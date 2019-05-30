ЦБ рассказал о главных уязвимостях финансовой системы РоссииАргументы и Факты вчера в 12:45

с чего всё началось

Всего Центробанк выделил четыре фактора, которые могут угрожать российской экономике, один из них – падение доходов населения Центробанк рассказал о четырех главных уязвимостях финансовой системы России, пишет РБК.

Политика Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Политика Академики раскритиковали новый состав Высшей аттестационной комиссии «Клуб 1 июля», в который входят несколько десятков академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН), раскритиковал новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК), отвечающей в России за присвоение и лишение ученых степеней.

Футбол Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Шоу-бизнес Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.

Политика Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.

Общество Роструд призвал сокращать рабочий день в жару В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.

Наука К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.

Авто Российский рынок LCV в апреле остался на шестом месте в Европе Российский рынок LCV, который в апреле усилил падение, тем нее менее смог сохранить шестое место в европейском первенстве.

Политика Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Кино Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщил глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.

Политика В Кремле объяснили бедность в России По данным Росстата, в первом квартале 2019 года произошло снижение реальных располагаемых доходов населения России на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Космос NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.

Политика Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.

Общество СП подсчитала, сколько пенсионер может потратить в день Российские пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день. такие данные, как сообщает РИА Новости, представила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Здоровье Онищенко объяснил свои слова о «жизни впроголодь» Шумиха была поднята после того, как Онищенко заявил, что людям пенсионного возраста стоит жить «чуть-чуть впроголодь», чтобы избежать заболевания диабетом и не приобретать лишний вес.

Экономика Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.

Здоровье В Минздраве напомнили россиянам о медстраховке при выезде за рубеж «Минздрав России настоятельно рекомендует при выезде за пределы Российской Федерации своевременно оформлять полис медицинского страхования для выезжающих за рубеж», — рассказали RT в пресс-службе министерства.

Происшествия МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Экономика Чистая прибыль En+ Group по МСФО в I квартале упала на 38,7% Чистая прибыль En+ Group по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 38,7% — до 409 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Музыка Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети» Победителем в результате зрительского голосования стала Микелла Абрамова, десятилетняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, которая входила в команду Светланы Лободы.

Общество Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.