ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»РБК 10:25

с чего всё началось

Политика ПАСЕ приняла резолюцию по убийству Бориса Немцова Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом.

Шоу-бизнес В Москве простились с актрисой Аллой Покровской Прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской, которая умерла 25 июня на 82-м году жизни, завершилось в Московском художественном театре имени Чехова.

Политика Опрос показал, кого украинцы хотят видеть премьер-министром Среди лидеров оказался действующий глава украинского правительства Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди граждан Украины по поводу того, кто может занять пост премьер-министра.

Шоу-бизнес Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.

Происшествия Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22 Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.

Общество Гороскоп: чего ждать знакам зодиака в июле По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывают, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в июле.

Политика Климкин ответил на критику Зеленского Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского по поводу того, что глава государства узнает о шагах внешнеполитического ведомства из интернета.

Армия и оружие Израиль обвинил Россию в сбое системы GPS Израиль обвинил Россию во вмешательстве в работу систем GPS в своем воздушном пространстве.

Происшествия В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.

Музыка Илья Найшуллер снял сразу два клипа для своей группы Biting Elbows Режиссер и музыкант Илья Найшуллер снял сразу два клипа для своей группы Biting Elbows: первый — на песню «Heartache», а второй — на песню «Control».

Общество В Иркутской области в результате паводка подтоплены почти 600 домов В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.

Авто Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродится с мотором Renault Планируется продолжить богатую историю моделей Lancer Evolution, начатую с выходом модели первого поколения в 1992 году, когда производились четырехдверные седаны или пятидверные хэтчбеки.

Футбол Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр Сборная России по пляжному футболу в дополнительное время проиграла команде Испании в своем стартовом матче на групповом этапе Европейских игр в Минске.

Авто В России выпущен юбилейный кроссовер Renault Kaptur С конвейера московского завода Renault сошел 100-тысячный кроссовер Kaptur. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба французского бренда.

Армия и оружие Минобороны показало кадры форсирования водной преграды различной техникой Эффектные кадры опубликованы министерством обороны. Спецтехника и отдельные единицы бронетехники форсировали водную преграду своим ходом.

Политика В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Футбол Натхо ответил на вопрос о возвращении в ЦСКА Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо заявил, что в вопросе его дальнейшей карьеры пока нет ясности.