверные хэтчбеки.
Обновлено вчера в 22:41
Гаджеты
Intel NNP-I — ускоритель искусственного интеллекта, созданный на основе процессора Ice Lake
В 2016 году Intel приобрела компанию Nervana Systems, специализирующуюся на технологиях, связанных с искусственным интеллектом.
Обновлено в 10:59
Футбол
Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр
Сборная России по пляжному футболу в дополнительное время проиграла команде Испании в своем стартовом матче на групповом этапе Европейских игр в Минске.
Обновлено 25 июня в 09:59
Происшествия
Суд продлил арест экс-сенатора Арашукова
Обновлено в 10:56
Авто
В России выпущен юбилейный кроссовер Renault Kaptur
С конвейера московского завода Renault сошел 100-тысячный кроссовер Kaptur. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Минобороны показало кадры форсирования водной преграды различной техникой
Эффектные кадры опубликованы министерством обороны. Спецтехника и отдельные единицы бронетехники форсировали водную преграду своим ходом.
Обновлено в 11:23
Политика
В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата
Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Футбол
Натхо ответил на вопрос о возвращении в ЦСКА
Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо заявил, что в вопросе его дальнейшей карьеры пока нет ясности.
Обновлено в 12:35
Политика
Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38